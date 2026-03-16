Vammaisten asiakasohjauksen ruuhka purettu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella
17.3.2026 14:30:00 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) vammaisten palvelupäätösten käsittelyssä ollut ruuhka on saatu purettua. Käsittelyajat ovat nyt lakisääteisellä tasolla.
Vammaisten palvelupäätösten käsittelyssä oli VAKEssa aiemmin merkittävää ruuhkaa, ja myös liikkumisen tuen päätökset olivat ruuhkautuneet. Ruuhkasta on uutisoitu VAKEn verkkosivuilla.
Ruuhka on nyt purettu niin vammaisten palvelupäätösten kuin liikkumisen tuen päätöstenkin osalta.
”Henkilöstömme on tehnyt hartiavoimin töitä ruuhkan purkamiseksi. Tavoitteemme oli purkaa 15.3.2026 mennessä, ja siinä myös onnistuimme”, kertoo vammaisten ja vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.
Ruuhkaa purettiin muun muassa sujuvoittamalla prosesseja, lisäämällä työn priorisointia sekä tiivistämällä yhteistyötä iäkkäiden asiakasohjauksen kanssa.
Tavoitteena oli palauttaa palvelujen sujuvuus ja varmistaa, että asiakkaat saavat palvelutarpeen arvioinnit ja päätökset kohtuullisessa ajassa. Nyt tähän tavoitteeseen on päästy.
”Olen erittäin kiitollinen henkilöstöllemme työstä, jonka he ovat tehneet ruuhkan purkamiseksi. Osaava henkilöstömme mahdollisti ruuhkan purkamisen”, Lahnalampi-Lahtinen sanoo.
Vammaisten palvelupäätösten ja liikkumisen tuen ruuhkautuminen johtui muun muassa yhteydenottojen määrän kasvusta sekä vammaispalvelulain muutoksesta, joka toi mukanaan esimerkiksi uusia palveluja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Lahnalampi-LahtinenVammaisten ja vanhusten palvelujen toimialan toimialajohtajaPuh:050 312 1815minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi
Linkit
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme