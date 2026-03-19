Meriteollisuuden tulevaisuus ja uudet yhteistyökumppanuudet keskiössä Meriverkostot-tapahtumassa Naantalissa 26.3.
19.3.2026 13:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Meriteollisuuden ammattilaisille suunnattu Meriverkostot-tapahtuma järjestetään torstaina 26.3.2026 klo 9–15 Naantalin kylpylässä. Tapahtuma kokoaa yhteen meriklusterin toimijat ja asiantuntijat eri puolilta Suomea verkostoitumaan ja kuulemaan alan ajankohtaisista teemoista.
Jo kahdeksatta kertaa järjestettävä Meriverkostot on vakiinnuttanut paikkansa alan toimijoiden kohtaamispaikkana. Vuonna 2025 tapahtuma keräsi yli 300 osallistujaa ja näytteilleasettajia lähes 30 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Mukaan vuoden 2026 tapahtumaan on ilmoittautunut 56 näytteilleasettajaa, ja messukävijöiden ilmoittautuminen on vielä käynnissä.
– Meriverkostot tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tavata henkilökohtaisesti alan keskeisiä toimijoita, syventää olemassa olevia yhteistyösuhteita ja luoda uusia kontakteja. Aiempien vuosien tapahtumista on lähtenyt eri toimijoiden välinen yhteistyö konkreettisesti liikkeelle, toteaa Naantalin elinkeino- ja työllisyyspäällikkö Lassi Rosala.
Meriverkostojen aamupäivässä kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja muun muassa meriteollisuuden tilanteesta, tulevaisuuden suunnittelusta sekä puhtaasta siirtymästä. Lisäksi kuullaan terveiset Turun telakalta. Iltapäivällä tapahtuman painopiste siirtyy verkostoitumiseen, kun osallistujat pääsevät tapaamaan näytteilleasettajia messuhengessä.
Kokonaistoimittajille Meriverkostot tarjoaa mahdollisuuden tavata uusia potentiaalisia sopimusvalmistajia, alihankkijoita tai toimittajia, jotka voivat tarjota osaamistaan, tuotantokapasiteettia ja uudenlaisia ratkaisuja tuleviin haasteisiin.
Nykyisille tai uusille laivateollisuuden alihankkijoille ja osaajille tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tavata alan isoimpien kokonaistoimittajien ja suunnitteluyritysten edustajia sekä potentiaalisia muita uusia yrityskumppaneita. Tapahtumassa järjestetään myös pikatapaamisia Meyerin Turun hankintaosaston kanssa, ja kaikki tapaamisajat on jo varattu loppuun.
– Meille on tulossa jälleen hieno tapahtuma. Näytteilleasettajia on ilmoittautunut mukaan selvästi enemmän kuin edelliskerralla ja messuvieraitakin on tulossa viime vuotta enemmän. Huomaa kyllä, että ala on hyvässä nosteessa ja tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia yhä useammille toimijoille, Rosala iloitsee.
Myös alan opiskelijat ovat tervetulleita tapahtumaan tutustumaan meriteollisuuden työnantajiin ja verkostoitumaan alan toimijoihin.
Meriverkostot 2026 -tapahtuma torstaina 26.3. klo 9–15 Naantalin kylpylässä, Matkailijantie 2, 21100 Naantali. www.naantali.fi/meriverkostot
Ilmoittaudu tapahtumaan messukävijäksi maksutta: ssl.eventilla.com/meriverkostot2026
Lassi Rosalaelinkeino- ja työllisyyspäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 678 3270lassi.rosala@naantali.fi
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
