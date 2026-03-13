Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Aluehallituksen päätöksiä: yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät, tila- ja tukipalvelujohtajaksi on valittu Antti Nikkanen

17.3.2026 17:45:21 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Jaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 17.3. käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanoa. Neuvotteluilla tavoitellaan säästöjä vuosille 2026 ja 2027. Päätös on osa laajempaa säästökokonaisuutta, tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, jolla hyvinvointialue varmistaa taloutensa tasapainon ja vastaa valtion asettamiin alijäämän kattamisvelvoitteisiin.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja toiminnan ja henkilöstörakenteiden kehittämiseen. Samalla varmistetaan, että lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan turvata asukkaille myös tulevaisuudessa. Neuvottelujen tarkempi sisältö täsmentyy yhteistoimintaneuvottelujen aikana, ja niitä käydään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Aluehallitus valitsi Antti Nikkasen tila- ja tukipalvelujohtajaksi

Aluehallitus päätti yksimielisesti valita tila- ja tukipalvelujohtajaksi Antti Nikkasen ja hänen kieltäytymisensä varalle Jussi Niemen. Virka oli julkisesti haettavana 8.–29.1.2026, ja sitä haki määräaikaan mennessä 57 hakijaa. Viran kelpoisuusehtona oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemus toimialalta.

Tila- ja tukipalvelujohtajaksi hakeneiden henkilöiden hakemusten, haastatteluiden, ansiovertailun, henkilöarvioinnin sekä perustuslain 125 §:n mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon perusteella suoritetun kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin henkilö tila- ja tukipalvelujohtajan on Antti Nikkanen ja hänen kieltäytymisensä varalle Jussi Niemi.

Erityisesti aikaisemman julkisen organisaation tila- ja tukipalvelusta hankitun johtamiskokemuksen sekä henkilökohtaisten kykyjen ja ominaisuuksiensa perusteella Antti Nikkanen pystyy parhaiten hoitamaan tila- ja tukipalvelujohtajan virkaa. Myös Jussi Niemen vahva asiantuntijakokemus tilahallinosta sekä aikaisempi kokemus kuntien tilahallinnosta mahdollistaisi hänelle hyvän pohjan tehtävien hoitamiseen, tämän vuoksi hänet valittiin varalle.

Avainsanat

yhteistoimintaneuvottelutsäästöohjelmahyvinvointialuenimitysantti nikkanenkeusotekeski-uudenmaan hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialue

Puh:040 315 2490

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
