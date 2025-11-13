CMI:n asiantuntijat avaavat kestävän rauhan edellytyksiä uudessa videosarjassa
18.3.2026 10:00:00 EET | CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation | Tiedote
Konfliktien määrä kasvaa, ja rauhanvälitykseen osallistuu yhä enemmän erilaisia toimijoita. Samalla on entistä tärkeämpää ymmärtää paremmin kestävän rauhan edellytyksiä. Tästä huolimatta julkisessa keskustelussa rauhasta puhutaan usein vasta konfliktien jo puhjettua. CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation haluaa laajentaa keskustelua rauhasta ja tuo esiin näkemyksiä siitä, miten kestävää rauhaa rakennetaan.
CMI julkaisee uuden videosarjan, jossa rauhanvälityksen asiantuntijat avaavat, miten kestävää rauhaa rakennetaan. Sarjassa tarkastellaan muun muassa dialogin merkitystä, luottamuksen rakentamista ja kompromissien etsimistä tilanteissa, joissa jännitteet uhkaavat kärjistyä.
Prescriptions for Peace -niminen videosarja on toteutettu yhteistyössä suomalaisen lääkeyhtiön Orion Oyj:n (”Orion Pharma”) kanssa. CMI vastaa sarjan sisällöstä ja toimituksellisista ratkaisuista. Yhdeksässä lyhyessä videossa CMI:n asiantuntijat käsittelevät kestävän rauhan keskeisiä edellytyksiä, kuten luottamusta, osallisuutta, dialogia ja vastuunkantoa.
“Kestävä rauha on paljon enemmän kuin väkivallan päättymistä tai sopimukseen pääsemistä. Rauhanvälitysprosesseissa näemme, miten luottamus ja dialogi luovat vähitellen perustaa vakaammille yhteiskunnille. Prescriptions for Peace -sarjan kautta haluamme jakaa näitä rauhanprosesseista opittuja kokemuksia myös laajemmalle yleisölle,” sanoo CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin varatoimitusjohtaja Hanna Klinge.
Jokainen sarjan video päättyy lauseeseen “Peace is a question of will” – rauha on tahdon asia. Lause on peräisin presidentti Martti Ahtisaaren Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottopuheesta. CMI:lle se kiteyttää keskeisen opetuksen vuosikymmenten rauhanvälitystyöstä: kestävä rauha ei synny vain suotuisista olosuhteista tai poliittisista sopimuksista, vaan vaatii ihmisten osallisuutta ja yhteiskuntien omistajuutta konfliktien ratkaisuista.
“Jaamme CMI:n tavoitteen vakaammasta, oikeudenmukaisemmasta ja terveemmästä tulevaisuudesta kaikille. Näemme rauhanrakentamisen keskeiset periaatteet tärkeänä osana omaa työtämme sekä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua hyvinvoinnista. Olemme ylpeitä tämän yhteistyön käynnistymisestä,” sanoo Orion Pharman toimitusjohtaja Liisa Hurme.
CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation
CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on voittoa tavoittelematon, itsenäinen suomalainen järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee konflikteja vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Martti Ahtisaari perusti CMI:n vuonna 2000, jonka jälkeen organisaatio on ollut mukana yli 50 rauhanprosessissa ympäri maailmaa.
Orion Pharma
Orion Pharma on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen lääkeyhtiö, joka on rakentanut hyvinvointia jo yli sadan vuoden ajan. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkeaineita yhdistäen vahvan osaamisen ja jatkuvan innovoinnin. Meillä on laaja valikoima sekä omia että geneerisiä lääkkeitä ja itsehoitotuotteita. Tutkimus- ja kehitystyömme keskittyy erityisesti syöpään ja kipuun. Orionin kehittämiä lääkkeitä käytetään muun muassa syövän, hengitystiesairauksien ja neurologisten sairauksien hoidossa. Vuonna 2025 Orionin liikevaihto oli 1 890 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 4 000 ammattilaista maailmanlaajuisesti.
