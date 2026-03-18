OSAOn hakijamäärä nousi kevään yhteishaussa

Yhteishaku toisen asteen koulutukseen on päättynyt. OSAOn ensisijaisten hakijoiden ja kaikkien hakijoiden määrä nousi edellisestä vuodesta. OSAO oli ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Suomen isoista ammatillisista oppilaitoksista kolmanneksi suosituin, Tredun ja Stadin ammattiopiston jälkeen.

OSAOon haki yhteishaussa yhteensä 2097 ensisijaista hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli yli 100 enemmän kuin aloituspaikkoja. Määrällisesti eniten ensisijaisia hakijoita oli viime vuoden tapaan liiketoiminnan, sähkö- ja automaatioalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoihin. Myös ajoneuvoalan perustutkinnon hakijamäärä kasvoi selvästi edellisvuodesta, ja ala nousi suosituimpien joukkoon.

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi pitää positiivisena, että OSAO säilytti asemansa vetovoimaisena ammattiopistona: ”Oulun seudun ja Koillismaan toisen asteen opiskelijavalinnat ovat hyvin tasapainossa: ammatillinen koulutus ja lukio saivat jälleen kerran molemmat hyvin hakijoita. Talouden suhdanteet näkyivät opiskelijoiden hakeutumisessa, mikä osoittaa sekä nuorten että heidän huoltajiensa valveutuneisuutta. Ensi elokuussa opiskelunsa OSAOssa aloittavat valmistuvat kolmen vuoden päästä talouden noususuhdanteeseen.”

Opiskelijavalinnat kesäkuussa



Osaan tutkinnoista järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe kevään aikana. Näihin tutkintoihin hakeneet saavat kutsun pääsykokeisiin sähköpostitse. Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan aikaisintaan 11.6.2026, ja koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 25.6.2026.

Yhteishaku on peruskoulun päättöluokkalaisten hakuväylä toisen asteen opintoihin. Yhteishaussa voivat hakea myös muut sellaiset henkilöt, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa suoritettuna. Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden jatkuvan haun kautta.

Paikkakuntakohtaisia tuloksia voi tiedustella Heli Raappanalta.