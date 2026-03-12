Tasavallan presidentti isännöi JEF-maiden huippukokousta Helsingissä
17.3.2026 12:30:03 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 14/2026
17.3.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi JEF-maiden huippukokousta torstaina 26. maaliskuuta 2026 Helsingissä.
Presidentinlinnassa järjestettävään kokoukseen osallistuvat presidentti Stubbin lisäksi Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer, Liettuan presidentti Gitanas Nausėda, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Latvian pääministeri Evika Siliņa, Viron pääministeri Kristen Michal, Islannin pääministeri Kristrún Frostadóttir ja Alankomaiden pääministeri Rob Jetten. Tanskan kuningaskunnan edustaja vahvistuu myöhemmin. JEF-maiden edustajien lisäksi kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney.
Huippukokouksen keskustelut käydään Presidentinlinnassa kolmessa istunnossa, joissa aiheina ovat muun muassa JEF-maiden tuki Ukrainalle ja Euroopan yleinen turvallisuustilanne.
Päivän aikana valtion- ja hallitusten päämiehet vierailevat Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivassa, jossa he perehtyvät Rajavartiolaitoksen merelliseen toimintaan. Alus soveltuu ympärivuotiseen rajaturvallisuuden ylläpitoon, etsintä- ja meripelastustehtäviin, öljyntorjuntaan avomerellä sekä valvontaan merialueilla kaikissa Itämeren olosuhteissa.
Päivän ohjelma päättyy presidentti Stubbin isännöimään päivälliseen.
JEF eli Joint Expeditionary Force on Ison-Britannian johtama monenkeskinen puolustusyhteistyökehys, jossa on mukana Ison-Britannian ja Suomen lisäksi Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro. Tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.
Edellinen JEF-maiden huippukokous järjestettiin toukokuussa 2025 Norjassa.
President Stubb to visit Raasepori12.3.2026 14:21:52 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 13/2026 12 March 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will make a visit to Raasepori on Thursday 19 March 2026. The day will begin with an inspection of the Nyland Brigade in Dragsvik. The programme includes an introduction to the brigade’s activities in both normal and exceptional circumstances, as well as to the conscript training, such as the logistics course and the driver training course. At the end of the inspection, the President will meet with the brigade’s personnel. In the afternoon, President Stubb will visit Ekenäs gymnasium, the Swedish-speaking upper secondary school in Tammisaari. He will be interviewed by students and engage in discussions with them at a school-wide event. Next, the President will visit the vehicle manufacturer Sisu Auto in Karjaa. At the factory, he will be introduced to the company and its production of heavy-duty trucks and military vehicles. The visit will conclude
President Stubb på besök till Raseborg12.3.2026 14:10:50 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 13/2026 12.3.2026 Republikens president Alexander Stubb besöker Raseborg torsdagen den 19 mars 2026. Dagen inleds med en inspektion av Nylands brigad i Dragsvik. I programmet ingår en presentation av brigadens verksamhet både under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. Dessutom får presidenten se hur beväringsutbildningen går till på en underhållskurs och på en fordonsförarkurs. Som avslutning på inspektionsbesöket träffar presidenten anställd personal vid brigaden. På eftermiddagen följer ett skolbesök på Ekenäs gymnasium. President Stubb intervjuas av studerande och samtalar med dem vid ett gemensamt evenemang för hela skolan. Nästa besöksmål är fordonstillverkaren Sisu Auto i Karis. I bilfabriken får presidenten bekanta sig med bolaget och dess produktion av lastbilar och tunga militärfordon. Dagen avslutas med ett öppet evenemang i Billnäs bruk, där presidenten kommer att träffa allmänheten från och med kl. 15.15.
Presidentti Stubb vierailulle Raaseporiin12.3.2026 14:10:50 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 13/2026 12.3.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Raaseporissa torstaina 19. maaliskuuta 2026. Vierailu käynnistyy Uudenmaan prikaatin tarkastuskäynnillä Dragsvikissä. Presidentin ohjelmassa on tutustumista muun muassa normaali- ja poikkeusolojen toimintaan sekä varusmieskoulutukseen kuten huollon kurssiin sekä kuljettajakurssiin. Tarkastuskäynnin päätteeksi presidentti tapaa varuskunnan henkilöstöä. Iltapäivällä presidentti Stubb vierailee Tammisaaren ruotsinkielisessä lukiossa Ekenäs gymnasiumissa, jossa presidentti tapaa lukion oppilaita ja keskustelee heidän kanssaan yhteisessä tilaisuudessa. Lukiolta presidentti jatkaa kuorma- ja sotilasajoneuvoja valmistavan Sisu Auton Karjaan tehtaalle. Presidentti kuulee yrityksen toiminnasta sekä tutustuu tehtaan tuotantoon. Vierailu päättyy Billnäsin ruukissa järjestettävään avoimeen yleisötilaisuuteen, jossa presidentti tapaa paikallisia klo 15.15 alkaen.
President Stubb på arbetsbesök till London10.3.2026 17:08:35 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 12/2026 10.3.2026 Republikens president Alexander Stubb reser på arbetsbesök till London 16–17 mars 2026. Måndagen den 16 mars träffar president Stubb utrikespolitiska experter och besöker London School of Economics and Political Science (LSE). Vid LSE håller presidenten en föreläsning om ombalanseringen av den nya världsordningen i en tid av fragmentering. Efter föreläsningen kommer han att samtala med studenter. Tisdagen den 17 mars besöker republikens president tankesmedjan Chatham House, även känd som The Royal Institute of International Affairs, där han diskuterar ett intensifierat europeiskt samarbete. Dessutom kommer president Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb att se utställningen Uusi puu – New Wood som visar träbaserade bioekonomiska innovationer från Finland. Utställningen är ett samarbete mellan Finska Forstföreningen samt Circular Bioeconomy Alliance och The King’s Foundation. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah komm
Presidentti Stubb työvierailulle Lontooseen10.3.2026 17:08:35 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 12/2026 10.3.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb on työvierailulla Lontoossa 16.–17. maaliskuuta 2026. Presidentti Stubb tapaa ulkopolitiikan asiantuntijoita ja vierailee London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopistossa maanantaina 16. maaliskuuta. Presidentti pitää yliopistossa luennon uuden maailmanjärjestyksen tasapainottamisesta pirstaloitumisen aikakaudella ja keskustelee opiskelijoiden kanssa. Tiistaina 17. maaliskuuta tasavallan presidentti vierailee Chatham Housessa eli Royal Institute of International Affairs -ajatushautomossa, jossa hän puhuu eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisestä. Lisäksi presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tutustuvat suomalaisia metsäbiotalouden innovaatioita esittelevään Uusi puu -näyttelyyn, jonka Suomen Metsäyhdistys on tuonut Lontooseen yhteistyössä Circular Bioeconomy Alliancen ja The King’s Foundationin kanssa. Samaan aikaan Lontoossa vierailulla oleva maa- ja
