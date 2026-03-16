Eurojackpotin päävoitto kohosi 40 miljoonaan euroon - suomalaisporukalle 350 000 euroa

17.3.2026 22:40:40 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistain arvonnassa kierroksella 12/2026 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 40 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 12, 13, 16, 17 ja 37. Tähtinumerot 4 ja 11.

5+1-tuloksia löytyi neljä: Saksasta, Espanjasta, Puolasta ja Suomesta. Rivien arvo on noin 350 000 euroa. Suomalaisvoitto meni julkisesti myynnissä olleelle 50 osuuden nettiporukalle. Jokaisen osuuden arvo on noin 7000 euroa.

5+0-rivejä oli pelattu viisi: kolme Itävallassa ja kaksi Saksassa. Rivien arvo on noin 158 000 euroa.

Jokeri-pelin oikea rivi on 4 8 7 5 9 8 1. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Buenos Aires 52, joka tuo tonnin voiton neljälle riville. 

Milli-pelin oikea rivi on 2, 17, 25, 26, 35 ja 37. Lisänumeroksi arvottiin 39. Kierroksella ei löytynyt päävoittoa.

