Euroviisuedustajat nähdään heinäkuussa Valkeakoskella

Suomen myydyimpänä klassisena artistina tunnettu Linda Lampenius teki näyttävän paluun Suomen musiikkikentälle esiintyessään UMK-finaalissa vuonna 2025. Pian tämän jälkeen Lampenius ilmoitti suuntaavansa kohti uutta luovaa vaihetta urallaan ja kääntävänsä sivun rohkeaan pop-aikakauteen Universal Musicin riveissä.

Tänä keväänä Lampenius nousi kotimaan radioykköseksi Pete Parkkosen kanssa julkaistulla Liekinheitin-kappaleella, jolla kaksikko osallistui tämän vuoden Uuden musiikin kilpailuun. Parkkonen nousi suuren yleisön tietoisuuteen Idols-kilpailusta vuonna 2008 ja on sittemmin vakiinnuttanut asemansa suomalaisen popin kärkinimien joukossa.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen valittiin Suomen euroviisuedustajiksi ylivoimaisella äänisaaliilla ja he edustavat Suomea vuoden 2026 Euroviisuissa Wienissä. Kaksikko tuo kansainvälisen tason popin ja taidokkaan jousisoundinsa myös Valkeakoskelle, jossa he esiintyvät Työväen Musiikkitapahtuman päälavalla perjantaina 24. heinäkuuta.





UMK-tähtiä ja kotimaisia suosikkeja

Kaksikko ei ole ainoa Uuden Musiikin kilpailuun osallistunut kokoonpano, joka nähdään heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Työväen Musiikkitapahtumassa. Aiemmin julkaistuihin esiintyjiin lukeutuvat tanssilavoilta tuttu Komiat sekä Takatukka-kappaleellaan hurmannut hanuristi Antti Paalanen.

Muita jo julkaistuja artisteja ovat muun muassa kouvostomollia soittava Viikate, blueskuningatar Erja Lyytinen, juhlavuottaan viettävä Miljoonasade, lukuisista hittibiiseistä tunnettu Meiju Suvas, Linnanjuhlien vakiokasvo Diandra ja tämän vuoden Rock Emman voittanut Jaakko Kulta.





Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 23.-26.7.2026

Työväen Musiikkitapahtuma tuo kaupunkiin monipuolisen kattauksen kotimaisia huippuartisteja, yhteiskunnallisia keskusteluja, koko perheen ohjelmaa sekä työväenkulttuurin vahvat juuret näkyväksi tekeviä sisältöjä.

Ohjelma

Ohjelmisto täydentyy kevään aikana.

Katso lisätiedot ja aikataulut: musarit.fi

Liput

Koko viikonloppu 98€

Perjantai 60€

Lauantai 60€



Eläkeläiset tapahtumaan puoleen hintaan ja yli 80-vuotiaat ilmaiseksi.

Liitto- ja osastoalennukset voi tarkistaa täältä.

Osta liput tiketti.fi