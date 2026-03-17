Norrback: Suomi vahvistaa Itämeren turvallisuutta Naton kautta
17.3.2026 15:26:07 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) korosti ryhmäpuheenvuorossaan eduskunnassa Suomen aktiivisen osallistumisen merkitystä Naton rauhanajan tehtäviin, kun eduskunta käsitteli valtioneuvoston selontekoa Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2027.
– Suomen osallistuminen Naton rauhanajan tehtäviin on luonnollinen osa jäsenyyttämme. Harjoitusten, läsnäolon ja yhteisten operaatioiden kautta Nato ylläpitää pelotevaikutustaan, ja siksi on tärkeää, että Suomi osallistuu toimintaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti, Norrback sanoo.
Norrback korostaa erityisesti Suomen osallistumisen merkitystä merivoimien toimintaan tilanteessa, jossa Itämeren turvallisuusympäristö on heikentynyt.
– Itämeren alue on yhä enemmän altistunut hybridiuhkille ja niin sanottuun varjolaivastoon liittyville riskeille. Siksi on tärkeää, että Suomi osallistuu aktiivisesti Naton merivoimien toimintaan ja edistää kriittisen infrastruktuurin suojaamista sekä turvallisuuden vahvistamista lähialueillamme, Norrback sanoo.
Hän painottaa myös, että Suomen on kannettava vastuunsa liittokunnassa ja osallistuttava yhteisen turvallisuuden vahvistamiseen sekä että Nato-yhteistyö vahvistaa myös Suomen omaa puolustuskykyä.
– Osallistumalla aktiivisesti Naton toimintaan Suomi osoittaa, että emme ainoastaan vastaanota turvallisuutta, vaan myös tuotamme sitä koko liittokunnalle. Naton harjoituksiin ja tehtäviin osallistuminen vahvistaa myös omaa puolustuskykyämme. Toimimalla Naton komentoketjussa saamme arvokasta kokemusta, joka vahvistaa suoraan kansallista puolustustamme, Norrback sanoo.
Lopuksi Norrback korostaa sekä valmiuden että pitkäjänteisen rauhantyön merkitystä.
– Toimintavalmius on tärkeää sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Mutta yhtä tärkeää on, että Suomi voisi aktiivisesti tehdä töitä eri tasoilla sen puolesta, että Ukrainan sota jonakin päivänä loppuisi ja että Eurooppa ja maailma voisivat uskoa tulevaisuuteen, jossa sotia ei ole, Norrback lopettaa.
Yhteyshenkilöt
Anders NorrbackKansanedustajaPuh:050 514 4385
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
SFP i Österbottens välfärdsområde vill ha rättvisare finansiering17.3.2026 14:26:49 EET | Pressmeddelande
Styrelsen för Österbottens välfärdsområde kräver att finansministeriet ändrar sitt beslut om finansiering av välfärdsområdena för året 2026. På tisdagen bestämde man att lämna in en begäran om omprövning av beslutet om finansieringen. Välfärdsområdet kräver att antalet diagnoser inte ska beaktas när man fastslår finansieringen till välfärdsområdena.
RKP Pohjanmaan hyvinvointialueella haluavat oikeudenmukaisempaa rahoitusta17.3.2026 14:26:49 EET | Tiedote
Pohjanmaan aluehallitus vaatii valtiovarainministeriötä muuttamaan päätöstään hyvinvointialueiden rahoituksesta vuodelle 2026. Tiistaina pidetyssä aluehallituksen kokouksessa päätettiin jättää oikaisuvaatimus alueiden rahoituspäätökseen. Hyvinvointialue vaatii, että diagnoosien määrää ei oteta huomioon alueiden rahoitusta määritettäessä.
SFP i Nyland: Utan svenskspråkig utbildning överlever inte de svenska språköarna16.3.2026 14:16:04 EET | Pressmeddelande
SFP i Nyland ser en stark svenskspråkig utbildning som en förutsättning för att de svenska språköarna i Nyland ska överleva. I Nyland finns det svenskspråkiga språköar i Hyvinge, Kervo, Nurmijärvi, Tusby och Vichtis. En levande svenskspråkig gemenskap och fungerande utbildningsstig från småbarnspedagogik till skola möjliggör ett liv på svenska också utanför de traditionellt tvåspråkiga regionerna.
Uudenmaan RKP: Ruotsinkieliset kielisaarekkeet eivät selviydy ilman ruotsinkielistä koulutusta16.3.2026 14:16:04 EET | Tiedote
Uudenmaan RKP pitää vahvaa ruotsinkielistä koulutusta edellytyksenä sille, että Uudenmaan ruotsinkieliset kielisaarekkeet säilyvät. Uudellamaalla ruotsinkielisiä kielisaarekkeita on Hyvinkäällä, Keravalla, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vihdissä. Elinvoimainen ruotsinkielinen yhteisö ja toimiva koulutuspolku varhaiskasvatuksesta kouluun mahdollistavat elämän ruotsiksi myös perinteisten kaksikielisten alueiden ulkopuolella.
Norrback: Tid för utredning av garantipensionen – jämför med övriga Norden13.3.2026 12:23:01 EET | Pressmeddelande
Garantipensionen infördes i Finland 2011 för att trygga utkomsten för pensionstagare med de allra lägsta pensionsinkomsterna. Diskussionen om systemet väcktes efter att Arbetspensionsförsäkrarnas avgående verkställande direktör, Suvi-Anne Siimes, påpekat att dagens regler gör det oproportionellt lätt för en del personer att få full garantipension. Siimes lyfter fram skillnader mellan Finlands och Sveriges system, där garantipensionen i Sverige minskar om en person inte har bott i landet under arbetsför ålder i 40 år.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme