Eurojackpotin päävoitto kohosi 40 miljoonaan euroon - suomalaisporukalle 350 000 euroa
17.3.2026 22:40:40 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnassa kierroksella 12/2026 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 40 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 12, 13, 16, 17 ja 37. Tähtinumerot 4 ja 11.
5+1-tuloksia löytyi neljä: Saksasta, Espanjasta, Puolasta ja Suomesta. Rivien arvo on noin 350 000 euroa. Suomalaisvoitto meni julkisesti myynnissä olleelle 50 osuuden nettiporukalle. Jokaisen osuuden arvo on noin 7000 euroa.
5+0-rivejä oli pelattu viisi: kolme Itävallassa ja kaksi Saksassa. Rivien arvo on noin 158 000 euroa.
Jokeri-pelin oikea rivi on 4 8 7 5 9 8 1. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Buenos Aires 52, joka tuo tonnin voiton neljälle riville.
Milli-pelin oikea rivi on 2, 17, 25, 26, 35 ja 37. Lisänumeroksi arvottiin 39. Kierroksella ei löytynyt päävoittoa.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Isossakyrössä pelattiin Kenon 100 000 euron voitto16.3.2026 14:41:25 EET | Tiedote
Sunnuntaina oli Keno-onnea Isossakyrössä, kun paikkakunnalla laaditulla rivillä onnekas pelaaja nappasi 100 000 euron voiton.
Kenon lauantain ilta-arvonnasta 75 000 euron voitto Paraisille16.3.2026 13:26:31 EET | Tiedote
Paraislainen nettipelaajalla kävi tuuri lauantaina. Onnekas pelaaja nappasi Kenon ilta-arvonnasta 75 000 euroa.
Veikkaus palaa salibandyn kumppaniksi – yhdessä kohti Tampereen MM-kisoja16.3.2026 13:00:06 EET | Tiedote
Salibandyliitto on solminut Veikkaus Oy:n kanssa vuoden 2026 kattavan yhteistyösopimuksen. Veikkaus toimii salibandyn miesten koti-MM-kisojen pääyhteistyökumppanina.
Voisimmeko puhua hetken pelaamisesta? Huolenpitosoitoilla tukea nuorille16.3.2026 11:30:22 EET | Tiedote
Veikkauksella on tehty vuosia töitä turvallisen rahapelaamisen eteen, ja erityisesti nuorille pelaajille on kohdennettu viestintää ja tukea pelaamisen hallinnan vahvistamiseksi. Asiakaspalvelustamme soitettiin viime vuonna 1400 huolenpitosoittoa 18–24‑vuotiaille nuorille. Soittoja tehtiin erilaisten riskimerkkien perusteella ennaltaehkäisevällä otteella.
Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon14.3.2026 22:37:19 EET | Tiedote
Loton kierroksen 11/2026 arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Ensi viikolla Loton potti nousee kolmeen miljoonaan euroon.
