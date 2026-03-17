Hiiden Opiston kirjoittamisen kesäkurssilla tulkitaan paikan henkeä

Hiiden Opiston toukokuisella kirjoittamiskurssilla antaudutaan paikan mysteerille, ja kirjoitetaan maasta, vedestä, rakennuksista ja niiden elämästä nousevia kaunokirjallisia tekstejä.

Viisipäiväisen kurssin aikana keskitytään ennen muuta kirjoittamiseen, mutta tehdään sään salliessa myös pieniä retkiä Lohjan lähialueille sekä esitellään paikasta ja paikallisuudesta ammentavaa kaunokirjallisuutta Claudio Magrisista ja Marit Kaplasta Esther Kinskyn kautta Kari Rummukaiseen, tietokirjallisuutta ja filosofisia näkökulmiakaan unohtamatta.

Kurssilla saa kirjoittaa paikallisista ympäristöistä tai mistä tahansa itse valitsemastaan paikasta, eikä kohteen tarvitse olla pihavajaa, ojanmutkaa tai alikulkutunnelia kummallisempi.

Kurssin nimi: Kirjoituksia paikan hengestä

Kurssipäivät: 22.5., 23.5., 24.5., 29.5., ja 30.5.

Aika: pe 17.30-20, la 10-15, su 10-14

Tila: Laurentius-talo, A-ovi, kuvataide 2064

Kurssin vetäjä on kaunokirjailija Jouko Sirola, joka on julkaissut yhdeksän kaunokirjallista teosta.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: https://uusi.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/fi/course/14255/

Opiston tarjontaan on tulossa lukuvuodeksi 2026-2027 Sirolan vetäminä lisäksi elämänkertakurssi Nummelaan sekä teemakurssi Kirjoituksia vedestä Lohjalle.