Euroviisuedustajat nähdään heinäkuussa Valkeakoskella
19.3.2026 10:00:00 EET | Työväen Musiikkitapahtuma ry | Tiedote
Viulistilegenda Linda Lampenius ja poptähti Pete Parkkonen esiintyvät Valkeakoskella Työväen Musiikkitapahtumassa perjantaina 24. heinäkuuta.
Suomen myydyimpänä klassisena artistina tunnettu Linda Lampenius teki näyttävän paluun Suomen musiikkikentälle esiintyessään UMK-finaalissa vuonna 2025. Pian tämän jälkeen Lampenius ilmoitti suuntaavansa kohti uutta luovaa vaihetta urallaan ja kääntävänsä sivun rohkeaan pop-aikakauteen Universal Musicin riveissä.
Tänä keväänä Lampenius nousi kotimaan radioykköseksi Pete Parkkosen kanssa julkaistulla Liekinheitin-kappaleella, jolla kaksikko osallistui tämän vuoden Uuden musiikin kilpailuun. Parkkonen nousi suuren yleisön tietoisuuteen Idols-kilpailusta vuonna 2008 ja on sittemmin vakiinnuttanut asemansa suomalaisen popin kärkinimien joukossa.
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen valittiin Suomen euroviisuedustajiksi ylivoimaisella äänisaaliilla ja he edustavat Suomea vuoden 2026 Euroviisuissa Wienissä. Kaksikko tuo kansainvälisen tason popin ja taidokkaan jousisoundinsa myös Valkeakoskelle, jossa he esiintyvät Työväen Musiikkitapahtuman päälavalla perjantaina 24. heinäkuuta.
UMK-tähtiä ja kotimaisia suosikkeja
Kaksikko ei ole ainoa Uuden Musiikin kilpailuun osallistunut kokoonpano, joka nähdään heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Työväen Musiikkitapahtumassa. Aiemmin julkaistuihin esiintyjiin lukeutuvat tanssilavoilta tuttu Komiat sekä Takatukka-kappaleellaan hurmannut hanuristi Antti Paalanen.
Muita jo julkaistuja artisteja ovat muun muassa kouvostomollia soittava Viikate, blueskuningatar Erja Lyytinen, juhlavuottaan viettävä Miljoonasade, lukuisista hittibiiseistä tunnettu Meiju Suvas, Linnanjuhlien vakiokasvo Diandra ja tämän vuoden Rock Emman voittanut Jaakko Kulta.
Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 23.-26.7.2026
Työväen Musiikkitapahtuma tuo kaupunkiin monipuolisen kattauksen kotimaisia huippuartisteja, yhteiskunnallisia keskusteluja, koko perheen ohjelmaa sekä työväenkulttuurin vahvat juuret näkyväksi tekeviä sisältöjä.
Ohjelma
Ohjelmisto täydentyy kevään aikana.
Katso lisätiedot ja aikataulut: musarit.fi
Liput
Koko viikonloppu 98€
Perjantai 60€
Lauantai 60€
Eläkeläiset tapahtumaan puoleen hintaan ja yli 80-vuotiaat ilmaiseksi.
Liitto- ja osastoalennukset voi tarkistaa täältä.
Osta liput tiketti.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marianne HaapojaTyöväen Musiikkitapahtuma, ToiminnanjohtajaPuh:0400982987marianne.haapoja@musarit.fi
TapahtumatoimistoTyöväen MusiikkitapahtumaPuh:0405257177info@musarit.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme