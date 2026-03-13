Aluehallituksen päätöksiä: yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät, tila- ja tukipalvelujohtajaksi on valittu Antti Nikkanen

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja toiminnan ja henkilöstörakenteiden kehittämiseen. Samalla varmistetaan, että lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan turvata asukkaille myös tulevaisuudessa. Neuvottelujen tarkempi sisältö täsmentyy yhteistoimintaneuvottelujen aikana, ja niitä käydään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Aluehallitus valitsi Antti Nikkasen tila- ja tukipalvelujohtajaksi

Aluehallitus päätti yksimielisesti valita tila- ja tukipalvelujohtajaksi Antti Nikkasen ja hänen kieltäytymisensä varalle Jussi Niemen. Virka oli julkisesti haettavana 8.–29.1.2026, ja sitä haki määräaikaan mennessä 57 hakijaa. Viran kelpoisuusehtona oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemus toimialalta.

Tila- ja tukipalvelujohtajaksi hakeneiden henkilöiden hakemusten, haastatteluiden, ansiovertailun, henkilöarvioinnin sekä perustuslain 125 §:n mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon perusteella suoritetun kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin henkilö tila- ja tukipalvelujohtajan on Antti Nikkanen ja hänen kieltäytymisensä varalle Jussi Niemi.

Erityisesti aikaisemman julkisen organisaation tila- ja tukipalvelusta hankitun johtamiskokemuksen sekä henkilökohtaisten kykyjen ja ominaisuuksiensa perusteella Antti Nikkanen pystyy parhaiten hoitamaan tila- ja tukipalvelujohtajan virkaa. Myös Jussi Niemen vahva asiantuntijakokemus tilahallinosta sekä aikaisempi kokemus kuntien tilahallinnosta mahdollistaisi hänelle hyvän pohjan tehtävien hoitamiseen, tämän vuoksi hänet valittiin varalle.