Lisäleikkauksia sote-järjestöjen rahoitukseen harkittava tarkasti

Järjestöjen saama rahoitus vähenee nykyisen hallituskauden aikana yli kolmanneksella. Julkisuudessa on budjettiriihen lähestyessä keskusteltu siitä, että rahoitusta saatetaan leikata jopa aiemmin suunniteltua enemmän.

– Tämä on huolestuttavaa. Aivovammaliiton kanta mahdollisiin lisäleikkauksiin on, että leikkaukset eivät saa kohdistua kohtaavaa työtä tekeviin, vaikeassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen keskittyviin järjestöihin, painottaa Aivovammaliiton puheenjohtaja Timo Kallioja.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt täydentävät työllään julkisia palveluja ja tavoittavat ihmisiä, jotka muuten jäisivät ilman tukea. Ne ehkäisevät ongelmien kasautumista, vahvistavat osallisuutta ja tukevat ihmisten arjessa selviytymistä. Järjestöt ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointijärjestelmää, eivätkä pelkkää kansalaisyhteiskunnan toimintaa.

Erityisesti vammais- ja potilasjärjestöillä on keskeinen rooli heikossa asemassa olevien ihmisten tukemisessa. Niiden asiantuntemus, vertaistuki ja kohtaava toiminta tavoittavat monia ihmisiä ja perheitä, jotka muuten jäisivät ilman tarvitsemaansa apua ja tukea.

Järjestörahoitusta koskevassa päätöksenteossa on tärkeää turvata edellytykset sellaiselle toiminnalle, joka tukee ihmisten sosiaalista hyvinvointia, ehkäisee ongelmien kasautumista ja vahvistaa yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksia saada tukea.

Vuodelle 2026 STEA-avustuksia haki 766 järjestöä, ja hakemuksia eri kohteisiin oli yhteensä 1 527 kappaletta. Hakemusten kokonaissumma oli 448 milj. euroa, ja jaettavaa oli 274 milj. euroa. STEA kohdisti määrärahojen leikkaukset pääosin uusiin avustushankkeisiin. Vuonna 2027 rahoituksen on suunniteltu alenevan edelleen 30 miljoonalla. Siihen on järjestöjen ollut pakko sopeutua. Joillakin toimijoilla sopeutuminen on onnistunut, mutta toisilla se on johtanut ainakin joidenkin toimintojen lakkauttamiseen.

Aivovammaliitto ry

Puheenjohtaja Timo Kallioja

Toiminnanjohtaja Päivi Hakkarainen