Pia Lohikoski: Orpon hallituksen liikennesuunnitelmassa ideologia ohittaa järkevät tavoitteet

Puheenjohtaja Minja Koskela linjapuheessaan: Orpon oikeistohallitus on pettänyt ilmaston 14.3.2026 10:20:34 EET | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina 14.3. pitämässään linjapuheessa hallituksen ilmastopolitiikkaa. Koskela nosti esiin huolensa siitä, että päästökaupan heikentäminen uhkaa Suomen miljardi-investointeja. Hallituksen ja erityisesti perussuomalaisten nihkeys vihreän siirtymän investointeja kohtaan johtaa talouden ja työllisyyden kärsimiseen. -Riikka Purra ja Jani Mäkelä eivät ole kiinnostuneita siitä, että myös työpaikat ovat tulilinjalla, jos vihreän siirtymän investoinneista aletaan peruutella.Persuille ilmastonmuutos on pelkkää identiteettipolitiikkaa, Koskela sanoo. -Persuille näyttää sopivan hyvin, että hiiletöntä terästä tuotetaan jatkossa Ruotsissa eikä Raahessa. Viis työpaikoista, kunhan hallitus ei käytä termiä vihreä siirtymä, Koskela jatkaa. Koskela vetosi puoluevaltuustossa puheessaan pääministeri Petteri Orpoon, jotta tämä osoittaisi ilmastojohtajuutta ja estäisi päästökaupan vesittämisen. -Jos päästökauppa vesittyy,