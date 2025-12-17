Projekten till andra steget i RSF:s programutlysning nu valda
17.3.2026 15:15:11 EET | Finlands Akademi | Tiedote
Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beslutat att inbjuda 30 konsortier till andra steget av RSF-programutlysningen. Ungefär en tredjedel av de preliminära ansökningarna går vidare till det andra steget. Besluten fattades utifrån projektens lämplighet med tanke på programmens teman och mål samt deras uppskattade potential till vetenskapligt och samhälleligt genomslag.
Omvälvningen i Arktis och psykisk hälsa under lupp
Till programmet Omvälvningen i den arktiska regionen (ARCTIC) inkom 44 ansökningar, varav 15 valdes till det andra steget. Till programmet Psykisk folkhälsa (MIND) inkom 50 ansökningar, varav 15 gick vidare.
Med start i höst 2026 kommer de sexåriga forskningsprogrammen att fokusera på två forskningsteman av stor samhällelig betydelse. Programmet ARCTIC undersöker den omvandling på flera nivåer som pågår i den arktiska regionen. Forskningen inom programmet MIND fokuserar på hur god psykisk hälsa uppnås och främjas i det finländska samhället.
De egentliga ansökningarna bedöms i två olika paneler: den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga relevans och kvalitet, den andra bedömer deras samhälleliga relevans och genomslag. Enligt en preliminär tidtabell kommer RSF att välja projekten till programmen i september.
RSF söker framsynta och välnätverkade programdirektörer för båda programmen
RSF söker även programdirektörer på deltid för de två programmen. Programdirektörerna har till uppgift att stödja programhelheten och främja vetenskapligt och samhälleligt genomslag mellan programmen. Programdirektörsfinansieringen beviljas den sökandes bakgrundsorganisation. Närmare uppgifter om utlysningen finns i utlysningstexten. Utlysningen öppnar den 25 mars.
Mer information
- MIND: Ansökningar som valdes till andra utlysningssteget (pdf)
- ARCTIC: Ansökningar som valdes till andra utlysningssteget (pdf)
- Frågor om programutlysningen: projects-src(at)aka.fi
- Programdirektörer för strategisk forskning
- Utlysningsinfo: Programdirektörer för strategisk forskning (på finska), 31.3 kl. 10.00–11.00
