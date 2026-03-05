Podmen tuottaja Lauri Marjamaa osana Oscar-palkitun lyhytdokumentin työryhmää

Elokuva-alan suurinta tapahtumaa Oscar-gaalaa vietettiin Los Angelesissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Gaala-ilta sisälsi mahtavia uutisia myös kotimaisesta näkökulmasta, kun palkinnon parhaasta lyhytdokumenttielokuvasta sai All the Empty Rooms. Elokuvan äänisuunnittelun työryhmään kuuluivat Podmen tuottaja, elokuvassa foley-äänittäjänä toiminut Lauri Marjamaa, sekä tunnettu foley-artisti Heikki Kossi.

Joshua Seftelin ohjaamassa All the Empty Rooms -lyhytdokumentissa tv-kanava CBS:n toimittaja Steve Hartman ja valokuvaaja Lou Bopp kunnioittavat kouluammuskeluissa menehtyneiden muistoa kuvaamalla lasten tyhjäksi jääneitä makuuhuoneita. 35-minuuttista elokuvaa on kehuttu muun muassa etenkin aiheen tärkeydestä ja siitä, että dokumentti onnistuu pitämään huomion arvokkaasti täysin uhreissa.

– Todella hienoa, että sain olla mukana tässä projektissa. Fiilis dokumentin Oscar-voitosta on tietenkin aika huikea, mutta totta kai katse kääntyy myös nopeasti realiteetteihin ja siihen karuun faktaan, minkälaista aihepiiriä dokumentti käsittelee, sanoo Marjamaa.

Foley-tiimissä Marjamaan ja Heikki Kossin tavoitteena oli saada dokumentissa kuvatut huoneet tuntumaan tyhjiltä äänimaailman osalta.

– Esimerkiksi silloin, kun valokuvaaja Lou Bopp otti kuvia tyhjistä huoneista, hänen liikehdintää korostettiin pienillä yksityiskohdilla: askelilla, vaatteiden liikkeillä sekä kameran käsittelyllä. Äänisuunnittelijana projektissa toimi tanskalainen Peter Albrechtsen, jolla on pitkä historia työskentelystä Heikin kanssa. Hän tiesi Heikin olevan loistava foley-artisti luomaan yksityiskohtaisia sekä tarkkoja ääniä, jotka sopivat dokumentin äänimaailmaan sekä luonteeseen, selittää Marjamaa.

Foley-äänittäjän tehtävänä on äänittää foley-artistin tuottamat äänet sopivassa suhteessa kuvaan tai kohtauksen tunnetilaan, erilaisia mikrofonitekniikoita apuna käyttäen.

Podme Suomella lokakuusta 2023 saakka työskennellyt Marjamaa on kokenut foley-äänittäjä, joka on ollut mukana useamman elokuvan, muun muassa All the Empty Roomsin tavoin vain Netflixissä julkaistun Luther: The Fallen Sunin työryhmässä.

– Olemme valtavan ylpeitä Laurin saamasta tunnustuksesta ja samalla myös siitä, että Oscar-palkitun elokuvan tekijäjoukossa on mukana suomalaista osaamista. Jo Laurin liittyessä tiimiimme oli päivänselvää, että kyseessä on poikkeuksellisen kova äänisuunnittelun ammattilainen, joka on tuonut mukanaan arvokasta kokemusta elokuvamaailmasta podcast-alalle. Hän ei ole ainoastaan kovan luokan osaaja vaan mahtava persoona ja tärkeä tekijä arvojemme mukaisen työilmapiirin ylläpidossa, toteaa Podme Suomen maajohtaja Henna Helske.