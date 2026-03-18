OSAOn hakijamäärä nousi kevään yhteishaussa
19.3.2026 15:05:51 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
Yhteishaku toisen asteen koulutukseen on päättynyt. OSAOn ensisijaisten hakijoiden ja kaikkien hakijoiden määrä nousi edellisestä vuodesta. OSAO oli ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Suomen isoista ammatillisista oppilaitoksista kolmanneksi suosituin.
Yhteishaku toisen asteen koulutukseen on päättynyt. OSAOn ensisijaisten hakijoiden ja kaikkien hakijoiden määrä nousi edellisestä vuodesta. OSAO oli ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Suomen isoista ammatillisista oppilaitoksista kolmanneksi suosituin, Tredun ja Stadin ammattiopiston jälkeen.
OSAOon haki yhteishaussa yhteensä 2097 ensisijaista hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli yli 100 enemmän kuin aloituspaikkoja. Määrällisesti eniten ensisijaisia hakijoita oli viime vuoden tapaan liiketoiminnan, sähkö- ja automaatioalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoihin. Myös ajoneuvoalan perustutkinnon hakijamäärä kasvoi selvästi edellisvuodesta, ja ala nousi suosituimpien joukkoon.
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi pitää positiivisena, että OSAO säilytti asemansa vetovoimaisena ammattiopistona: ”Oulun seudun ja Koillismaan toisen asteen opiskelijavalinnat ovat hyvin tasapainossa: ammatillinen koulutus ja lukio saivat jälleen kerran molemmat hyvin hakijoita. Talouden suhdanteet näkyivät opiskelijoiden hakeutumisessa, mikä osoittaa sekä nuorten että heidän huoltajiensa valveutuneisuutta. Ensi elokuussa opiskelunsa OSAOssa aloittavat valmistuvat kolmen vuoden päästä talouden noususuhdanteeseen.”
Opiskelijavalinnat kesäkuussa
Osaan tutkinnoista järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe kevään aikana. Näihin tutkintoihin hakeneet saavat kutsun pääsykokeisiin sähköpostitse. Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan aikaisintaan 11.6.2026, ja koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 25.6.2026.
Yhteishaku on peruskoulun päättöluokkalaisten hakuväylä toisen asteen opintoihin. Yhteishaussa voivat hakea myös muut sellaiset henkilöt, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa suoritettuna. Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden jatkuvan haun kautta.
Paikkakuntakohtaisia tuloksia voi tiedustella Heli Raappanalta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo PaloniemiKuntayhtymäjohtaja-rehtori, OSAO Edu Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:050 538 3929jarmo.paloniemi@osao.fi
Heli RaappanaVs. viestintäpäällikköPuh:040 141 5400heli.raappana@osao.fi
Kuvat
Linkit
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt ja OSAO Edu Oy. OSAOn koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme