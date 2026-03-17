Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

17.3.2026 14:31:37 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 17.3.2026

RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ

Pelastuslaitos sai tehtävän rakennuspalosta Jyväskylän Keskikadulle klo 13.34. Kerrostaloasunnossa havaittu palovaroittimen ääni ja savua. Asunnossa kärähtänyt liedellä jotain. Varsinaista tulipaloa ei tilanteessa syntynyt.

Naapurit auttoivat iäkkään asukkaan asunnosta ennen palokunnan saapumista. Ensihoito tarkasti asukkaan, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Kohteessa oli viisi pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon ja poliisi yksikkö.

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Sähköinen omaseurantasovellus sujuvoittaa verenpaineen, astman ja verensokerin seurantaa16.3.2026 08:13:40 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueella on käytössä GS Balance -omaseurantasovellus potilaille, joiden tulee seurata verenpainettaan tai verensokeriaan tai arvioida astmadiagnoosia ja hoidon etenemistä. Sovelluksen käyttöönotto edellyttää, että terveydenhuollon ammattilainen aktivoi potilaalle käyttöoikeuden hoitokontaktin yhteydessä esimerkiksi vastaanotolla tai digitaalisten palveluiden kautta osoitteessa hyvaks.suomisote.fi tai mobiilisovelluksesta OmaHyvaks.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.3.2026 19:01:12 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 14.3.2026 Jatkotiedote: Rakennuspalo, keskisuuri: Kyyjärvi, Sahantie Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin klo 16:48 keskisuurelle rakennuspalolle Kyyjärvellä. Ilmoituksen mukaan puurakenteinen rintamamiestalo paloi liekillä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli täyden palon vaiheessa. Rakennus on tuhoutunut täysin. Jälkisammutustoimet ovat vielä kohteessa käynnissä ja tulevat kestämään illan ajan. Paikalla tällä hetkellä viisi pelastuslaitoksen yksikköä. Henkilövahinkoja ei ole tapahtunut. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

