CMI:n asiantuntijat avaavat kestävän rauhan edellytyksiä uudessa videosarjassa

CMI julkaisee uuden videosarjan, jossa rauhanvälityksen asiantuntijat avaavat, miten kestävää rauhaa rakennetaan. Sarjassa tarkastellaan muun muassa dialogin merkitystä, luottamuksen rakentamista ja kompromissien etsimistä tilanteissa, joissa jännitteet uhkaavat kärjistyä.

Prescriptions for Peace -niminen videosarja on toteutettu yhteistyössä suomalaisen lääkeyhtiön Orion Oyj:n (”Orion Pharma”) kanssa. CMI vastaa sarjan sisällöstä ja toimituksellisista ratkaisuista. Yhdeksässä lyhyessä videossa CMI:n asiantuntijat käsittelevät kestävän rauhan keskeisiä edellytyksiä, kuten luottamusta, osallisuutta, dialogia ja vastuunkantoa.

“Kestävä rauha on paljon enemmän kuin väkivallan päättymistä tai sopimukseen pääsemistä. Rauhanvälitysprosesseissa näemme, miten luottamus ja dialogi luovat vähitellen perustaa vakaammille yhteiskunnille. Prescriptions for Peace -sarjan kautta haluamme jakaa näitä rauhanprosesseista opittuja kokemuksia myös laajemmalle yleisölle,” sanoo CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin varatoimitusjohtaja Hanna Klinge.

Jokainen sarjan video päättyy lauseeseen “Peace is a question of will” – rauha on tahdon asia. Lause on peräisin presidentti Martti Ahtisaaren Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottopuheesta. CMI:lle se kiteyttää keskeisen opetuksen vuosikymmenten rauhanvälitystyöstä: kestävä rauha ei synny vain suotuisista olosuhteista tai poliittisista sopimuksista, vaan vaatii ihmisten osallisuutta ja yhteiskuntien omistajuutta konfliktien ratkaisuista.

“Jaamme CMI:n tavoitteen vakaammasta, oikeudenmukaisemmasta ja terveemmästä tulevaisuudesta kaikille. Näemme rauhanrakentamisen keskeiset periaatteet tärkeänä osana omaa työtämme sekä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua hyvinvoinnista. Olemme ylpeitä tämän yhteistyön käynnistymisestä,” sanoo Orion Pharman toimitusjohtaja Liisa Hurme.

Lisätietoa yhteistyöstä ja Prescriptions for Peace -videosarjasta:

prescriptionsforpeace.fi