Aluevaltuusto: mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen arviointi tehdään osana nykyisissä palveluissa, ilman erillistä yksikköä
17.3.2026 19:42:34 EET | Oma Häme | Uutinen
Aluevaltuusto kokoontui tiistaina 17. maaliskuuta Hämeenlinnassa vuoden ensimmäiseen kokoukseensa.
Kokouksen alussa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen piti valtuutetuille perusteellisen infon Oma Hämeen taloustilanteesta ja palveluiden toteutumisesta viime vuonna. Naukkarinen myös esitteli hyvinvointialueen tulevaisuuden talousnäkymiä - erityisesti suhteessa valtion rahoituksen kehittymiseen ja mahdollisiin muutoksiin sekä muiden hyvinvointialueiden taloustilanteeseen ja alueiden eriytymiseen. Info on osana valtuustokokouksen tallennetta, jonka voit katsoa kokonaisuudessaan täältä.
Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluihin aiemmin suunniteltua arviointi- ja kuntoutusyksikköä. Yksikön perustaminen oli suunnitelmana mukana aluevaltuuston huhtikuussa 2024 tekemissä palveluverkkopäätöksissä. Mutta nyt aluevaltuusto päätti, että asiakkaiden palvelutarpeen arviointi voidaan toteuttaa osana nykyisiä palveluja, ilman erillisen yksikön perustamista.
Arviointi voidaan tehdä rinnakkain psykiatrisen hoidon kanssa potilaan ollessa osasto- tai avohoidossa perus- tai erikoissairaanhoidossa tai Oma Hämeen omissa asumispalveluyksiköissä. Tämä turvaa asiakkaiden palvelut vähintään nykyisellä tasolla ja joissain tapauksissa jopa parantaa niitä, kun palvelutarpeen arviointi voidaan toteuttaa sujuvammin ilman erillisiä rakenteita. Erillisen arviointi- ja kuntoutusyksikön tarvetta voidaan arvioida uudelleen, jos ilmenee etteivät nykyiset palvelut ja toimintamallit vastaa asiakkaiden tarpeisiin.
Neuvolapalvelut jalkautuvat tarvittaessa
Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluehallituksen päätöksen siitä, ettei jalkautuvaa neuvolamallia oteta Oma Hämeessä laajemmin käyttöön. Neuvolapalveluiden tarve ja Oma Hämeen lähipalvelumalli herättivät valtuutetuissa vilkasta keskustelua.
Aluevaltuuston huhtikuussa 2024 tekemän palveluverkkopäätöksen mukaan neuvolapalveluja tarjotaan jatkossa pääsääntöisesti palvelukeskuksissa ja palvelupisteissä, joissa toiminta on resurssitehokasta ja turvallista. Aluehallituksen helmikuisen päätöksen mukaan tarpeenmukainen jalkautuminen on riittävä tapa turvata neuvolapalvelujen saavutettavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että perheen kanssa sovitaan tapauskohtaisesti käynnistä, jos pääsy neuvolaan on vaikeutunut merkittävästi. Käynti voidaan tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi jalkautumalla, ilta-aikaa hyödyntäen tai moniammatillisena lisäkäyntinä. THL:n ohjeistuksen mukaiset neuvolan kotikäynnit toteutuvat jatkossa kuten tähänkin asti.
Aluevaltuusto myös päätti, että omaishoidon tuen vähimmäispalkkio nostetaan 530 euroon kuukaudessa 1.1.2026 alkaen. Korotus perustuu valtakunnalliseen linjaukseen ja palkkakertoimen tarkistukseen.
Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen vuoden 2025 vuosiraportin. Siihen on koottu kattavasti hankkeen eteneminen, kustannukset, hankinnat sekä riskienhallinta. Hankkeen etenemisestä on raportoitu säännöllisesti aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hankkeen ohjausta ja talouden seurantaa.
Valtuustoaloitteet käsittelyssä
Aluevaltuusto käsitteli myös valtuustoaloitteita ja merkitsi tiedoksi vuoden 2025 valtuustoaloitteita koskevan selvityksen.
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jolla esitettiin vapaapalokuntien hyödyntämistä koululaisten ensiapukoulutuksissa. Hyvinvointialueen vastauksen mukaan pelastuslaitos tarjoaa jo laajasti turvallisuusviestintää ja koulutusta koululaisille, mihin sopimuspalokunnat osallistuvat jo nyt mahdollisuuksiensa mukaan. Pelastuslaitos selvittää palokuntien valmiutta lisätä kouluyhteistyötä, mutta toiminta riippuu vapaaehtoisten resursseista.
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jolla esitettiin Assi-sairaalan käyttöönoton myötä käytöstä poistuvien sairaalalaitteiden ja kalusteiden lahjoittamista Ukrainaan. Vastauksen mukaan hyvinvointialue valmistelee lahjoituksia voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, ja Ukraina on huomioitu mahdollisena kohteena. Lahjoitettavaa kalustoa kartoitetaan parhaillaan, ja lahjoitukset toteutetaan vaiheittain sairaalan muuton jälkeen.
Aluevaltuuston seuraava kokous on Forssassa 21. huhtikuuta.
