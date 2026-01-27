Ostoenergian tarve vähenee jopa 70 prosenttia, kun laivojen älykäs automaatio rantautuu kiinteistöihin

Luksusristeilijöillä ja rahtialuksilla energia on kallis ja rajallinen resurssi, jonka hukkaamiseen ei ole varaa. Nyt Koja Groupiin kuuluva Chiller tuo laivoista tutun älykkään ohjausfilosofian kiinteistöihin.

Rakennuksissa eri järjestelmät, kuten lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto, ovat perinteisesti toimineet itsenäisinä, erillisinä järjestelminä.

”Kiinteistöjen rakennushankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa kiinnitetään liian vähän huomiota taloteknisten järjestelmien ja laitteiden yhteistoimintaan. Monesti yhteistoiminta perustuu yksittäisiin signaaleihin tai yksinkertaisiin ohjelmallisiin toimintoihin eri kokonaisuuksien välillä”, sanoo Koja Groupin kiinteistötoimialan sähkö- ja automaatiokehityksestä vastaava Juho Luukkanen.

Energian moninkertainen kierrätys tuo säästöjä

Wave-järjestelmä perustuu energian älykkäälle kierrättämiselle. Sen sijaan, että kiinteistöön vain ostettaisiin energiaa ulkopuolelta, hyödynnetään kiinteistön sisäiset energiavirrat, esimerkiksi poistoilmasta tai jäähdytyksestä syntyvä lämpö. Järjestelmä ohjaa lämpöenergian sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan.

Säästöt ovat merkittäviä: kyvykkäillä laitteilla ja älykkäällä ohjauksella kiinteistön ostoenergian tarvetta voidaan vähentää jopa 70 prosenttia, Luukkanen kertoo.

Reagoinnista ennakoimiseen

Wave-järjestelmä hyödyntää paitsi kiinteistön laitteista kerättyä myös ulkoista dataa, kuten sääennusteita. Lopputuloksena on malli, jolla pystytään ennakoimaan muuttuvia tilanteita ja pitämään kiinteistön sisäolosuhteet tavoitearvoissaan energiatehokkaasti.

Kun kiinteistön sisäolosuhteet eli lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto ovat optimaalisia, tilojen käyttäjien kognitiivinen suorituskyky paranee tutkimusten mukaan jopa 5–15 prosenttia.

Tulevaisuuden kiinteistö hyödyntää kulutusjoustoa

Siirtyminen laitekeskeisestä ajattelusta järjestelmäkeskeiseen tekee kiinteistöistä joustavia. Älykäs automaatio mahdollistaa energian varastoinnin ja kulutusjouston hyödyntämisen.

”Laivojen opit osoittavat, että kun energiavirtoja hallitaan kokonaisuutena, saavutetaan hyötyjä, joita ei yksittäisillä laitteilla voida koskaan saavuttaa”, Luukkanen sanoo.

Jos kiinteistössä on eri ikäisiä ja eri valmistajien tekemiä laitteita, on hyvä pyytää asiantuntija selvittämään, onnistuuko laitteiden yhteistoiminnan ja siis myös energiavirtojen ohjaaminen.

”Elinikänsä loppupäässä olevat laitteet kannattaa uusia. Mutta jos teknistä käyttöikää on jäljellä ja laite on mahdollista liittää Wave-järjestelmään, voimme remontoida ja saneerata sen sopivaksi”, Luukkanen kertoo.