Harjun ruumishuoneen kokeilukäytöstä positiivisia tuloksia – ensi kesän toimijahaku on nyt auki
17.3.2026 14:42:25 EET | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Helsingin Kaupunkitilat Oy avasi pitkään tyhjillään olleen Harjun vanhan ruumishuoneen kokeilukäyttöön viime elokuussa. Rakennuksen käyttöönotto on tuonut alueelle mukavaa elämää ja positiivisia kohtaamisia, mutta myös parantanut ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Elokuun alusta helmikuun loppuun ajoittuneella kokeilujaksolla rakennuksessa toimi yhteensä viisi eri konseptia: Harju elää! -kaupunkiaktivistit avasivat tilaan kahvilan ja järjestivät monipuolista kulttuuripainotteista ohjelmaa, VILLD pop up pyöritti talossa seremoniaillallisia ja alkoholitonta yökerhoa, Raekallio Corp. valmisti tilaan nykytanssiesityksen savityöpajoineen. Vuoden vaihteessa tilassa toimi Oileryn yhteisöllinen klubitalo ja Allcityn graffititaidenäyttely ja kokeilujakson päätti Forum Boxin ryhmänäyttely oheistapahtumineen.
– Kokeilutoimijat keksivät tilan monta kertaa uudelleen! Heitä yhdisti hurja heittäytyminen ja ymmärrys tilan merkityksestä kiinnostavien kohtaamisten mahdollistamisessa. Lämmin kiitos ja iso kunnioitus kaikille tähän mennessä mukana olleille ruumishuoneen henkiin herättäjille, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n kehityspäällikkö Anna Pakarinen.
Rakennuksen avaaminen on osoittanut, miten paljon Harjun ruumishuoneen kaltaiset persoonalliset, matalan kynnyksen tilat kiinnostavat yhdistyksiä, yhteisöjä ja yrityksiä.
– Tarve maksuttomalle kulttuurille ja kolmansille tiloille on suuri. Helsingistä löytyy paljon toimijoita, joilla on tahtoa ja kykyjä tämän toteuttamiseen, mutta ilman sopivia tiloja ja taloudellista tukea toiminta ei ole kestävää, sanoo Harju elää! -kokeilujaksolla mukana olleen Penthouse-kollektiivin koordinaattori Eevi Kaila.
– Onnistunut kokeilujakso Harjussa osoitti, miten elävässä ja toimivassa kaupungissa on erittäin tärkeää olla kerroksellisia tiloja, joissa historia ja arkkitehtuuri kohtaavat niin taiteilijoita inspiroivalla kuin kävijöitä innostavalla tavalla. Mielenkiintoisten tilojen avaaminen matalalla kynnyksellä ja kevyellä byrokratialla taiteen ja kulttuurin käyttöön on erityisen merkityksellistä tilanteessa, jossa kulttuurista muuten leikataan, monien taiteen esittämisen tilojen kohtalo on vaakalaudalla ja kilpailu näyttelymahdollisuuksista on kovaa, kertoo Forum Boxin toiminnanjohtaja Kamilla Billiers.
Kulttuuripainotteinen sisältö houkutteli myös yleisöjä. Esimerkiksi Harju elää! -kollektiivin tapahtumissa kävi elokuussa 6300 ihmistä. Forum Boxin näyttelyssä ja sen oheistapahtumissa puolestaan kävi helmikuussa yli 2000 ihmistä.
Rakennus itsessään herätti myös paljon mielenkiintoa.
– Olin innoissani jo ajatuksesta päästä näkemään tuttu rakennus sisältäpäin ensimmäistä kertaa. Hyvin järjestetyn ja monipuolisen ohjelman myötä päädyin palaamaan paikalle useampaankin otteeseen. Mielekkäämpää käyttöä arvorakennukselle on vaikea kuvitellakaan, kertoo kävijä palautteessaan.
Myönteinen vaikutus ympäristöön
Harjun ruumishuoneen ovien avaaminen on palautteen mukaan rauhoittanut myös ympäröivää aluetta ja tuonut sinne myönteistä eloa. Kävijäkyselyn vastaajat (N154) arvioivat kokeilun positiivista vaikutusta ympäristöön keskiarvolla 4,9 / 5:
“Toiminta ollut upeaa ja juuri sellaista mitä kotikaupunkiini toivon lisää! Kivoja kohtaamisia ja ihanaa, että on lähellä paikka, joka on avoin kaikenlaisille ihmisille. Kuin yhteinen olohuone naapurissa kaikille <3”
“Todella helposti lähestyttävä tila ja mukavat toimijat. Tapahtumat olivat hyvin suunniteltuja ja oli mukavaa, että tekemistä on ollut kaikenikäisille.”
"Huumeidenkäytön lieveilmiöt vaikuttavat suuresti alueen katukuvaan. Alueen yrittäjänä olen huomannut levottomuuden vähentyneen selkeästi Harjun ruumishuoneen ollessa käytössä."
”Puisto tuntui aikeisemmin hieman pelottavalta ja autiolta, mutta rakennuksen avaamisen jälkeen se on tuntunut paljon turvallisemmalta ja kutsuvammalta. Alueelle on tullut uutta elämää ja valoa.”
Tänä keväänä ja kesänä Harjun ruumishuoneen ympäristöä ja Dallapénpuistoa kehitetään edelleen turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Helsingin kaupunki lisää alueelle valaistusta, siistii paikkoja, hoitaa kasvillisuutta ja pienen ulkokuntosalinkin mahdollisuuksia kartoitetaan. Kaupunkitilat puolestaan huolehtii, että ruumishuoneen rakennus on kesän ajan käytössä.
Kesän vuokralaishaku auki
Kevään aikana Harjun ruumishuoneella pidetään pieni huoltotauko, mutta ovet avataan taas kesäksi. Nyt kokeiluun liitetään mukaan laajemmin myös rakennusta ympäröivää piha-aluetta.
Koko kokeilujakso touko-kesäkuusta elokuuhun vuokrataan yhdelle toimijalle. Vuokralaisvalinnassa painotetaan toiminnan positiivista ja kaupunkikulttuuria elävöittävää vaikutusta alueelle, tilan pitämistä mahdollisimman paljon avoimena, sekä paikan henkeä huomioivaa näkökulmaa.
Haku on auki 10.4.2026 asti. Hakijoille järjestetään tilassa yhteisnäyttöjä 24.3. ja 26.3. (Näyttötilaisuuksiin ilmoittaudutaan etukäteen.)
Lisätiedot:
Helsingin Kaupunkitilat Oy
Kehityspäällikkö Anna Pakarinen, +358 50 588 2561, anna.pakarinen@kaupunkitilat.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
Taiteen kimppakämppä HARJU ROOMIES tuo kuoleman teemat Harjun vanhalle ruumishuoneelle4.2.2026 09:17:54 EET | Tiedote
HARJU ROOMIES on monitaiteellinen näyttely- ja esityskokonaisuus Harjun vanhalla ruumishuoneella 7.–28.2.2026. Forum Boxin jäsentaiteilijoiden ryhmänäyttelyn lisäksi ”taiteen kimppakämppään” asettuvat helmikuuksi Jenni Kivelä & Kiltit ihmiset, Höyhentämö sekä Recover Laboratory.
Graffiti- ja katutaiteen mestareiden töitä esillä Harjun ruumishuoneella13.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Katutaidegalleria All City Agency on avannut ovensa Harjun vanhalla ruumishuoneella. Pitkän linjan graffitimaalarit toivottavat ohikulkijat tervetulleiksi tutustumaan urbaaniin taiteeseen.
Harjun vanhasta ruumishuoneesta tulee yhteisöllinen klubitalo joulu-tammikuuksi4.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Tapahtumatuotannon konkareista koostuva Öljyymö-kollektiivi pitää Harjun vanhan ruumishuoneen ovet auki ja saranat rasvattuina joulu-tammikuussa. Tilassa testataan mm. yhteisölähtöisen tapahtumatuotantokulttuurin mallia ja sen uusia rahoitustapoja.
