Itsemurhaa yrittäneille henkilöille on saatavilla enemmän tukea Pohjanmaan hyvinvointialueella

Koulutus alkoi joulukuussa 2025 teoriatunneilla ja jatkuu tänä vuonna asiakastyön ja työnohjauksen muodossa. Jokainen koulutettava hoitaa viisi asiakasta ennen valmistumistaan.

– Nyt koulutetaan kuutta uutta menetelmäosaajaa minun lisäkseni. He toimivat psykososiaalisissa keskuksissa Pietarsaaressa, Vaasassa ja Närpiössä. Itsemurhaa yrittäneitä henkilöitä ohjataan Linity-menetelmäosaajille esimerkiksi päivystyksestä, sosiaali- ja terveyskeskuksista sekä opiskelijahuollosta. Ja asiakas voi myös itse olla suoraan yhteydessä meihin, kertoo psykiatrian poliklinikan vt. osastonhoitaja Maija Vuori.

Linity-malli auttaa itsemurhaa yrittänyttä ja hänen läheisiään

Itsemurhaa yrittäneelle henkilölle tarjotaan apua käyttämällä Sveitsissä kehitettyä Linity-mallia. Linity on lyhenne sanoista lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneelle, englanniksi ASSIP Attempted Suicide Short Intervention Programme. Mallin avulla pyritään käsittelemään tapahtunutta itsemurhayritystä sekä ennaltaehkäisemään uusia itsemurhayrityksiä.

– Linity-tapaamiset järjestetään mahdollisimman pian itsemurhayrityksen jälkeen, uuden itsemurhayrityksen estämiseksi. Linity-malli voi sopia myös silloin, kun itsemurhayrityksestä on kulunut jo pidempi aika. Linity-menetelmäosaaja arvioi asiakkaan tarpeen mukaan, voiko Linity-mallia hyödyntää vielä siinä vaiheessa, selventää psykiatrian poliklinikan lähihoitaja Mira-Maria Kotamäki.

Linity-malliin kuuluu 3-4 tapaamista ja kirjeseuranta

Ensimmäisellä tapaamisella asiakas kertoo omin sanoin itsemurhakriisin etenemisestä ja siihen vaikuttaneista asioista elämäntarinassaan. Tapaaminen kuvataan videolle. Toisella tapaamisella asiakas ja Linity-menetelmäosaaja katsovat videotallenteen ja selvittävät yhdessä itsemurhayritykseen johtaneita tekijöitä. Kolmannella tapaamisella käydään yhdessä läpi Linity-menetelmäosaajan tekemä tiivistelmä asiakkaan itsemurhayritykseen johtaneista taustatekijöistä ja itsemurhakriisin etenemisestä. Tämän jälkeen asiakkaalle tehdään henkilökohtainen turvasuunnitelma. Turvasuunnitelmaan etsitään asiakkaalle vaihtoehtoisia toimintatapoja itsemurhaan johtavan käyttäytymisen estämiseksi. Asiakkaalla on mahdollisuus myös neljänteen tapaamiseen, johon hän voi kutsua mukaan läheisiään.

Tapaamisten lisäksi Linity-malliin sisältyy kirjeseuranta. Linity-menetelmäosaaja lähettää asiakkaalle kotiin kirjeitä ensimmäisen vuoden aikana noin kolmen kuukauden välein ja sitä seuraavan vuoden aikana puolen vuoden välein. Asiakkaalla on mahdollisuus koko seurannan ajan olla yhteydessä omaan Linity-menetelmäosaajaansa. Kirjeseuranta ei kuitenkaan velvoita asiakasta vastaamaan kirjeisiin.

Linity-tapaamisiin ei tarvita lähetettä. Tapaamiset ovat maksuttomia ja toimivat muun hoidon tukena. Linity-malli ei sovellu asiakkaille, joilla on psykoosisairaus, vakava päihdeongelma tai muistisairaus.

– Meidän koulutettavat ammattilaisemme ovat suomen- ja ruotsinkielisiä, joten asiakkaan äidinkielen on oltava suomi tai ruotsi, jotta voimme käyttää Linity-mallia, valaisee Vuori.

– Jos Linity-malli ei asiakkaalle sovi tai hän ei siihen ole halukas, asiakas jatkaa jo aikaisemmin olemassa olevaa hoitokontaktiaan tai sitten hänet ohjataan psykososiaalisiin tai erikoissairaanhoidon palveluihin hänen tarpeensa mukaan, selvittää sairaanhoitaja Stina-Lena Britwin.

Asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä Linity-menetelmäosaajiin

Asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä alla oleviin Linity-menetelmäosaajiin laittamalla heille tekstiviestin:

Mira-Maria Kotamäki, Vaasa, puh. 040 193 3729 (suomenkieliset asiakkaat)

Stina-Lena Britwin, Vaasa, puh. 040 357 5966 (ruotsinkieliset asiakkaat)

Rolf Bärsund, Pietarsaari, puh. 050 465 3673​ (ruotsinkieliset asiakkaat)

David Sandström, Pietarsaari, puh. 040 805 1216​ (ruotsinkieliset asiakkaat)

Marjut Rajamäki, Kristiinankaupunki, puh 040 648 6080​ (suomenkieliset asiakkaat)

Camilla Sten, Närpiö, puh. 040 552 7223 (ruotsinkieliset asiakkaat)

Lisätietoja psykososiaalisten keskusten toiminnasta ja yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi/psykososiaaliset-keskukset