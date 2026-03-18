Vuoden mökkiläinen 2026 on Miitta Sorvali: mökkielämää kahdessa maisemassa
18.3.2026 10:00:00 EET | Messukeskus | Tiedote
Suomen Vapaa-ajan asukkaiden liitto VAAL ry ja Helsingin Messukeskus ovat valinneet Vuoden mökkiläiseksi 2026 näyttelijä Miitta Sorvalin. Hänen mökkielämänsä jakautuu kahteen hyvin erilaiseen ympäristöön: Lapin joenrantamaisemiin sekä Karjalan Suitsansaaren perinteikkääseen saarimiljööseen. Tunnustus jaetaan Kevätmessuilla Helsingin Messukeskuksessa torstaina 26.3.2026. Kevätmessut tuo kevään Helsinkiin 26.–29.3.2026.
Sorvalin mökkipaikat edustavat ajallista kerroksellisuutta ja suomalaisen mökkikulttuurin eri puolia. Lapissa sijaitseva vanha maalaistalo toimii ympärivuotisena tukikohtana, jossa mökkeily ei rajoitu kesäkauteen, vaan jatkuu läpi vuoden luonnon rytmiä seuraten.
Karjalassa Suitsansaaressa mökkielämä rakentuu yli satavuotiaan riihen ja saunan ympärille. Perinteinen miljöö ei kuitenkaan ole pysähtynyt paikoilleen, vaan elää jatkuvassa kehityksessä. Sorvali on kertonut harrastavansa rakennuttamista, ja mökkipaikkaa kehitetään aktiivisesti myös tulevina kesinä.
Ensi kesäksi saareen on suunnitteilla uusia rakenteita, kuten patiot, pukuhuone ja varastorakennus, jotka täydentävät kokonaisuutta ja tukevat mökkielämän arkea.
Saaren etelään avautuva tontti hiekkarantoineen tekee siitä otollisen kesäpaikan. Pyhäjärven puhtaat vedet tarjoavat puitteet uimiseen ja luonnosta nauttimiseen, mikä korostaa mökkeilyn keskeistä arvoa: yksinkertaista, mutta laadukasta yhdessäoloa luonnon kanssa.
Vuoden mökkiläinen tuo esiin mökkeilyn monimuotoisuutta
Miitta Sorvalin tapa yhdistää perinteiset rakennukset ja jatkuva kehittäminen kuvastaa mökkeilyä, joka ei ole staattista, vaan muotoutuu ajan ja tarpeiden mukaan. Mökki ei ole vain valmis paikka, vaan prosessi, jota rakennetaan ja muokataan vuosien varrella.
Samalla mökkeily näyttäytyy vahvasti paikkasidonnaisena kokemuksena: Lapin ja Karjalan maisemat tarjoavat erilaisia näkökulmia luontoon, rauhaan ja vapaa-aikaan. Sorvalin mökkielämä tuo esiin vapaa-ajan asumisen monimuotoisuuden yhdistämällä perinteet, aktiivisen tekemisen ja vahvan yhteyden luontoon eri puolilla Suomea.
Messukeskus ja Vapaa-ajan asukkaiden liitto VAAL ry valitsevat Vuoden mökkiläisen vuosittain henkilölle tai taholle, joka tuo esiin mökkiläiselämää inspiroivalla ja merkityksellisellä tavalla.
Vuoden mökkiläinen 2026 -tunnustus jaetaan Kevätmessujen Kevätlavalla torstaina 26.3.2026 kello 11.00.
Kevätmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3.2026. Kokonaisuudessa ovat mukana Kevätpuutarha-, Oma Koti-, Oma Mökki-, Sisusta- ja Lähiruoka & luomu -tapahtumat sekä samanaikaisesti järjestettävät Golfmessut. | Kevatmessut.fi | @kevatmessut_official | #kevätmessut2026
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
