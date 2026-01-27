Ostoenergian tarve vähenee jopa 70 prosenttia, kun laivojen älykäs automaatio rantautuu kiinteistöihin
21.4.2026 08:30:00 EEST | Chiller Oy | Tiedote
Suomalainen Koja Group tuo laivaympäristöstä tutun laitteiden yhteistoiminnan ohjauksen rakennuksiin. Wave-järjestelmä muuttaa kiinteistöt passiivisista energiankuluttajista aktiivisiksi ja ennakoiviksi energian kierrättäjiksi. Samalla tilojen käyttäjien suorituskyky paranee tutkitusti.
Luksusristeilijöillä ja rahtialuksilla energia on kallis ja rajallinen resurssi, jonka hukkaamiseen ei ole varaa. Nyt Koja Groupiin kuuluva Chiller tuo laivoista tutun älykkään ohjausfilosofian kiinteistöihin.
Rakennuksissa eri järjestelmät, kuten lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto, ovat perinteisesti toimineet itsenäisinä, erillisinä järjestelminä.
”Kiinteistöjen rakennushankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa kiinnitetään liian vähän huomiota taloteknisten järjestelmien ja laitteiden yhteistoimintaan. Monesti yhteistoiminta perustuu yksittäisiin signaaleihin tai yksinkertaisiin ohjelmallisiin toimintoihin eri kokonaisuuksien välillä”, sanoo Koja Groupin kiinteistötoimialan sähkö- ja automaatiokehityksestä vastaava Juho Luukkanen.
Energian moninkertainen kierrätys tuo säästöjä
Wave-järjestelmä perustuu energian älykkäälle kierrättämiselle. Sen sijaan, että kiinteistöön vain ostettaisiin energiaa ulkopuolelta, hyödynnetään kiinteistön sisäiset energiavirrat, esimerkiksi poistoilmasta tai jäähdytyksestä syntyvä lämpö. Järjestelmä ohjaa lämpöenergian sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan.
Säästöt ovat merkittäviä: kyvykkäillä laitteilla ja älykkäällä ohjauksella kiinteistön ostoenergian tarvetta voidaan vähentää jopa 70 prosenttia, Luukkanen kertoo.
Reagoinnista ennakoimiseen
Wave-järjestelmä hyödyntää paitsi kiinteistön laitteista kerättyä myös ulkoista dataa, kuten sääennusteita. Lopputuloksena on malli, jolla pystytään ennakoimaan muuttuvia tilanteita ja pitämään kiinteistön sisäolosuhteet tavoitearvoissaan energiatehokkaasti.
Kun kiinteistön sisäolosuhteet eli lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto ovat optimaalisia, tilojen käyttäjien kognitiivinen suorituskyky paranee tutkimusten mukaan jopa 5–15 prosenttia.
Tulevaisuuden kiinteistö hyödyntää kulutusjoustoa
Siirtyminen laitekeskeisestä ajattelusta järjestelmäkeskeiseen tekee kiinteistöistä joustavia. Älykäs automaatio mahdollistaa energian varastoinnin ja kulutusjouston hyödyntämisen.
”Laivojen opit osoittavat, että kun energiavirtoja hallitaan kokonaisuutena, saavutetaan hyötyjä, joita ei yksittäisillä laitteilla voida koskaan saavuttaa”, Luukkanen sanoo.
Jos kiinteistössä on eri ikäisiä ja eri valmistajien tekemiä laitteita, on hyvä pyytää asiantuntija selvittämään, onnistuuko laitteiden yhteistoiminnan ja siis myös energiavirtojen ohjaaminen.
”Elinikänsä loppupäässä olevat laitteet kannattaa uusia. Mutta jos teknistä käyttöikää on jäljellä ja laite on mahdollista liittää Wave-järjestelmään, voimme remontoida ja saneerata sen sopivaksi”, Luukkanen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho LuukkanenHead of Electrical and Automation Air Handling Solutions for BuildingsPuh:+358 50 447 7782juho.luukkanen@koja.fi
Kuvat
Linkit
Mikä Wave-ratkaisu?
Wave on kiinteistöihin suunniteltu energia‑ ja ilmanvaihdon kokonaisratkaisu, joka yhdistää ilmankäsittelyn, lämmityksen ja jäähdytyksen yhdeksi energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi kokonaisuudeksi vahvistaen kestävää rakentamista ja kiinteistön käyttäjien hyvinvointia. Waven ovat kehittäneet Chiller Oy ja Koja Oy, jotka ovat osa suomalaista perheyritystä Koja Groupia. Vuonna 1935 perustetun Koja Groupin liikevaihto oli 140 miljoonaa euroa vuonna 2025, ja se työllistää yli 500 ihmistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Chiller Oy
Wave: tekoäly nostaa energiatehokkuuden ja sisäolosuhteet uudelle tasolle27.1.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Koja Groupin innovatiivinen Wave-teknologiaratkaisu on saavuttanut merkittäviä tuloksia yhtiön uudella Jalasjärven tehtaalla. Järjestelmä on tuonut jo 80 prosentin säästöt ostoenergian kulutuksessa, ja tekoälyn integroiminen siihen on mullistamassa koko LVI-alaa tuomalla järjestelmään ennakoivaa "energiaälyä" ja ennennäkemätöntä käyttäjäystävällisyyttä.
Chillerin Wave: askel kohti hiilineutraalia Suomea12.1.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Kun hiilinielut uhkaavat pienentyä, ainoa kestävä ratkaisu rakennusten osalta on parantaa niiden energiatehokkuutta radikaalisti koko elinkaaren ajan, mutta sisäolosuhteista tinkimättä. "Emme voi enää tuottaa loputtomasti uutta energiaa, vaan meidän on saatava nykyiset laitteet kuluttamaan vähemmän ja hyödyntämään olemassa olevaa energiaa fiksummin”, linjaa asiakkuusjohtaja Sauli Syrjänen Koja-Groupista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme