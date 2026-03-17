Suo, kuokka, Joutsenlaulu ja Cha Cha Cha – tältä näyttää kuuntelijoiden äänestämä Suomalaisuuden Soundtrack TOP 250 -jättilista!

MUISTUTUSKUTSU: Ivalon viidennen kauden tähtien haastattelupäivä Sanomatalossa ma 16.3. klo 12 alkaen 3.3.2026 08:30:00 EET | Kutsu

Kyberhyökkäys lamauttaa Suomen. Vallankäyttö ja moraali joutuvat testiin, ja kriisin keskellä myös työ ja perhe törmäävät. Elisa Viihteen alkuperäissarjan Ivalon viidennen kauden näyttelijät ja ohjaaja ovat tavattavissa Sanomatalossa maanantaina 16.3. Paikalla ovat mm. Janne Kataja, Mikko Nousiainen, Pihla Viitala, Inka Kallén, sekä ohjaaja Juuso Syrjä.