Maagisella viikolla 23.–29.3. kirjastoissa juhlitaan fantasiakirjallisuutta yli 30 tapahtumassa
17.3.2026 13:16:25 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helmet-kirjastoissa juhlitaan fantasiakirjallisuuden teemaviikkoa eli Maagista viikkoa 23.–29.3.2026.
Maagista viikkoa on juhlittu Helmet-kirjastoissa vuodesta 2023. Viikko juhlistaa fantasiakirjallisuutta sekä laajemmin spekulatiivista fiktiota.
Maagisella viikolla on tarjolla fantasiaa, taikaa ja mielikuvitusolentoja kaikissa Helmet-kaupungeissa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa yhteensä yli kolmessakymmenessä erilaisessa tapahtumassa. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia.
”Fantasiakirjallisuus on genre, joka puhuttelee monen ikäisiä lukijoita. Moni myös tällä hetkellä kaipaa fantasiamaailmojen tarjoilemaa eskapismia. Kuten maagisella viikollakin nähdään, fantasia ei ole vain kirjoja. Se on fanikulttuuria, pelejä, musiikkia, elokuvia ja kuvataidetta, ja kirjastot ovatkin luonteva paikka juhlistamaan koko tätä kirjoa”, toteaa pedagoginen informaatikko Hanne Korpelainen Helsingin kaupunginkirjastosta.
Poimintoja ohjelmasta
Helsingissä etsitään merihirviöitä ja seikkaillaan metsässä
Helsingissä Maagisella viikolla juhlistetaan monenlaisia olentoja maagisista kissoista Pokémoneihin, askarrellaan sekä katsotaan elokuvia.
Vuosaaren kirjastossa sukelletaan meren alle etsimään merenneitoja ja merihirviöitä.
Pasilan kirjastossa seikkaillaan maagisessa metsässä.
Espoossa leivotaan ja tehdään taikatemppuja
Espoossa Maagisella viikolla järjestetään koko perheen ohjelmaa työpajojen, esitysten ja kirjanäyttelyiden merkeissä.
Lippulaivan kirjastossa uppoudutaan leivonnan ja loitsujen taianomaiseen maailmaan.
Entressen kirjastossa perehdytään tosielämän taikatemppuihin.
Tapiolan kirjastossa vierailee Penni Pähkinäsydän -kirjojen tekijä Cristal Snow ja päästään koristelemaan kuppikakkuja kirjan maailmaan upoten.
Vantaalla pelataan pakopeliä ja kuullaan konsertti
Vantaalla ratkotaan pakopeliä, kuunnellaan satuja ja musiikkia sekä nautitaan nukketeatterista.
Kirottu amuletti -pakopeliä pelataan useana päivänä Tikkurilan kirjastossa. Peliin on erillinen ennakkoilmoittautuminen.
Viikon aikana on mahdollista suunnitella oma fantasiakartta, ja Velhon oppipoika -nukketeatteriesitys nähdään useammassa Vantaan kirjastossa.
Tarjolla on satuja lapsille, eikä aikuisiakaan ole unohdettu: Hakunilan kirjastossa järjestetään aikuisten fantasiateemainen iltasatuhetki.
Taianomaista musiikkia tarjoilee itseään Helsingin nörteimmäksi enimmäkseen naiskuoroksi itsensä esittelevä Another Castle. Konsertit nähdään Mosaiikin ja Lumon kirjastoissa.
Kauniaisissa tietovisaillaan ja katsotaan elokuva
Kauniaisten kirjastossa Maagista viikkoa vietetään fantasiatorstain merkeissä lastentapahtumassa askarrellen ja tietovisailun merkeissä.
Lauantaina kirjastossa katsotaan fantasiateemainen lastenelokuva.
Kaikki tapahtumat tapahtumakalenterissa
Maagisen viikon kaikki tapahtumat löytyvät Helmet-tapahtumakalenterista hakusanalla Maaginen viikko. Tapahtumat päivittyvät maaliskuun aikana.
Maaginen viikko ja fantasiakirjavinkkejä Helmet-verkkokirjastossa: Helmet.fi/maaginen
Yhteyshenkilöt
Hanne Korpelainenpedagoginen informaatikkoHelsingin kaupunginkirjastoPuh:040 617 4954hanne.korpelainen@hel.fi
Helmet on pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkko (Helsinki Metropolitan Area Libraries). Siihen kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot.
