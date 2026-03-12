Lidl ja UEFA käynnistävät ainutlaatuisen strategisen kumppanuuden

Kansainvälinen Lidl on ollut UEFAn yhteistyökumppani vuodesta 2024 lähtien. Schwarz-konsernin yritykset laajentavat sitoutumistaan eurooppalaiseen jalkapalloon ja ovat solmineet pitkäaikaisen strategisen kumppanuuden Euroopan jalkapalloliitto UEFA kanssa - ensimmäistä kertaa UEFAn historiassa.

Osana ainutlaatuista strategista kumppanuutta myös Schwarz-konserniin kuuluva kansainvälinen Lidl-organisaatio laajentaa yhteistyötään UEFAn kanssa. Molemmat osapuolet yhdistävät asiantuntemuksensa ja edistävät ammattilaisjalkapallon kautta harrastetoiminnnassa terveellisiä ruokailutottumuksia ja aktiivista elämäntapaa. Yhteistyö syvenee perinteistä sponsorointia pidemmälle ja luo konkreettista lisäarvoa yhteiskunnalle UEFAn koulutusohjelmien kautta.

Keskitymme ruohonjuuritason jalkapalloon ja koulutusohjelmiin

Keskeinen osa kumppanuutta on sitoutuminen harrasteurheilutoimintaan. Lidl on läsnä sekä suurissa turnauksissa että ruohonjuuritason koulutuksissa, ja jakaa tietoa terveellisistä ruokailutottumuksista.

UEFA:n koulujalkapallo-ohjelman yhteistyökumppanina Lidl auttaa kouluja ja seuroja sisällyttämään terveellisen ruokavalion, urheilun ja aktiivisen elämäntavan osaksi lasten jokapäiväistä elämää kaikkialla Euroopassa. UEFA ja Lidl luovat yhdessä digialustan, joka tukee kansallisia jalkapalloliittoja laadukkaan ja osallistavan jalkapallon harrastamista kouluissa ja seuroissa. Alusta tarjoaa käytännön ohjeita ja yhdistää jalkapallon, koulutuksen ja terveelliset ruokailutottumukset. Se sisältää opettajille ja valmentajille suunnattuja verkkokursseja, joiden avulla voidaan opettaa aktiivista elämäntapaa jalkapallon avulla ikätasolle sopivalla sisällöllä. Lidl ja UEFA haluavat myös jatkaa Lidl Youth Camp 2025 -leiriä, jotta he voivat innostaa ja kannustaa nuoria jalkapallolahjakkuuksia. Lidl toimii myös UEFA:n virallisena Take Care -ravintokumppanina.

Lidl tukee alkavia jalkapallouria

Intohimo urheiluun ja liikuntaan alkaa yleensä paikallisesta urheiluseurasta, ja usein kestää koko elämän. Seuroissa luodaan perusta terveelliselle ja aktiiviselle elämälle.

UEFA Grassroots Football Awards -kilpailun yhteistyökumppanina Lidl vahvistaa ruohonjuuritason urheilua. Kilpailussa palkitaan joka vuosi erinomaisia hankkeita, aloitteita tai seuroja. Syyskuussa järjestettävällä UEFA Grassroots Football Week -viikolla Lidl juhlistaa yhdessä UEFAn kanssa harrastejalkapalloa koko Euroopassa yhden viikon ajan.

"Kehitämme edelleen määrätietoisesti yhteistyötämme UEFAn kanssa ja luomme kestävää lisäarvoa yhteiskunnalle ensimmäisellä strategisella kumppanuudellamme. Jalkapallon avulla viemme ravitsemustietouttamme juuri sinne, missä sillä on vaikutusta: harrastejoukkueiden valmentajille, vanhemmille ja lapsille. Yhteiskunnalliset muutokset eivät tapahdu stadionilla, vaan ennen kaikkea koulujen pihoilla ja paikallisessa seurassa", sanoo Jens Thiemer, kansainvälisen Lidl-organisaation Chief Customer Officer.

Menestystarina siirtyy jatkoajalle

Kansainvälinen Lidl on ollut UEFAn yhteistyökumppani vuodesta 2024 lähtien. Yhteistyö jatkuu UEFAn naisten ja miesten maajoukkuekilpailujen virallisena globaalina kumppanina. Vuoteen 2030 asti Lidl tukee lukuisia naisten ja miesten EM-jalkapallokilpailuja, kuten UEFA EURO 2028 Isossa-Britanniassa ja Irlannissa sekä UEFA Women's EURO 2029 Saksassa. Lisäksi Lidl tukee naisten EM-karsintoja 2026 ja 2028, UEFA Women's Nations Leagueta 2027 ja 2029 sekä UEFA Women's EURO 2029:ää. Miesten kilpailuissa Lidl tukee UEFA:n jalkapallon EM-kisoja 2028, UEFA Nations League 2027 ja 2029, EM-karsintoja 2027 ja 2029, UEFA U21 -jalkapallon EM-kisoja 2027 ja 2029 sekä UEFA:n futsalin EM-kisoja 2026 ja 2030.

Arvot yhdistävät

Lidl arvot ovat tehokas toiminta, arvostus, luottamus, käytännönläheisyys ja yhteisöllisyys. Ne näkyvät päivittäisessä työssä, ja sopivat yhtä lailla urheiluun huippu- ja harrastetasolla. UEFA edustaa integriteettiä, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja urheilun yhdistävää voimaa.

“Toivotamme ilolla tervetulleiksi Schwarz-konsernin yritykset ensimmäiseksi strategiseksi yhteistyökumppaniksemme. Yhdistämme vahvuutemme ja muokkaamme yhdessä eurooppalaisen jalkapallon tulevaisuutta kestävällä, vastuullisella ja kilpailukykyisellä tavalla. Yhdessä Lidlin kanssa hyödynnämme jalkapallon voimaa. Innostamme ammattiurheilijoiden ohella myös harrastajia liikkumaan ja terveellisiin ruokailutottumuksiin", sanoo UEFAn markkinointijohtaja Guy-Laurent Epstein.

Järkevää materiaalien käyttöä

Lidlin lisäksi myös Schwarz-konsernin kierrätysyhtiö PreZero on osa strategista kumppanuutta. PreZero tuo yhteistyöhön asiantuntemusta materiaalien säästämisestä ja kiertotaloudesta suurten urheilutapahtumien yhteydessä.

Strateginen kumppanuus Schwarz-konsernin yritysten kanssa tarkoittaa yhteisten arvojen jakamista ja pitkäaikaista yhteistyötä. Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan myös pelikenttien ulkopuolella.