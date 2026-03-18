Vuoden mökkiläinen 2026 on Miitta Sorvali: mökkielämää kahdessa maisemassa

Sorvalin mökkipaikat edustavat ajallista kerroksellisuutta ja suomalaisen mökkikulttuurin eri puolia. Lapissa sijaitseva vanha maalaistalo toimii ympärivuotisena tukikohtana, jossa mökkeily ei rajoitu kesäkauteen, vaan jatkuu läpi vuoden luonnon rytmiä seuraten.

Karjalassa Suitsansaaressa mökkielämä rakentuu yli satavuotiaan riihen ja saunan ympärille. Perinteinen miljöö ei kuitenkaan ole pysähtynyt paikoilleen, vaan elää jatkuvassa kehityksessä. Sorvali on kertonut harrastavansa rakennuttamista, ja mökkipaikkaa kehitetään aktiivisesti myös tulevina kesinä.

Ensi kesäksi saareen on suunnitteilla uusia rakenteita, kuten patiot, pukuhuone ja varastorakennus, jotka täydentävät kokonaisuutta ja tukevat mökkielämän arkea.

Saaren etelään avautuva tontti hiekkarantoineen tekee siitä otollisen kesäpaikan. Pyhäjärven puhtaat vedet tarjoavat puitteet uimiseen ja luonnosta nauttimiseen, mikä korostaa mökkeilyn keskeistä arvoa: yksinkertaista, mutta laadukasta yhdessäoloa luonnon kanssa.

Vuoden mökkiläinen tuo esiin mökkeilyn monimuotoisuutta

Miitta Sorvalin tapa yhdistää perinteiset rakennukset ja jatkuva kehittäminen kuvastaa mökkeilyä, joka ei ole staattista, vaan muotoutuu ajan ja tarpeiden mukaan. Mökki ei ole vain valmis paikka, vaan prosessi, jota rakennetaan ja muokataan vuosien varrella.

Samalla mökkeily näyttäytyy vahvasti paikkasidonnaisena kokemuksena: Lapin ja Karjalan maisemat tarjoavat erilaisia näkökulmia luontoon, rauhaan ja vapaa-aikaan. Sorvalin mökkielämä tuo esiin vapaa-ajan asumisen monimuotoisuuden yhdistämällä perinteet, aktiivisen tekemisen ja vahvan yhteyden luontoon eri puolilla Suomea.

Messukeskus ja Vapaa-ajan asukkaiden liitto VAAL ry valitsevat Vuoden mökkiläisen vuosittain henkilölle tai taholle, joka tuo esiin mökkiläiselämää inspiroivalla ja merkityksellisellä tavalla.

Vuoden mökkiläinen 2026 -tunnustus jaetaan Kevätmessujen Kevätlavalla torstaina 26.3.2026 kello 11.00.

