Kyläsaaren lumenvastaanottopaikan häiriö ei aiheuta sortumavaaraa
17.3.2026 14:09:19 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kaupunki on selvittänyt Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla viime viikolla havaitun häiriön syytä. Sortumariskiä alueella ei enää ole.
Tutkimusten perusteella vaikuttaa mahdolliselta, että sulatusvettä on saattanut putken tukoksen vuoksi valua ylivuotokanavan kautta mereen. Kaupunki tutkii nyt mahdollisen ylivuodon vaikutuksia meriveden laatuun. Kyläsaaren lumenvastaanottopaikan toiminta on toistaiseksi keskeytetty.
Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla havaittiin loppuviikosta merkittävä poikkeama sulatusvesien purussa. Vastaanottopaikalta pois johdettu vesi ei kulkeutunut normaalisti purkuputken kautta, mikä saattoi tarkoittaa sitä, että vettä olisi ohjautunut hallitsemattomasti maaperään. Häiriön vuoksi veden purkuputkea tutkittiin kuvaamalla ja tutkaamalla, eikä siinä havaittu vuotoja.
tekninen johtaja Kari Pudas, p. 0400 600 623
projektinjohtaja Tero Koppinen, p. 040 680 3135
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Planeringen av Arabiabanan framskrider – grönremsa placeras mellan fotgängare och cyklister17.3.2026 13:56:06 EET | Pressmeddelande
Banan till Arabia och Majstads strandpark föreslås byggas nära bostadshusen. Den 31 mars diskuteras sträckningsalternativet vid ett allmänt möte.
Arabianbaanan suunnittelu etenee – jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väliin viherkaista17.3.2026 13:56:06 EET | Tiedote
Arabian ja Toukolan rantapuistoon suunniteltu baanareitti esitetään rakennettavaksi asuintalojen lähelle. Linjauksesta keskustellaan yleisötilaisuudessa 31. maaliskuuta.
Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot Suomen pisimmällä sillalla16.3.2026 12:29:13 EET | Tiedote
Kruunuvuorensillalla aloitetaan koeajot raitiovaunulla tiistaina 17. maaliskuuta. Sillan koeajojen jälkeen koeajoja ajetaan koko Kruunusillat-raitiotien reitillä Hakaniemen ja Laajasalon Yliskylän välillä.
Kaupunki selvittää häiriötilannetta Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla13.3.2026 10:58:52 EET | Tiedote
Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla on havaittu merkittävä poikkeama sulatusvesien purussa. Vastaanottopaikalle ei tule vettä normaalisti purkuputken kautta, ja on mahdollista, että vettä on ohjautunut hallitsemattomasti maaperään.
Förnyelsen av Brunnsgatan förändrar området till en inbjudande huvudentré till Helsingfors13.3.2026 10:10:13 EET | Pressmeddelande
Förändringarna förbättrar områdets trivsel och säkerhet samt möjliggör smidiga byten mellan olika trafikformer. I förnyelsen värnas områdets kulturhistoriska särdrag och man förbereder sig för de extrema väderfenomen som orsakas av klimatförändringen. Invånarna har möjlighet att kommentera planer fram till den 31 mars.
