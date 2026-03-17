Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
17.3.2026 14:31:37 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 17.3.2026
RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ
Pelastuslaitos sai tehtävän rakennuspalosta Jyväskylän Keskikadulle klo 13.34. Kerrostaloasunnossa havaittu palovaroittimen ääni ja savua. Asunnossa kärähtänyt liedellä jotain. Varsinaista tulipaloa ei tilanteessa syntynyt.
Naapurit auttoivat iäkkään asukkaan asunnosta ennen palokunnan saapumista. Ensihoito tarkasti asukkaan, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Kohteessa oli viisi pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon ja poliisi yksikkö.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Hyvinvointialueen perheiden ja nuorten palveluihin sekä aikuisten sosiaalipalveluihin avataan yhteinen yhteydenottokanava 1.4.17.3.2026 15:08:06 EET | Tiedote
Palveluiden yhteinen yhteydenottokanava toimii sekä puhelimitse että digipalveluissa. Uusi toimintamalli varmistaa, että asiakas saa oikea-aikaista tukea ja ohjautuu sujuvasti tarkoituksenmukaisiin palveluihin.
Sähköinen omaseurantasovellus sujuvoittaa verenpaineen, astman ja verensokerin seurantaa16.3.2026 08:13:40 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella on käytössä GS Balance -omaseurantasovellus potilaille, joiden tulee seurata verenpainettaan tai verensokeriaan tai arvioida astmadiagnoosia ja hoidon etenemistä. Sovelluksen käyttöönotto edellyttää, että terveydenhuollon ammattilainen aktivoi potilaalle käyttöoikeuden hoitokontaktin yhteydessä esimerkiksi vastaanotolla tai digitaalisten palveluiden kautta osoitteessa hyvaks.suomisote.fi tai mobiilisovelluksesta OmaHyvaks.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.3.2026 14:12:39 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.3.2026 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KETOMAANTIE, LAUKAA Kyseessä hallittu risujen poltto ja siitä aiheutunut savunmuodostus, josta naapuri huolestui ja teki hätäilmoituksen. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö kävi kohteessa toteamassa tapauksen.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.3.2026 19:01:12 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 14.3.2026 Jatkotiedote: Rakennuspalo, keskisuuri: Kyyjärvi, Sahantie Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin klo 16:48 keskisuurelle rakennuspalolle Kyyjärvellä. Ilmoituksen mukaan puurakenteinen rintamamiestalo paloi liekillä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli täyden palon vaiheessa. Rakennus on tuhoutunut täysin. Jälkisammutustoimet ovat vielä kohteessa käynnissä ja tulevat kestämään illan ajan. Paikalla tällä hetkellä viisi pelastuslaitoksen yksikköä. Henkilövahinkoja ei ole tapahtunut. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.3.2026 17:13:51 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 14.3.2026 Rakennuspalo, keskisuuri: Kyyjärvi, Sahantie Keski-Suomen pelastuslaitos hälytetty keskisuurelle rakennuspalolle Kyyjärvellä. Rakennus täyden palon vaiheessa ja sammutustoiminta aloitettu. Tehtävälle hälytetty yhteensä 8 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos tiedottaa tapahtuneesta lisää klo 19 mennessä.
