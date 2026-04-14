Maunulan ja Metsälän alueiden yhteinen pormestarin asukasilta pidetään 12. toukokuuta
20.4.2026 09:54:19 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Pormestari Daniel Sazonovin isännöimä pormestarin asukasilta järjestetään Maunula-talossa tiistaina 12.5.2026 kello 18.00–19.30. Asukkaat voivat lähettää kommentteja ja kysymyksiä jo ennakolta KerroKantasi-kyselyn kautta.
Maunulan ja Metsälän asukkaat ovat tervetulleita keskustelemaan Maunula-talolle (Metsäpurontie 4) tiistaina 12.5.2026 kello 18.00–19.30.
– Maunula ja Metsälä ovat hienoja luonnonläheisiä naapurustoja aivan Keskuspuiston kupeessa. On erinomaista päästä keskustelemaan Maunulan ja Metsälän asukkaiden kanssa heidän ajatuksistaan omien kotinaapurustojensa kehittämisestä, kertoo pormestari Daniel Sazonov.
KerroKantasi-kyselyn avulla voi lähettää tilaisuuden järjestäjille jo ennakolta ajatuksia, ideoita, kommentteja ja kysymyksiä Maunulan ja Metsälän alueiden kehittämiseksi. Kysely sulkeutuu 5.5.2026 kello 23.59.
Stadiluotsi on paikalla pormestarin asukasiltana
Läntisen suurpiirin stadiluotsi Elina Pentikäinen on pormestarin asukasiltana paikalla.
– Maunulan ja Metsälän asukkaat pääsevät keskenään ja pormestarin kanssa puheisiin. Samalla pormestari näkee ja kuulee paikallisia. Siitä on kymmenisen vuotta, kun vastaavaa oli viimeksi tällä suunnalla, sanoo stadiluotsi Pentikäinen.
Stadiluotsit auttavat helsinkiläisiä osallistumaan asuinalueensa kehittämiseen tukemalla kaupunkilaisten, yhteisöjen ja kaupungin työntekijöiden keskinäistä vuoropuhelua.
Pormestarin asukasillat lähentävät naapurustoa
Kaupunginjohtaja Teuvo Auran aloitteesta ryhdyttiin 1970-luvun puolivälissä järjestämään Helsinki-tunteja, joiden aikana asiantuntijat vastasivat asukkaiden ja toimittajien kysymyksiin. Kaupunki siirtyi pormestarimalliin kesäkuussa 2017, jolloin tilaisuuden nimeksi päätettiin antaa pormestarin asukasilta.
Pormestari Sazonovin kaudella asukasiltoja tullaan järjestämään aiempaa enemmän. Tämän vuoden aikana pormestari tulee kiertämään kaikilla Helsingin suurpiireillä kuulemassa helsinkiläisten ajatuksia oman alueensa asioista.
Yhteistyökumppaneina järjestelyissä ovat kaupunginosan asukasyhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin kaupunginkanslia:
Jarkko Laaksonen, erityissuunnittelija, osallisuusyksikkö, p. 040 5893373, jarkko.laaksonen@hel.fi
Oskari Heinonen, pormestarin erityisavustaja, p. 050 453 5203, oskari.heinonen@hel.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme