Suo, kuokka, Joutsenlaulu ja Cha Cha Cha – tältä näyttää kuuntelijoiden äänestämä Suomalaisuuden Soundtrack TOP 250 -jättilista!

19.3.2026 08:00:00 EET | Nelonen Media | Tiedote

Radio Suomipopin yli vuorokauden kestävä suora 25-vuotisjuhlalähetys on parhaillaan käynnissä ja jatkuu tänään klo 22 saakka.

Suomalaisten sielunmaisemia maalaileva Suomalaisuuden Soundtrack TOP 250 -lista on nyt julki.

Jättilista on koottu 25-vuotista taivaltaan suomalaisen musiikin kotina tänään juhlistavan Radio Suomipopin kuuntelijoiden äänestyksellä. Kootut kappaleet ovat sellaisia, joiden tahdissa suomalaiset ovat kokeneet elämän suuret ala- ja ylämäet.

Suomipopin kuuntelijat ovat tammi-helmikuun aikana saaneet ääneestää suosikkibiisejään, ja kertoa niihin liittyviä henkilökohtaisia tarinoitaan.

Listan kärkipaikalle nousi klassikoiden klassikko: Yön Joutsenlaulu.

Toiseksi sijoittui Käärijän ikoninen viisuhitti Cha Cha Cha ja kolmanneksi Olli Halosen Pohjola. Jättilistan kärkipäästä löytyy maamme ykkösartisteja aina Eppu Normaalista Apulantaan ja Kaija Koohon.

Listan löydät kokonaisuudessaan alta.

Listan kappaleita ja tarinoita kuullaan tänään parhaillaan käynnissä olevassa Suomipopin 25-vuotisjuhlalähetyksessä, sekä pitkin kevättä Suomipopin taajuuksilla.

Tänään torstaina, eli Suomipopin virallisena syntymäpäivänä, Sanomatalon studiolla juhlitaan  näyttävästi, sillä yli vuorokauden kestävässä suorassa lähetyksessä on äänessä joukko Suomipopilta tuttuja juontajia sekä lukuisia vieraita kanavan pitkän historian varrelta.

Lähetyksen aikana kanavan porukka, eli Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström, Juuso Muikku, Satu Kotonen, Juho Keskitalo, Alina Voronkova, Tuuli Mattila, Susanna Laine, Elina Kottonen, Janne Saarinen sekä Ilkka Ihamäki muodostavat kaksi joukkuetta, jotka suorittavat taskmaster Tuukka Ritokosken orkestroimia haasteita.

25 tunnin juhlalähetyksessä vierailee torstain aikana myös joukko kanavan historiasta tuttuja juontajia, mm. Jaajo Linnonmaa, Anni Ihamäki, Juha Vuorinen, Jenni Alexandrova ja Sami Kuronen. Lisäksi luvassa on myös yllätysvieraita, jotka saattavat olla yllätyksiä vielä juontajillekin.

Lisäksi Suomipop jakaa Sanomatalolla 250:lle ensimmäiselle jonottajalle yllätyspaketit, joihin on piilotettu mm. lippuja vuoden isoimmille areenakeikoille ja festareille.

Juhlalähetyksen tunnelmaan pääsee mukaan kuuntelemalla Radio Suomipopia. Lisäksi voit osallistua somessa, tulemalla paikan päälle Sanomatalolle tai katsomalla suoraa studiostreamia Ruudussa ja ISTV:ssä.

Suomalaisuuden Soundtrack TOP 250

1 Joutsenlaulu
2 Käärijä Cha Cha Cha
3 Olli Halonen Pohjola
4 KUUMAA Tulipalo
5 Kaija Koo Tinakenkätyttö
6 Arttu Wiskari Suomen muotoisen pilven alla
7 Eppu Normaali Tahroja paperilla
8 Apulanta Valot pimeyksien reunoilla
9 BEHM Hei rakas
10 Haloo Helsinki! Voiko enkelitkin eksyä
11 KUUMAA Ylivoimainen
12 Dingo Levoton tuhkimo
13 KAUKUA 10 000 tuntii
14 Samuli Putro Ilmasta tehtyjä
15 Eppu Normaali Vihreän joen rannalla
16 Arttu Wiskari Mökkitie
17 Popeda Kuuma kesä
18 Jenni Vartiainen Ihmisten edessä
19 Apulanta Armo
20 Zen Cafe Todella kaunis
21 Ellinoora Leijonakuningas
22 Egotrippi Matkustaja
23 Eppu Normaali Murheellisten laulujen maa
24 Cheek Timantit on ikuisia
25 Vesterinen Yhtyeineen Kohti sydänpeltoja
26 Pate Mustajärvi Ukkometso
27 Samuli Putro Olet puolisoni nyt
28 Dingo Autiotalo
29 Cheek Syypää sun hymyyn
30 Happoradio Puhu äänellä jonka kuulen
31 Eppu Normaali Kitara, taivas ja tähdet
32 Antti Tuisku Hyökyaalto
33 Haloo Helsinki! Maailman toisella puolen
34 Komiat Kaihosielu
35 Portion Boys Sä et ole yksin
36 Juice Leskinen Viidestoista yö
37 Rakkaus on lumivalkoinen
38 Kaija Koo Kuka keksi rakkauden
39 KUUMAA Satama
40 BESS Sammumaton
41 Juha Tapio Kaksi puuta
42 Eppu Normaali Vuonna 85
43 Haloo Helsinki! Hulluuden highway
44 KUUMAA Oo vielä sekunnin mun
45 Hassisen Kone Rappiolla
46 Ihmisen poika
47 BEHM & Olavi Uusivirta Viimeinen tanssi
48 Kari Tapio Olen suomalainen
49 Antti Tuisku Rahan takii
50 Neon 2 Kemiaa
51 Anssi Kela Nummela
52 J. Karjalainen Hän
53 Kaija Koo Vapaa
54 Juha Tapio Ohikiitävää
55 Anna Puu Mestaripiirros
56 Portion Boys Kyläbaari
57 Neljä Ruusua Tie ajatuksiin
58 Anssi Kela 1972
59 ABREU Teipillä tai rakkaudella
60 Klamydia Pienen pojan elämää
61 Vesterinen Yhtyeineen Tummilla teillä
62 Sielun Veljet Peltirumpu
63 Cheek Keinu
64 Dingo Nahkatakkinen tyttö
65 Johanna Kurkela Rakkauslaulu
66 Haloo Helsinki! Pulp Fiction
67 Elastinen Supervoimii
68 BESS x Käärijä Kaistaa
69 Apulanta Viisaus ei asu meissä
70 Jenni Vartiainen Missä muruseni on
71 Aknestik Suomirokkia
72 JVG Ikuinen vappu
73 Chisu Mun koti ei oo täällä
74 Antti Tuisku Peto on irti
75 Juice Leskinen Musta aurinko nousee
76 J. Karjalainen Telepatiaa
77 Olli Halonen Kylä keskellä ei mitään
78 PMMP Pikkuveli
79 Jonne Aaron Olettamuksia
80 Antti Tuisku Juuret
81 Suvi Teräsniska Täydellinen elämä
82 Robin Packalen Frontside Ollie
83 Apulanta Teit meistä kauniin
84 Pave Maijanen Lähtisitkö
85 Leevi And The Leavings Pohjois-Karjala
86 Tehosekoitin Maailma on sun
87 Apulanta Pahempi toistaan
88 Apulanta Anna mulle piiskaa
89 Arttu Wiskari Meidän biisi
90 BESS Kyyneleet sateessa
91 Antti Tuisku Sata salamaa
92 Elastinen Anna soida
93 Haloo Helsinki! Kuussa tuulee
94 J. Karjalainen Doris
95 Jenni Vartiainen Minä sinua vaan
96 Juha Tapio Jotain niin oikeaa
97 JVG Häissä
98 Kaija Koo Kaunis rietas onnellinen
99 Portion Boys Vauhti kiihtyy feat. Matti ja Teppo
100 Uniklubi Rakkautta ja piikkilankaa
101 Miljoonasade Marraskuu
102 Olli Halonen Suomineito
103 Vesterinen Yhtyeineen Kukaan ei koskaan
104 PMMP Rusketusraidat
105 Pariisin kevät Kesäyö
106 VIIVI USA
107 Portion Boys Juhannusyö feat. Kake Randelin
108 Stella Piste
109 Likaiset legendat
110 Vesala Ei pystyny hengittää
111 Robin Packalen Häitä pidelly feat. Tupe
112 Suurlähettiläät Maailman laidalla
113 Portion Boys Näihin hommiin ei synnytä
114 Uniklubi Näiden tähtien alla
115 Kaija Koo Supernaiset
116 Jenni Vartiainen Duran Duran
117 Tehosekoitin Kaikki nuoret tyypit
118 VIIVI Olen kaunis (syntynyt voittamaan)
119 Uniklubi Huomenna
120 Eppu Normaali Pimeyden tango
121 Mirella Timanttei
122 JVG Tarkenee
123 BEHM Syntymäpäivä!
124 Cheek Kuka muu muka
125 Erika Vikman x Käärijä Ruoska
126 Haloo Helsinki! Vapaus käteen jää
127 Apulanta Jumala
128 Ultra Bra Sinä lähdit pois
129 J. Karjalainen Villejä lupiineja
130 Popeda Kakskytä centtiä
131 Elastinen & Jenni Vartiainen Epäröimättä hetkeekään
132 Dingo Sinä ja minä
133 Olavi Uusivirta On niin helppo olla onnellinen
134 Kolmas nainen Tästä asti aikaa
135 Jenni Vartiainen Väärään suuntaan
136 Tiktak Kyyneleet
137 Olli Halonen Suomen kesä
138 Juha Tapio Kelpaat kelle vaan
139 Kaija Koo Nää yöt ei anna armoo
140 Tavaramarkkinat Kevät
141 Sanni 2080-luvulla
142 Ellinoora & Samuli Putro Osuma
143 Pate Mustajärvi, Topi Sorsakoski, Jorma Kääriäinen, Harri Marstio Mä Elän Vieläkin
144 Jenni Vartiainen Nettiin
145 Leevi And The Leavings Teuvo, maanteiden kuningas
146 Neljä Ruusua Missä vaan
147 Eppu Normaali Voi kuinka me sinua kaivataan
148 Leevi And The Leavings Sopivasti lihava
149 Ressu Redford Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat
150 Evelina Tornado
151 Suvi Teräsniska Vaiettu rakkaus
152 Apulanta Mitä kuuluu
153 Jenni Vartiainen Viimeinen pisara
154 Vesala Muitaki ihmisii
155 VIIVI Hyväuskoinen
156 AHTI Väärään aikaan feat. HUGO
157 Eppu Normaali En saa mielestä sinua
158 ABREU Kylmästä lämpimään
159 J. Karjalainen Sankarit
160 Arttu Wiskari Tässäkö tää oli feat. Leavings-Orkesteri
161 Happoradio Che Guevara
162 Cheek Liekeissä
163 Neon 2 Pieninä palasina
164 Robin Packalen Sua varten
165 Kolmas nainen Valehtelisin jos väittäisin
166 Irina Hiljaisuus
167 Dingo Lähetyssaarnaaja
168 VIIVI Ilman sua
169 Elias Kaskinen Meidän tässä kuuluisi rakastuu
170 Kolmas nainen Äiti pojastaan pappia toivoi
171 Anna Puu C'est la vie
172 Teleks Tuulilasin nurkkaan
173 JVG Popkorni
174 Jonna Tervomaa Minä toivon
175 Elastinen Eteen ja ylös
176 Happoradio Ihmisenpyörä
177 Pelle Miljoona Moottoritie on kuuma
178 Popeda Repe ja Lissu
179 KUUMAA Tuhoaisti
180 Mistakes Pidä huolta
181 Ellinoora Elefantin paino
182 Pettävällä jäällä feat. Annika Eklund
183 Tuure Kilpeläinen Autiosaari
184 Popeda Sukset (vaikeata tämä hiihtäminen)
185 ABREU Yhden elämän juttu
186 Maija Vilkkumaa Satumaa-tango
187 Nopsajalka Lupaan olla
188 Ramses II Villieläin
189 Juice Leskinen Syksyn sävel
190 Neljä Ruusua Poplaulajan vapaapäivä
191 Nelli Matula Hitaammin hautaan
192 Apulanta Hiekka
193 KUUMAA Tässä on kaikki
194 Popeda Tahdotko mut tosiaan
195 Suurlähettiläät Kun tänään lähden
196 Erika Vikman Myynnissä
197 PMMP Lautturi
198 Dingo Kerjäläisten valtakunta
199 KUUMAA HYVÄNPÄIVÄNTUTUT
200 Kaija Koo Onnellinen loppu
201 Jonne Aaron Ota syliin ja suutele mua
202 Minne tuulet vie
203 Ellinoora Dinosauruksii
204 Irina Pokka
205 PMMP Joutsenet
206 Tehosekoitin Hetken tie on kevyt
207 Rauli Badding Somerjoki Paratiisi
208 BEHM Frida
209 Valvomo Mikä kesä?
210 Nylon Beat Syytön
211 Ultra Bra Minä suojelen sinua kaikelta
212 JVG amatimies
213 Haloo Helsinki! Huuda!
214 Erika Vikman Ich komme
215 BEHM Tivolit
216 Zen Cafe Aamuisin
217 Arttu Wiskari Tuntematon potilas
218 Samuli Edelmann & Jippu Jos sä tahdot niin
219 Leevi And The Leavings Vakosamettihousuinen mies
220 Eppu Normaali Baarikärpänen
221 Gasellit Imus
222 Mamba Vielä on kesää jäljellä
223 Haloo Helsinki! Gardenia
224 VIIVI & Robin Packalen Ihana kipu
225 Apulanta Koneeseen kadonnut
226 Pave Maijanen Elämän nälkä
227 Jenni Vartiainen Lanka
228 Olavi Uusivirta Kultaa hiuksissa
229 Teflon Brothers Maradona (kesä 86)
230 Don Huonot Hyvää yötä ja huomenta
231 Erin Toiset mimmit
232 Jonna Tervomaa Rakkauden haudalla
233 Juha Tapio Sinun vuorosi loistaa
234 Happoradio Pelastaja
235 Jenni Vartiainen Junat ja naiset
236 Cheek Anna mä meen feat. Jonne Aaron
237 Dingo Pistoolisankari
238 JVG Huominen on huomenna
239 Apulanta Ravistettava ennen käyttöä
240 Cheek Jippikayjei
241 BEHM Kaiken arvoinen
242 Laura Närhi & Erin Siskoni
243 Haloo Helsinki! Kiitos ei ole kirosana
244 Vie mut minne vaan
245 BEHM Päästä varpaisiin
246 Anna Puu Matkalla
247 BENJAMIN Tommi (seksipommi)
248 J. Karjalainen Mä meen
249 Ressu Redford Älä mee
250 Robin Packalen Puuttuva palanen

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.

