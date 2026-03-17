Suo, kuokka, Joutsenlaulu ja Cha Cha Cha – tältä näyttää kuuntelijoiden äänestämä Suomalaisuuden Soundtrack TOP 250 -jättilista!
19.3.2026 08:00:00 EET | Nelonen Media | Tiedote
Radio Suomipopin yli vuorokauden kestävä suora 25-vuotisjuhlalähetys on parhaillaan käynnissä ja jatkuu tänään klo 22 saakka.
Suomalaisten sielunmaisemia maalaileva Suomalaisuuden Soundtrack TOP 250 -lista on nyt julki.
Jättilista on koottu 25-vuotista taivaltaan suomalaisen musiikin kotina tänään juhlistavan Radio Suomipopin kuuntelijoiden äänestyksellä. Kootut kappaleet ovat sellaisia, joiden tahdissa suomalaiset ovat kokeneet elämän suuret ala- ja ylämäet.
Suomipopin kuuntelijat ovat tammi-helmikuun aikana saaneet ääneestää suosikkibiisejään, ja kertoa niihin liittyviä henkilökohtaisia tarinoitaan.
Listan kärkipaikalle nousi klassikoiden klassikko: Yön Joutsenlaulu.
Toiseksi sijoittui Käärijän ikoninen viisuhitti Cha Cha Cha ja kolmanneksi Olli Halosen Pohjola. Jättilistan kärkipäästä löytyy maamme ykkösartisteja aina Eppu Normaalista Apulantaan ja Kaija Koohon.
Listan löydät kokonaisuudessaan alta.
Listan kappaleita ja tarinoita kuullaan tänään parhaillaan käynnissä olevassa Suomipopin 25-vuotisjuhlalähetyksessä, sekä pitkin kevättä Suomipopin taajuuksilla.
Tänään torstaina, eli Suomipopin virallisena syntymäpäivänä, Sanomatalon studiolla juhlitaan näyttävästi, sillä yli vuorokauden kestävässä suorassa lähetyksessä on äänessä joukko Suomipopilta tuttuja juontajia sekä lukuisia vieraita kanavan pitkän historian varrelta.
Lähetyksen aikana kanavan porukka, eli Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström, Juuso Muikku, Satu Kotonen, Juho Keskitalo, Alina Voronkova, Tuuli Mattila, Susanna Laine, Elina Kottonen, Janne Saarinen sekä Ilkka Ihamäki muodostavat kaksi joukkuetta, jotka suorittavat taskmaster Tuukka Ritokosken orkestroimia haasteita.
25 tunnin juhlalähetyksessä vierailee torstain aikana myös joukko kanavan historiasta tuttuja juontajia, mm. Jaajo Linnonmaa, Anni Ihamäki, Juha Vuorinen, Jenni Alexandrova ja Sami Kuronen. Lisäksi luvassa on myös yllätysvieraita, jotka saattavat olla yllätyksiä vielä juontajillekin.
Lisäksi Suomipop jakaa Sanomatalolla 250:lle ensimmäiselle jonottajalle yllätyspaketit, joihin on piilotettu mm. lippuja vuoden isoimmille areenakeikoille ja festareille.
Juhlalähetyksen tunnelmaan pääsee mukaan kuuntelemalla Radio Suomipopia. Lisäksi voit osallistua somessa, tulemalla paikan päälle Sanomatalolle tai katsomalla suoraa studiostreamia Ruudussa ja ISTV:ssä.
Suomalaisuuden Soundtrack TOP 250
|1
|Yö
|Joutsenlaulu
|2
|Käärijä
|Cha Cha Cha
|3
|Olli Halonen
|Pohjola
|4
|KUUMAA
|Tulipalo
|5
|Kaija Koo
|Tinakenkätyttö
|6
|Arttu Wiskari
|Suomen muotoisen pilven alla
|7
|Eppu Normaali
|Tahroja paperilla
|8
|Apulanta
|Valot pimeyksien reunoilla
|9
|BEHM
|Hei rakas
|10
|Haloo Helsinki!
|Voiko enkelitkin eksyä
|11
|KUUMAA
|Ylivoimainen
|12
|Dingo
|Levoton tuhkimo
|13
|KAUKUA
|10 000 tuntii
|14
|Samuli Putro
|Ilmasta tehtyjä
|15
|Eppu Normaali
|Vihreän joen rannalla
|16
|Arttu Wiskari
|Mökkitie
|17
|Popeda
|Kuuma kesä
|18
|Jenni Vartiainen
|Ihmisten edessä
|19
|Apulanta
|Armo
|20
|Zen Cafe
|Todella kaunis
|21
|Ellinoora
|Leijonakuningas
|22
|Egotrippi
|Matkustaja
|23
|Eppu Normaali
|Murheellisten laulujen maa
|24
|Cheek
|Timantit on ikuisia
|25
|Vesterinen Yhtyeineen
|Kohti sydänpeltoja
|26
|Pate Mustajärvi
|Ukkometso
|27
|Samuli Putro
|Olet puolisoni nyt
|28
|Dingo
|Autiotalo
|29
|Cheek
|Syypää sun hymyyn
|30
|Happoradio
|Puhu äänellä jonka kuulen
|31
|Eppu Normaali
|Kitara, taivas ja tähdet
|32
|Antti Tuisku
|Hyökyaalto
|33
|Haloo Helsinki!
|Maailman toisella puolen
|34
|Komiat
|Kaihosielu
|35
|Portion Boys
|Sä et ole yksin
|36
|Juice Leskinen
|Viidestoista yö
|37
|Yö
|Rakkaus on lumivalkoinen
|38
|Kaija Koo
|Kuka keksi rakkauden
|39
|KUUMAA
|Satama
|40
|BESS
|Sammumaton
|41
|Juha Tapio
|Kaksi puuta
|42
|Eppu Normaali
|Vuonna 85
|43
|Haloo Helsinki!
|Hulluuden highway
|44
|KUUMAA
|Oo vielä sekunnin mun
|45
|Hassisen Kone
|Rappiolla
|46
|Yö
|Ihmisen poika
|47
|BEHM & Olavi Uusivirta
|Viimeinen tanssi
|48
|Kari Tapio
|Olen suomalainen
|49
|Antti Tuisku
|Rahan takii
|50
|Neon 2
|Kemiaa
|51
|Anssi Kela
|Nummela
|52
|J. Karjalainen
|Hän
|53
|Kaija Koo
|Vapaa
|54
|Juha Tapio
|Ohikiitävää
|55
|Anna Puu
|Mestaripiirros
|56
|Portion Boys
|Kyläbaari
|57
|Neljä Ruusua
|Tie ajatuksiin
|58
|Anssi Kela
|1972
|59
|ABREU
|Teipillä tai rakkaudella
|60
|Klamydia
|Pienen pojan elämää
|61
|Vesterinen Yhtyeineen
|Tummilla teillä
|62
|Sielun Veljet
|Peltirumpu
|63
|Cheek
|Keinu
|64
|Dingo
|Nahkatakkinen tyttö
|65
|Johanna Kurkela
|Rakkauslaulu
|66
|Haloo Helsinki!
|Pulp Fiction
|67
|Elastinen
|Supervoimii
|68
|BESS x Käärijä
|Kaistaa
|69
|Apulanta
|Viisaus ei asu meissä
|70
|Jenni Vartiainen
|Missä muruseni on
|71
|Aknestik
|Suomirokkia
|72
|JVG
|Ikuinen vappu
|73
|Chisu
|Mun koti ei oo täällä
|74
|Antti Tuisku
|Peto on irti
|75
|Juice Leskinen
|Musta aurinko nousee
|76
|J. Karjalainen
|Telepatiaa
|77
|Olli Halonen
|Kylä keskellä ei mitään
|78
|PMMP
|Pikkuveli
|79
|Jonne Aaron
|Olettamuksia
|80
|Antti Tuisku
|Juuret
|81
|Suvi Teräsniska
|Täydellinen elämä
|82
|Robin Packalen
|Frontside Ollie
|83
|Apulanta
|Teit meistä kauniin
|84
|Pave Maijanen
|Lähtisitkö
|85
|Leevi And The Leavings
|Pohjois-Karjala
|86
|Tehosekoitin
|Maailma on sun
|87
|Apulanta
|Pahempi toistaan
|88
|Apulanta
|Anna mulle piiskaa
|89
|Arttu Wiskari
|Meidän biisi
|90
|BESS
|Kyyneleet sateessa
|91
|Antti Tuisku
|Sata salamaa
|92
|Elastinen
|Anna soida
|93
|Haloo Helsinki!
|Kuussa tuulee
|94
|J. Karjalainen
|Doris
|95
|Jenni Vartiainen
|Minä sinua vaan
|96
|Juha Tapio
|Jotain niin oikeaa
|97
|JVG
|Häissä
|98
|Kaija Koo
|Kaunis rietas onnellinen
|99
|Portion Boys
|Vauhti kiihtyy feat. Matti ja Teppo
|100
|Uniklubi
|Rakkautta ja piikkilankaa
|101
|Miljoonasade
|Marraskuu
|102
|Olli Halonen
|Suomineito
|103
|Vesterinen Yhtyeineen
|Kukaan ei koskaan
|104
|PMMP
|Rusketusraidat
|105
|Pariisin kevät
|Kesäyö
|106
|VIIVI
|USA
|107
|Portion Boys
|Juhannusyö feat. Kake Randelin
|108
|Stella
|Piste
|109
|Yö
|Likaiset legendat
|110
|Vesala
|Ei pystyny hengittää
|111
|Robin Packalen
|Häitä pidelly feat. Tupe
|112
|Suurlähettiläät
|Maailman laidalla
|113
|Portion Boys
|Näihin hommiin ei synnytä
|114
|Uniklubi
|Näiden tähtien alla
|115
|Kaija Koo
|Supernaiset
|116
|Jenni Vartiainen
|Duran Duran
|117
|Tehosekoitin
|Kaikki nuoret tyypit
|118
|VIIVI
|Olen kaunis (syntynyt voittamaan)
|119
|Uniklubi
|Huomenna
|120
|Eppu Normaali
|Pimeyden tango
|121
|Mirella
|Timanttei
|122
|JVG
|Tarkenee
|123
|BEHM
|Syntymäpäivä!
|124
|Cheek
|Kuka muu muka
|125
|Erika Vikman x Käärijä
|Ruoska
|126
|Haloo Helsinki!
|Vapaus käteen jää
|127
|Apulanta
|Jumala
|128
|Ultra Bra
|Sinä lähdit pois
|129
|J. Karjalainen
|Villejä lupiineja
|130
|Popeda
|Kakskytä centtiä
|131
|Elastinen & Jenni Vartiainen
|Epäröimättä hetkeekään
|132
|Dingo
|Sinä ja minä
|133
|Olavi Uusivirta
|On niin helppo olla onnellinen
|134
|Kolmas nainen
|Tästä asti aikaa
|135
|Jenni Vartiainen
|Väärään suuntaan
|136
|Tiktak
|Kyyneleet
|137
|Olli Halonen
|Suomen kesä
|138
|Juha Tapio
|Kelpaat kelle vaan
|139
|Kaija Koo
|Nää yöt ei anna armoo
|140
|Tavaramarkkinat
|Kevät
|141
|Sanni
|2080-luvulla
|142
|Ellinoora & Samuli Putro
|Osuma
|143
|Pate Mustajärvi, Topi Sorsakoski, Jorma Kääriäinen, Harri Marstio
|Mä Elän Vieläkin
|144
|Jenni Vartiainen
|Nettiin
|145
|Leevi And The Leavings
|Teuvo, maanteiden kuningas
|146
|Neljä Ruusua
|Missä vaan
|147
|Eppu Normaali
|Voi kuinka me sinua kaivataan
|148
|Leevi And The Leavings
|Sopivasti lihava
|149
|Ressu Redford
|Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat
|150
|Evelina
|Tornado
|151
|Suvi Teräsniska
|Vaiettu rakkaus
|152
|Apulanta
|Mitä kuuluu
|153
|Jenni Vartiainen
|Viimeinen pisara
|154
|Vesala
|Muitaki ihmisii
|155
|VIIVI
|Hyväuskoinen
|156
|AHTI
|Väärään aikaan feat. HUGO
|157
|Eppu Normaali
|En saa mielestä sinua
|158
|ABREU
|Kylmästä lämpimään
|159
|J. Karjalainen
|Sankarit
|160
|Arttu Wiskari
|Tässäkö tää oli feat. Leavings-Orkesteri
|161
|Happoradio
|Che Guevara
|162
|Cheek
|Liekeissä
|163
|Neon 2
|Pieninä palasina
|164
|Robin Packalen
|Sua varten
|165
|Kolmas nainen
|Valehtelisin jos väittäisin
|166
|Irina
|Hiljaisuus
|167
|Dingo
|Lähetyssaarnaaja
|168
|VIIVI
|Ilman sua
|169
|Elias Kaskinen
|Meidän tässä kuuluisi rakastuu
|170
|Kolmas nainen
|Äiti pojastaan pappia toivoi
|171
|Anna Puu
|C'est la vie
|172
|Teleks
|Tuulilasin nurkkaan
|173
|JVG
|Popkorni
|174
|Jonna Tervomaa
|Minä toivon
|175
|Elastinen
|Eteen ja ylös
|176
|Happoradio
|Ihmisenpyörä
|177
|Pelle Miljoona
|Moottoritie on kuuma
|178
|Popeda
|Repe ja Lissu
|179
|KUUMAA
|Tuhoaisti
|180
|Mistakes
|Pidä huolta
|181
|Ellinoora
|Elefantin paino
|182
|Yö
|Pettävällä jäällä feat. Annika Eklund
|183
|Tuure Kilpeläinen
|Autiosaari
|184
|Popeda
|Sukset (vaikeata tämä hiihtäminen)
|185
|ABREU
|Yhden elämän juttu
|186
|Maija Vilkkumaa
|Satumaa-tango
|187
|Nopsajalka
|Lupaan olla
|188
|Ramses II
|Villieläin
|189
|Juice Leskinen
|Syksyn sävel
|190
|Neljä Ruusua
|Poplaulajan vapaapäivä
|191
|Nelli Matula
|Hitaammin hautaan
|192
|Apulanta
|Hiekka
|193
|KUUMAA
|Tässä on kaikki
|194
|Popeda
|Tahdotko mut tosiaan
|195
|Suurlähettiläät
|Kun tänään lähden
|196
|Erika Vikman
|Myynnissä
|197
|PMMP
|Lautturi
|198
|Dingo
|Kerjäläisten valtakunta
|199
|KUUMAA
|HYVÄNPÄIVÄNTUTUT
|200
|Kaija Koo
|Onnellinen loppu
|201
|Jonne Aaron
|Ota syliin ja suutele mua
|202
|Yö
|Minne tuulet vie
|203
|Ellinoora
|Dinosauruksii
|204
|Irina
|Pokka
|205
|PMMP
|Joutsenet
|206
|Tehosekoitin
|Hetken tie on kevyt
|207
|Rauli Badding Somerjoki
|Paratiisi
|208
|BEHM
|Frida
|209
|Valvomo
|Mikä kesä?
|210
|Nylon Beat
|Syytön
|211
|Ultra Bra
|Minä suojelen sinua kaikelta
|212
|JVG
|amatimies
|213
|Haloo Helsinki!
|Huuda!
|214
|Erika Vikman
|Ich komme
|215
|BEHM
|Tivolit
|216
|Zen Cafe
|Aamuisin
|217
|Arttu Wiskari
|Tuntematon potilas
|218
|Samuli Edelmann & Jippu
|Jos sä tahdot niin
|219
|Leevi And The Leavings
|Vakosamettihousuinen mies
|220
|Eppu Normaali
|Baarikärpänen
|221
|Gasellit
|Imus
|222
|Mamba
|Vielä on kesää jäljellä
|223
|Haloo Helsinki!
|Gardenia
|224
|VIIVI & Robin Packalen
|Ihana kipu
|225
|Apulanta
|Koneeseen kadonnut
|226
|Pave Maijanen
|Elämän nälkä
|227
|Jenni Vartiainen
|Lanka
|228
|Olavi Uusivirta
|Kultaa hiuksissa
|229
|Teflon Brothers
|Maradona (kesä 86)
|230
|Don Huonot
|Hyvää yötä ja huomenta
|231
|Erin
|Toiset mimmit
|232
|Jonna Tervomaa
|Rakkauden haudalla
|233
|Juha Tapio
|Sinun vuorosi loistaa
|234
|Happoradio
|Pelastaja
|235
|Jenni Vartiainen
|Junat ja naiset
|236
|Cheek
|Anna mä meen feat. Jonne Aaron
|237
|Dingo
|Pistoolisankari
|238
|JVG
|Huominen on huomenna
|239
|Apulanta
|Ravistettava ennen käyttöä
|240
|Cheek
|Jippikayjei
|241
|BEHM
|Kaiken arvoinen
|242
|Laura Närhi & Erin
|Siskoni
|243
|Haloo Helsinki!
|Kiitos ei ole kirosana
|244
|Yö
|Vie mut minne vaan
|245
|BEHM
|Päästä varpaisiin
|246
|Anna Puu
|Matkalla
|247
|BENJAMIN
|Tommi (seksipommi)
|248
|J. Karjalainen
|Mä meen
|249
|Ressu Redford
|Älä mee
|250
|Robin Packalen
|Puuttuva palanen
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
