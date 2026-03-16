SDP:n ryhmäpuhe puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2027
17.3.2026 14:18:02 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 17.3. 2026 keskustelussa selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2027. Puhuja Jani Kokko.
Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Arvoisa puhemies!
Turvallisuuspoliittinen tilanne meillä Euroopassa ja maailmalla ei ota helpottuakseen, päinvastoin. Vuonna 2014 Venäjä käynnisti sodan Ukrainaa vastaan, laajentaen sitä neljä vuotta sitten täysimittaiseksi, julmaksi hyökkäyssodaksi. Nyt tänään tilanne myös Lähi-Idässä on vaikea. Kun turvallisuus Euroopassa ja maailmalla horjuu, on arvokas hetki keskustella tänään siitä, miten Suomi antaa jälleen panostansa yhteisen turvallisuutemme puolesta, yhdessä kumppaniemme kanssa.
Turvallisuustilanteessa tapahtunut muutos korostaa entisestään Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtävien merkitystä. Nämä tehtävät ovat tärkeä osa sitä perusajatusta, jonka mukaan kaikki liittolaiset valmistautuvat tukemaan toisiaan pelotteen ja puolustuksen toteutuksessa koko liittokunnan alueella. Osoitamme näin paitsi keskinäistä solidaarisuutta, jaettua vastuunkantoa ja yhtenäisyyttä, niin myös erityisesti valmiutta ja vahvaa puolustuskykyä.
Kuten tämänkin selonteon käsittelyn yhteydessä voimme todeta, Suomi on vahvasti sitoutunut liittokuntamme yhteiseen toimintaan ja tavoitteisiin. Suomelle on tärkeää osoittaa konkreettisesti sitoutumista ja vastuunkantoa liittokunnan pelotteesta ja puolustuksesta 360 asteen ajattelutavan mukaisesti koko liittokunnan alueella.
Arvoisa puhemies!
Venäjän hyökkäyssota ja sen johdosta Euroopan turvallisuustilanteessa tapahtunut muutos on korostanut myös Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtävien merkitystä, ja läsnäoloa on lisätty juuri itäisen sivustan jäsenmaissa.
Suomen varsinainen osallistuminen käynnistyi vuonna 2024, jolloin Puolustusvoimat lähetti aluksen Naton miinantorjuntaosastoon Itämerelle sekä hävittäjäosaston Naton Air Shielding -tehtävään. Vuoden 2025 aikana Puolustusvoimat on osallistunut Naton ilmavalvonnan päivystystoimintaan Islannissa ja pysyvien merivoimaosastojen toimintaan Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla. Kuluvan vuoden osalta Puolustusvoimat jatkaa osallistumista merivoimaosastojen toimintaan ja myös vuonna 2027 Puolustusvoimien on tarkoitus osallistua pysyvän laivasto-osaston sekä pysyvän miinantorjuntaosaston tehtäviin Naton merellisellä vastuualueella.
Kuten selonteossa todetaan, osallistuminen vuonna 2027 jatkaisi edeltävien vuosien osallistumista Naton pysyvien merivoimaosastojen toimintaan ja osoittaisi näin Suomen pitkäjänteisen sitoutumisen liittokunnan yhteisiin toimiin lähialueemme turvallisuusympäristön vahvistamiseksi sekä toisi esiin Suomen aloitteellista roolia Itämeren alueen turvallisuuden takaamisessa.
Yhteyshenkilöt
Jani Kokko
Kansanedustaja
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
