Hyvinvointialueen perheiden ja nuorten palveluihin sekä aikuisten sosiaalipalveluihin avataan yhteinen yhteydenottokanava 1.4.

Keskiviikosta 1.4.2026 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden ja nuorten palveluiden sekä aikuisten sosiaalipalveluiden ohjaus ja neuvonta yhdistyvät samoihin yhteydenottokanaviin ja palvelevat jatkossa koko hyvinvointialueen asukkaita.

Yhteiseen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaukseen ja neuvontaan otetaan yhteyttä tuen tarpeissa, jotka voivat liittyä esimerkiksi vanhemmuuteen, kasvatuskysymyksiin tai huoleen lapsen tai nuoren käyttäytymisestä, alle 23-vuotiaiden nuorten mielenterveysongelmiin tai päihteiden käyttöön, lastensuojeluilmoituksiin tai sosiaalihuoltolain mukaisiin yhteydenottoihin tai aikuisten sosiaalipalveluihin. Yhteydenottoihin vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Asukkaat voivat ottaa yhteyttä puhelimitse arkisin maanantaista perjantaihin kello 8–14. Puhelinnumero ilmoitetaan lähempänä käyttöönottoa. Ohjausta neuvontaa saa myös hyvinvointialueen digipalveluissa. Käytössä on chat-palvelu arkisin maanantaista perjantaihin kello 9–12, kiireettömät viestit sekä Pyydä apua -nappi.

Omat puhelinnumerot ja digipalvelut säilyvät neuvolaan ja seksuaaliterveyspalveluissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, kuraattori- ja psykologipalveluissa, perheoikeudellisissa palveluissa sekä lapsiperheiden kotipalvelussa.

Yhden kontaktin periaate

Uudistuksen tavoitteena on, että kuormittavassa elämäntilanteessa lapsiperheet, nuoret ja aikuiset saavat tuen mahdollisimman helposti ja nopeasti yhdestä yhteydenottokanavasta.

– Luomme yhden selkeän ja monikanavaisen väylän yhteydenotoille lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä aikuisten sosiaalipalveluihin. Uusi asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli varmistaa, että asiakas saa oikea-aikaista tukea, oikean tasoisen arvion ja ohjautuu sujuvasti tarkoituksenmukaisiin palveluihin – riippumatta siitä, mistä kanavasta yhteydenotto tapahtuu, kertoo vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

– Tavoitteena on tukea keskisuomalaisia perheitä yhä kokonaisvaltaisemmin ja tarjota apua perheiden kohtaamiin haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Asukkaan ei tarvitse itse tietää, mikä palvelu tukisi heitä parhaiten, vaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset auttavat arvioimaan tuen tarvetta, johtava sosiaalityöntekijä Matleena Ullner sanoo.

Heti ensimmäisessä yhteydenotossa ammattilainen tekee alkuarvion ja kartoittaa yhteyttä ottaneen henkilön tai perheen kokonaistilanteen. Asukkaan tuentarpeeseen vastataan ohjauksella ja neuvonnalla. Asukkaan oman tilanteen jäsentämisessä ja tuen vahvistamisessa voidaan hyödyntää hyvinvointialueen digipolkuja. Asukas voidaan ohjata myös kolmannen sektorin ja järjestöjen toimintaan.

Tarpeen vaatiessa asiakas ohjataan suoraan hyvinvointialueen palveluihin, jolloin varataan aika suoraan oikealle ammattilaiselle. Tehtyjen arvioiden perusteella tarvittaessa kootaan monialainen tiimi, joka hoitaa asiakkaan tai perheen asioita yhdessä heidän kanssaan. Ammattilaiset huolehtivat asiakkaan siirtymisestä palvelusta toiseen hallitusti, ilman katkoksia.

– Tukiprosesseissa säilyy jatkuvuus ja irrallisia auttamisprosesseja pyritään ehkäisemään. Jatkotyöskentelyssä kutsutaan mukaan tarvittavat tahot, kun tilanne muuttuu tai arjessa annetun tuen tarve muuttuu, Ullner kertoo.