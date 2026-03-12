Tasavallan presidentti isännöi JEF-maiden huippukokousta Helsingissä

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 13/2026 12.3.2026 Republikens president Alexander Stubb besöker Raseborg torsdagen den 19 mars 2026. Dagen inleds med en inspektion av Nylands brigad i Dragsvik. I programmet ingår en presentation av brigadens verksamhet både under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. Dessutom får presidenten se hur beväringsutbildningen går till på en underhållskurs och på en fordonsförarkurs. Som avslutning på inspektionsbesöket träffar presidenten anställd personal vid brigaden. På eftermiddagen följer ett skolbesök på Ekenäs gymnasium. President Stubb intervjuas av studerande och samtalar med dem vid ett gemensamt evenemang för hela skolan. Nästa besöksmål är fordonstillverkaren Sisu Auto i Karis. I bilfabriken får presidenten bekanta sig med bolaget och dess produktion av lastbilar och tunga militärfordon. Dagen avslutas med ett öppet evenemang i Billnäs bruk, där presidenten kommer att träffa allmänheten från och med kl. 15.15.