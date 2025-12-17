Projekten till andra steget i RSF:s programutlysning nu valda

Omvälvningen i Arktis och psykisk hälsa under lupp

Till programmet Omvälvningen i den arktiska regionen (ARCTIC) inkom 44 ansökningar, varav 15 valdes till det andra steget. Till programmet Psykisk folkhälsa (MIND) inkom 50 ansökningar, varav 15 gick vidare.

Med start i höst 2026 kommer de sexåriga forskningsprogrammen att fokusera på två forskningsteman av stor samhällelig betydelse. Programmet ARCTIC undersöker den omvandling på flera nivåer som pågår i den arktiska regionen. Forskningen inom programmet MIND fokuserar på hur god psykisk hälsa uppnås och främjas i det finländska samhället.

De egentliga ansökningarna bedöms i två olika paneler: den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga relevans och kvalitet, den andra bedömer deras samhälleliga relevans och genomslag. Enligt en preliminär tidtabell kommer RSF att välja projekten till programmen i september.

RSF söker framsynta och välnätverkade programdirektörer för båda programmen

RSF söker även programdirektörer på deltid för de två programmen. Programdirektörerna har till uppgift att stödja programhelheten och främja vetenskapligt och samhälleligt genomslag mellan programmen. Programdirektörsfinansieringen beviljas den sökandes bakgrundsorganisation. Närmare uppgifter om utlysningen finns i utlysningstexten. Utlysningen öppnar den 25 mars.

