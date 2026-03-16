Valtatie 11:n tievalaistus uudistettu Pirkanmaalla – parannusta liikenneturvallisuuteen ja energiatehokkuuteen

Hankkeen keskeinen tavoite on parantaa liikenneturvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä. Hyvä valaistus helpottaa tienkäyttäjien havainnointia hämärään ja pimeään aikaan. Tieosuuden varrella liikkuu paljon hirvieläimiä, ja valaistus auttaa kuljettajia havaitsemaan mahdolliset vaaratilanteet paremmin. Valaistuksesta hyötyvät myös kävelijät ja pyöräilijät, jotka näkyvät paremmin muille tienkäyttäjille ja näkevät ympäristönsä selkeämmin.

- Urakassa rakennettiin uutta tievalaistusta ja olemassa olevaa tievalaistusta uudistettiin kokonaisuudessaan muutama kilometri. Yhteistyö urakoitsijan sekä kuntien kanssa toimi hyvin koko hankkeen ajan, kertoo projektipäällikkö Kyösti Reinikka Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Ledivalaistus tuo merkittäviä energiasäästöjä, jopa 40–60 prosenttia verrattuna vanhaan teknologiaan. Uusissa valaisimissa on myös älykästä ohjaustekniikkaa. Valaisimen liitäntälaite säätää automaattisesti valaistustehoa vuorokaudenajan mukaan: valaistus himmenee iltaisin liikennemäärien vähentyessä ja kirkastuu jälleen aamun ruuhkiin. Näin saavutetaan lisää energiasäästöjä.

Hanke toteutettiin jakovarahankkeena, ja Nokian sekä Sastamalan kaupungit osallistuivat sen rahoitukseen. Urakan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi PAV Oy.