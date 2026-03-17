Kokoomuksen Päivärinta: Marginaaliverojen alennus vahvistaa kasvua – SDP valitsee ideologian
17.3.2026 16:13:20 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuore raportti vahvistaa, että hallituksen päätös laskea ylimpiä marginaaliveroja oli oikea. Verotus on Suomessa kuitenkin edelleen liian kireää. Kansanedustaja Susanne Päivärinta ihmettelee SDP:n linjaa, joka on ristiriidassa tutkimustiedon kanssa.
Etlan tänään julkaistu raportti osoittaa selvästi, että marginaaliverojen lasku tukee talouskasvua. Hallitus laski ylimpiä marginaaliveroja 57 prosentista 52 prosenttiin, mutta taso on yhä korkea.
”Teimme historiallisen ylimpien marginaaliverojen laskun, mutta työ ei ole valmis. Kenenkään ei pitäisi maksaa yli puolta palkastaan veroina. Marginaaliveroja on alennettava edelleen, jotta Suomi saadaan kasvu-uralle”, Päivärinta sanoo.
Päivärinnan mukaan ongelma ei koske vain kaikkein suurituloisimpia.
”Ylimmät marginaaliverot alkavat jo noin 4 700 euron kuukausituloista. Jo reilun 3 500 euron tuloilla rajavero nousee lähes 50 prosenttiin. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavilla tuloilla jäädään alle 30 prosenttiin. Tämä kertoo, että työn tekeminen ja lisätyön vastaanottaminen ei Suomessa kannata riittävästi”, Päivärinta harmittelee.
Hänen mukaansa marginaaliverotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa, jotta työnteko olisi aina kannattavaa.
”Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n mukaan optimaalinen ansiotulojen marginaalivero olisi noin 44 prosenttia. Kun lisätyöstä jää käteen enemmän, kannustaa se myös kouluttautumiseen ja uralla etenemiseen”, Päivärinta muistuttaa.
Etlan raportin valossa Päivärinta haastaa SDP:n linjan verotuksen kiristämisestä.
”Hölmöläisten hommaa, että SDP vastustaa marginaaliverojen alentamista ideologisista syistä, vaikka tutkimus toisensa jälkeen juuri osoittaa kevyemmän verotuksen lisäävän taloudellista aktiivisuutta ja todennäköisesti kasvattavan verotuloja. Tämä on yksi vaikuttavimmista keinoista vahvistaa kasvua, ja juuri sitä SDP vastustaa”, Päivärinta päivittelee.
Päivärinta vaatii SDP:ltä selkeitä vastauksia.
”SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi viime viikolla Veronmaksajien tilaisuudessa, ettei puolue kiristäisi tavallisen palkansaajan verotusta. Mutta kuka on heidän mielestään tavallinen palkansaaja? Ketkä joutuisivat maksajiksi? Suomalaisten ansaitsevat suoran vastauksen siihen, kenen veroja SDP olisi valmis kiristämään ja miksi puolue sivuuttaa tutkimustiedon, jonka mukaan marginaaliveroja pitäisi päinvastoin laskea”, Päivärinta kysyy.
Susanne PäivärintaKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
