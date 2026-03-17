Aamun ensimmäinen kohtaaminen – Assin päivystys avautui
17.3.2026 16:53:07 EET | Oma Häme | Artikkeli
Ahveniston uuden sairaalan, Assin, päivystys avattiin onnistuneesti klo 8.00. Aleksi Miahkin ensikokemus oli positiivinen; saapuminen, opastus ja asiointi sujuivat vaivattomasti. Sairaalan tilat ovat avarat ja selkeät. Päivystyksen osastonhoitaja Tuija Salonsaari kertoo kyseessä olleen tärkeä oppimiskokemus tulevaa kehitystä varten.
Ahveniston uuden sairaalan, Assin, päivystyksen toiminta käynnistyi aamulla klo 8.00. Ensimmäisten joukossa ovista sisään astui Aleksi Miahki – ja samalla alkoi ensimmäinen kokemus siitä, miltä uusi päivystys näyttää ja tuntuu käytännössä.
– Parkkipaikka oli iso ja hieno, Aleksi kertoo. Saapuminen sujui muutenkin vaivattomasti, ja auton sai helposti parkkiin. Maksaminen onnistui kätevästi sovelluksen kautta ilman ylimääräistä vaivaa.
Sisäänkäynniltä opastus jatkui selkeänä.
– Se oli helppoa, opasteita oli kuin liikennemerkkejä joka puolella, Aleksi kuvailee. Reitit olivat helposti hahmotettavissa, eikä oikean paikan löytämisessä ollut epävarmuutta. Ainoa pieni haaste liittyi oveen, joka ei aluksi auennut odotetusti – tilanne, joka todennäköisesti liittyi käyttöönoton alkuvaiheeseen.
Päivystyksessä vastaanotto oli sujuvaa ja rauhallista. Paikalla oli opastajia ohjaamassa, ja ilmoittautuminen hoitui automaatilla. – Näytin kelakortin, ja kaikki oli selkeää, Aleksi kertoo.
Hän koki saaneensa hyvin tietoa siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
– Kaikki oli tosi simppeliä. Käynti eteni sujuvasti ilman turhaa odottelua tai epäselvyyttä.
Kokonaisuus teki vaikutuksen.
– Kaikki sujui hienosti ja kaikki näytti hienolta, Aleksi sanoo. Uusi sairaala tuntui avaralta ja selkeältä. Vertailukohta löytyi aiemmista kokemuksista, – Vanha sairaala oli vähän sellainen labyrintti, mutta täällä on isot tilat ja kaikki on selkeää.
Käyntipäivä oli Aleksille muutenkin erityinen.
– Minulla on tänään syntymäpäivä, hän kertoo ja lisää hymyillen, että päivä sai harmillisesti yllättävän käänteen kipsin myötä. Siitä huolimatta kokemus päivystyksestä jäi vahvasti positiiviseksi.
– Hyvä kokemus kaiken kaikkiaan, Aleksi kiteyttää.
Päivystyksen osastonhoitaja Tuija Salonsaari kertoo, että ensimmäinen aamu on sujunut odotusten mukaisesti.
– On hienoa kuulla, että asiakkaan kokemus on ollut sujuva ja selkeä heti ensimmäisestä käynnistä alkaen. Olemme panostaneet erityisesti opastukseen, tilojen toimivuuteen ja siihen, että asiakas tietää koko ajan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ensimmäiset kokemukset antavat meille arvokasta palautetta, jonka avulla voimme kehittää toimintaa edelleen.
Yhteyshenkilöt
Elina Savolainenviestintäpäällikkö (terveydenhuolto, Assi-sairaala)Puh:040 652 3167elina.savolainen@omahame.fi
Veli-Pekka RautavapalvelualueylilääkäriPuh:040 193 7418veli-pekka.rautava@omahame.fi
