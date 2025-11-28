Työväen Musiikkitapahtuma ry

Euroviisuedustajat nähdään heinäkuussa Valkeakoskella

19.3.2026 10:00:00 EET | Työväen Musiikkitapahtuma ry | Tiedote

Viulistilegenda Linda Lampenius ja poptähti Pete Parkkonen esiintyvät Valkeakoskella Työväen Musiikkitapahtumassa perjantaina 24. heinäkuuta.

Linda Lampenius x Pete Parkkonen nähdään heinäkuussa Työväen Musiikkitapahtuman päälavalla. Kuvaaja Niko Hirvimäki

Suomen myydyimpänä klassisena artistina tunnettu Linda Lampenius teki näyttävän paluun Suomen musiikkikentälle esiintyessään UMK-finaalissa vuonna 2025. Pian tämän jälkeen Lampenius ilmoitti suuntaavansa kohti uutta luovaa vaihetta urallaan ja kääntävänsä sivun rohkeaan pop-aikakauteen Universal Musicin riveissä. 

Tänä keväänä Lampenius nousi kotimaan radioykköseksi Pete Parkkosen kanssa julkaistulla Liekinheitin-kappaleella, jolla kaksikko osallistui tämän vuoden Uuden musiikin kilpailuun. Parkkonen nousi suuren yleisön tietoisuuteen Idols-kilpailusta vuonna 2008 ja on sittemmin vakiinnuttanut asemansa suomalaisen popin kärkinimien joukossa. 

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen valittiin Suomen euroviisuedustajiksi ylivoimaisella äänisaaliilla ja he edustavat Suomea vuoden 2026 Euroviisuissa Wienissä. Kaksikko tuo kansainvälisen tason popin ja taidokkaan jousisoundinsa myös Valkeakoskelle, jossa he esiintyvät Työväen Musiikkitapahtuman päälavalla perjantaina 24. heinäkuuta. 

UMK-tähtiä ja kotimaisia suosikkeja 

Kaksikko ei ole ainoa Uuden Musiikin kilpailuun osallistunut kokoonpano, joka nähdään heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Työväen Musiikkitapahtumassa. Aiemmin julkaistuihin esiintyjiin lukeutuvat tanssilavoilta tuttu Komiat sekä Takatukka-kappaleellaan hurmannut hanuristi Antti Paalanen

Muita jo julkaistuja artisteja ovat muun muassa kouvostomollia soittava Viikate, blueskuningatar Erja Lyytinen, juhlavuottaan viettävä Miljoonasade, lukuisista hittibiiseistä tunnettu Meiju Suvas, Linnanjuhlien vakiokasvo Diandra ja tämän vuoden Rock Emman voittanut Jaakko Kulta

Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 23.-26.7.2026

Työväen Musiikkitapahtuma tuo kaupunkiin monipuolisen kattauksen kotimaisia huippuartisteja, yhteiskunnallisia keskusteluja, koko perheen ohjelmaa sekä työväenkulttuurin vahvat juuret näkyväksi tekeviä sisältöjä.

Ohjelma
Ohjelmisto täydentyy kevään aikana.
Katso lisätiedot ja aikataulut: musarit.fi

Liput
Koko viikonloppu 98€ 
Perjantai 60€ 
Lauantai 60€ 
 
Eläkeläiset tapahtumaan puoleen hintaan ja yli 80-vuotiaat ilmaiseksi. 
Liitto- ja osastoalennukset voi tarkistaa täältä.

Osta liput tiketti.fi

Työväen Musiikkitapahtuma - Lämminhenkinen festivaali keskellä kaupunkia

Lue lisää julkaisijalta Työväen Musiikkitapahtuma ry

Työväen Musiikkitapahtuma julkaisee ensimmäiset esiintyjät!28.11.2025 06:15:00 EET | Tiedote

Musarit julkaisee esiintyjiä: Diandra, Komiat, Erja Lyytinen, Liisa Akimof, Viikate, LUNA KILLS, Jaakko Kulta ja Saa kiljua tähdittävät Työväen Musiikkitapahtumaa! Lämminhenkinen Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 23.-26.7.2026, kanavan rannassa UPM Tervasaaren ja Myllysaaren museon pihapiirissä. Pitkäaikainen yhteistyö paperitehtaan saa jatkoa ja korostuu, kun Paperiliitto täyttää 120 vuotta ja viettää juhlavuottaan myös tapahtumassa. Musarit organisaatio tuo kaupunkiin monipuolisen kattauksen kotimaisia huippuartisteja, yhteiskunnallisia keskusteluja, koko perheen ohjelmaa sekä työväenkulttuurin vahvat juuret näkyväksi tekeviä sisältöjä.

Kokeneet rokkarit ja Maria Lund hurmasivat Työväen Musiikkitapahtumassa28.7.2025 15:08:53 EEST | Tiedote

Työväen Musiikkitapahtumaa vietettiin helteisissä tunnelmissa. Myös rankkasade yllätti Dallapén yleisön. Tapahtuma keräsi noin 17 000 kävijää. Tapahtumassa kuultiin ja laulettiin vanhoja ja uusia työväenlauluja, käytiin yhteiskunnallista keskustelua ja nautittiin huippuesiintyjistä. Kokeneet rokkarit Pelle Miljoona, Ismo Alanko ja Olavi Uusivirta hurmasivat festivaalikansaa. Kaiken kaikkiaan Musareilla nähtiin yli 50 esiintyjää tai esiintyjäryhmää.

