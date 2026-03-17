Ingo: Infrastruktuuria on kehitettävä älykkäästi: “Soratiet eivät ole automaattisesti halvempia kuin hyvin rakennetut asfalttitiet”

Toimivat yhteydet ovat edellytys sille, että ihmiset pääsevät sujuvasti töihin, kouluun ja palveluihin. Samalla ne ovat ratkaisevan tärkeitä elinkeinoelämälle ja logistiikkaketjujemme sujuvalle toiminnalle. Puheenvuorossaan Ingo korostaa, kuinka tärkeää on kehittää perusinfrastruktuuria älykkäästi ja varmistaa sen rahoitus, niin teiden kuin rautateiden osalta.

– Esimerkiksi soratiet eivät ole automaattisesti halvempia kuin hyvin rakennetut asfalttitiet. Huonokuntoiset tiet ja sillat, jotka rajoittavat raskasta liikennettä, muodostuvat pullonkauloja ja hidastavat sekä arkea että kilpailukykyä. Kun yhteydet toimivat, arki toimii, Ingo toteaa.

Ingo painottaa, että liikennepolitiikan tulee sekä tukea koko maan kehitystä että ottaa huomioon alueelliset vahvuudet ja tarpeet. Uudellamaalla tämä tarkoittaa lähijunaliikenteen rahoituksen turvaamista. Varsinais-Suomessa taas on suuri tarve saada lähijunaliikenne käyntiin.

– Pohjanmaan vientiteollisuutta tukevaa infrastruktuuria on vahvistettava, ja siihen Liikenne 12 -suunnitelma antaa ehdottomasti mahdollisuuden.

Liikenne 12 -suunnitelman ennakoitavuus on ratkaisevan tärkeää pitkäjänteisille investoinneille

Ingo pitää tehtyjä sopimuksia tervetulleina laivaliikenteen, yhteysalusten ja yksityisten tieosakeyhtiöiden lauttojen osalta. Muun muassa pidemmistä sopimuskausista on sovittu, mikä mahdollistaa tarkoituksenmukaisemman ja ympäristöystävällisemmän kaluston käytön. Samalla yksityisteiden lossien tuki turvataan ja niiden tulevia rahoitusratkaisuja selvitetään. Ingo korostaa, että saaristolla on omat erityiset liikennetarpeensa, jotka on huomioitava.

– Vahvistamalla lauttaliikennettä, yhteysaluksia ja yksityisteiden lossien tukea turvaamme sekä saavutettavuuden että elinvoiman saaristo- ja haja-asutusalueilla, Ingo toteaa.

Ingo korostaa myös, että Liikenne 12-suunnitelma luo tärkeän perustan pitkäjänteiselle kehittämiselle ja että sekä henkilö- että tavaraliikenteelle on oltava vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö.

– Vakaat ja ennakoitavat suunnitelmat antavat kunnille, maakunnille ja elinkeinoelämälle paremmat mahdollisuudet suunnitella pitkällä tähtäimellä ja investoida tulevaisuuteen. Näin luomme kasvua ja tulevaisuudenuskoa koko Suomeen, Ingo sanoo.