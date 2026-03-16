ENNAKKOTIEDOTE: Upottavan hieno romaani vie 1980-luvulle ja Turun ulkosaaristoon
17.3.2026 13:32:22 EET | Gummerus | Tiedote
Kaukana kaupungista, varuskuntasaarella ulkosaaristossa kaikki tapahtuu tuulen ja veden armoilla. Wilhelmiina Palosen toinen romaani Suolavedet (Gummerus) kuvaa rakkauden vaikeutta sekä saaristolaiselämän ankaruutta ja iloja aikana, jolloin Itämerta ei vielä tunnettu maailman saastuneimpana merenä. Romaani ilmestyy ja on arvosteluvapaa 10.4.2026.
He tapaavat heti yhteysaluksella. Kikki tulee myrskyssä merisairaaksi, mutta Björnille matkan aallokko on tuttu. Heidän välillään on alusta saakka magneettinen vetovoima, jota kumpikaan ei halua sanoittaa. Kikki on ottanut työn vastaan päiväkodin johtajana ja asettuu yksin linnakesaarelle, jossa miesten ja naisten maailmat ovat kaukana toisistaan. Välillä puhelin soi, ja mantereelle jääneet asiat saavat hänet hetkeksi kiinni.
Hän kertoo minulle, että saari on koko maan tuulisin ja aurinkoisin paikka. Yritän saada selvää, onko toteamus kotiseuturakkautta vai valitus, mutta miehellä on kaulahuivi niin tiiviisti naamallaan, etten näe varmaksi.
“Halusin kirjoittaa sekä hauskan että surullisen kirjan. Ja erityisesti päähenkilön, joka on samaan aikaan niskan päällä ja täysin hukassa. Kikistä tuli sellainen”, Wilhelmiina Palonen kertoo. Ulkosaaristo on hänelle tuttu ja rakas ympäristö. “Olen myynyt saaristossa jäätelöä ja siivonnut vuokramökkejä. Löytänyt kuolleen hylkeen ja tullut syysmyrskyssä merisairaaksi. Rakastan sitä kaikkea”, hän toteaa.
Wilhelmiina Palonen (s. 1993) on työskennellyt Suomen Kuvalehden toimittajana. Hän on valtiotieteiden maisteri ja opiskellut myös Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Kriittisessä korkeakoulussa. Hänen esikoisromaaninsa 206 pientä osaa (2020) oli ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi.
Wilhelmiina Palonen: Suolavedet
293 sivua
myös äänikirjana, lukija: Mirjami Heikkinen
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Eeva Herrainsilta, viestintäpäällikkö, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Eeva HerrainsiltaViestintäpäällikköPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
