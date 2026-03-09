Suomen pelimuseossa on esillä pienoisnäyttely Rajakatse - Kolme vuosikymmentä liveroolipelejä 20.3.-2.8.2026
17.3.2026 16:47:38 EET | Vapriikki | Tiedote
Rajakatse on Suomessa pisimpään jatkunut liveroolipeli- eli larppikampanja, joka sai alkunsa vuonna 1995. Perustajajäsenten Petri Mäntylän, Juha Pereen ja Petri Pohjanmiehen alkuun saattama fantasiamaailma ammentaa inspiraationsa keskiajan Euroopasta. Rajakatseen pelien päätapahtumapaikkana on Hollolan Sairakkalaan rakennettu taverna Vanha Pipari.
90-luvulla fantasialarpit olivat suosittuja ja larppaaminen teki tuloaan yleiseen tietoisuuteen. Larppikampanjoita ilmaantui ympäri Suomea. Kilpailu pelaajista oli larpinjärjestäjien kesken välillä kovaakin. Muut 90-luvulla alkaneet larppikampanjat ovat päättyneet, mutta Rajakatseen pelit jatkuvat yhä.
– Rajakatse on ainutlaatuisen pitkään jatkunut, yli sata peliä käsittävä liveroolipeli, kertoo tutkija Outi Penninkangas Vapriikista.
Näyttelyn kokoamisen yhteydessä Rajakatse Fantasia ry:n työryhmä on tehnyt mittavan työn kootessaan pelaajien arkistoista pelin historiaa vuosikymmenten varrelta.
– Näyttelyssä on esillä harvinaista kuvamateriaalia aivan pelin alkuvaiheista lähtien, vinkkaa Penninkangas.
Näyttelyssä kävijät pääsevät tutustumaan Rajakatseen maailmaan valokuvien, esineiden ja hahmokuvausten kautta. Lisäksi kävijät voivat suunnitella Larpmaster-ohjelman avulla oman pelihahmonsa. Näyttelyn on koonnut Rajakatse Fantasia ry.
Avajaisilta perjantaina 20.3.
Tervetuloa pelimuseon pienoisnäyttelyn Rajakatse - Kolme vuosikymmentä liveroolipelejä avajaisiltaan 20.3. kello 17-19. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Vapriikki on avoinna perjantaina 20.3. kello 10-18. Avajaisvieraat voivat jatkaa tutustumista näyttelyyn ja Suomen pelimuseoon kello 19 saakka.
Ohjelma:
Kello 17 Tervehdyssanat
Rajakatse on Suomessa pisimpään jatkunut liveroolipeli eli larppi, joka sai alkunsa vuonna 1995 ja jota on pelattu yli sadan pelin verran. Rajakatse Fantasia ry:n pelaajat kertovat pelin pitkästä historiasta. Kokoustila Rauta, 2. krs
Kello 17.30–19 Tutustuminen näyttelyyn Suomen pelimuseon studiossa
Paikalla näyttelyn tekijöitä ja Rajakatseen pelaajia. Voit kokeilla oman pelihahmon luomista Larpmaster-ohjelmalla.
Lisätietoja:
Wille Ruotsalainen, Rajakatse Fantasia ry, wiruotsa@gmail.com, puh.050 498 9302
Outi Penninkangas, tutkija, Suomen pelimuseo, outi.penninkangas@tampere.fi, puh. 050 341 3262
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
Muinaispukupäivä ja uusi julkaisu Vapriikissa 14.3.9.3.2026 09:50:35 EET | Tiedote
Lauantaina 14.3. Vapriikissa pääsee ihastelemaan upeita muinaispukuja. Luvassa on esityksiä, käsitöiden kokeilupisteitä, musiikkia ja myyntipisteitä. Samana päivänä julkaistaan myös tuore teos, Muinaispuvuista silkkimyssyihin – Arkeologista tekstiilitutkimusta Pirkanmaalta. Kirjaa voi ostaa Vapriikin museokaupasta, ja se sisältää odotetut uuden Tampereen muinaispuvun teko-ohjeet.
En betydande upptäckt vid den vetenskapliga undersökningen av Karin Månsdotter19.2.2026 13:00:00 EET | Pressmeddelande
EMBARGO 19 februari 2026 kl. 13.00. Drottning Karin Månsdotters (1550–1612) grav undersöks för närvarande i Åbo domkyrka. Forskningen är en del av ett utställningsprojekt vid Vapriikki Museum Center. Med hjälp av moderna vetenskapliga metoder försöker man få ny kunskap om Karins och hennes familjs liv. Utställningen öppnar i 2028. Under den första forskningsveckan gjordes en viktig upptäckt: en guldring som Karin har burit. Upptäckten är historiskt betydelsefull, eftersom inga andra personliga föremål som tillhört Karin Månsdotter har bevarats till vår tid.
Kaarina Maununtyttären tieteellisissä tutkimuksissa tehtiin merkittävä esinelöytö19.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Julkaisuvapaa 19.2.2026 klo 13. Kuningatar Kaarina Maununtyttären (1550–1612) hautaa tutkitaan parhaillaan Turun tuomiokirkossa. Tutkimusten ensimmäisellä viikolla tehtiin huomattava esinelöytö: Kaarinan käyttämä kultasormus. Löytö on historiallisesti merkittävä, sillä muita varmuudella Kaarina Maununtyttärelle kuuluneita henkilökohtaisia esineitä ei ole säilynyt nykypäivään. Tieteellinen tutkimus on osa museokeskus Vapriikin vuonna 2028 avautuvaa näyttelyä, jonka yhteydessä tuotetaan uutta tietoa Kaarinan ja hänen perheensä elämästä nykyaikaisen tieteen keinoin.
A remarkable discovery was made during scientific research of Karin Månsdotter’s grave19.2.2026 13:00:00 EET | Press release
EMBARGOED until February 19, 2026 at 1 p.m. The grave of Queen Karin Månsdotter (1550–1612) of Sweden is currently under scientific investigation at Turku Cathedral. The research is part of an exhibition project carried out by the Museum Centre Vapriikki, and it aims to generate new knowledge about the life of Karin and her family using modern scientific methods. The exhibition is scheduled to open in 2028. During the first week of research, researchers made an outstanding discovery: a gold ring worn by Karin herself. The find is historically significant, as no other personal belongings of the queen are known to have survived to this day.
Vapriikki avoinna myös maanantaina talvilomaviikolla17.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Vapriikki on avoinna Pirkanmaan talvilomaviikolla 23.–27.2. joka päivä klo 10–18, myös maanantaina. Talvilomaa vietetään tuttuun tapaan museolehtorien suunnittelemien teemapäivien mukaan.
