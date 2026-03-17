Norrback: Suomi vahvistaa Itämeren turvallisuutta Naton kautta

– Suomen osallistuminen Naton rauhanajan tehtäviin on luonnollinen osa jäsenyyttämme. Harjoitusten, läsnäolon ja yhteisten operaatioiden kautta Nato ylläpitää pelotevaikutustaan, ja siksi on tärkeää, että Suomi osallistuu toimintaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti, Norrback sanoo.

Norrback korostaa erityisesti Suomen osallistumisen merkitystä merivoimien toimintaan tilanteessa, jossa Itämeren turvallisuusympäristö on heikentynyt.

– Itämeren alue on yhä enemmän altistunut hybridiuhkille ja niin sanottuun varjolaivastoon liittyville riskeille. Siksi on tärkeää, että Suomi osallistuu aktiivisesti Naton merivoimien toimintaan ja edistää kriittisen infrastruktuurin suojaamista sekä turvallisuuden vahvistamista lähialueillamme, Norrback sanoo.

Hän painottaa myös, että Suomen on kannettava vastuunsa liittokunnassa ja osallistuttava yhteisen turvallisuuden vahvistamiseen sekä että Nato-yhteistyö vahvistaa myös Suomen omaa puolustuskykyä.

– Osallistumalla aktiivisesti Naton toimintaan Suomi osoittaa, että emme ainoastaan vastaanota turvallisuutta, vaan myös tuotamme sitä koko liittokunnalle. Naton harjoituksiin ja tehtäviin osallistuminen vahvistaa myös omaa puolustuskykyämme. Toimimalla Naton komentoketjussa saamme arvokasta kokemusta, joka vahvistaa suoraan kansallista puolustustamme, Norrback sanoo.

Lopuksi Norrback korostaa sekä valmiuden että pitkäjänteisen rauhantyön merkitystä.

– Toimintavalmius on tärkeää sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Mutta yhtä tärkeää on, että Suomi voisi aktiivisesti tehdä töitä eri tasoilla sen puolesta, että Ukrainan sota jonakin päivänä loppuisi ja että Eurooppa ja maailma voisivat uskoa tulevaisuuteen, jossa sotia ei ole, Norrback lopettaa.