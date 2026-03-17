Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kyläsaaren lumenvastaanottopaikan häiriö ei aiheuta sortumavaaraa

17.3.2026 14:09:19 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Kaupunki on selvittänyt Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla viime viikolla havaitun häiriön syytä. Sortumariskiä alueella ei enää ole.

Tutkimusten perusteella vaikuttaa mahdolliselta, että sulatusvettä on saattanut putken tukoksen vuoksi valua ylivuotokanavan kautta mereen. Kaupunki tutkii nyt mahdollisen ylivuodon vaikutuksia meriveden laatuun. Kyläsaaren lumenvastaanottopaikan toiminta on toistaiseksi keskeytetty.  

Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla havaittiin loppuviikosta merkittävä poikkeama sulatusvesien purussa. Vastaanottopaikalta pois johdettu vesi ei kulkeutunut normaalisti purkuputken kautta, mikä saattoi tarkoittaa sitä, että vettä olisi ohjautunut hallitsemattomasti maaperään. Häiriön vuoksi veden purkuputkea tutkittiin kuvaamalla ja tutkaamalla, eikä siinä havaittu vuotoja.

tekninen johtaja Kari Pudas, p. 0400 600 623
projektinjohtaja Tero Koppinen, p. 040 680 3135

kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye