Yhä useampi suomalainen ostaa käytetyn puhelimen – myynti kasvoi 86 prosenttia viime vuonna
18.3.2026 09:12:37 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote
Viime vuosi osoittautui läpimurtovuodeksi kierrätyslaitteiden myynnissä. Telia ja Posti toteuttavat kierrätyksen yhteistyössä varmistaen, että jokainen laite käsitellään tietoturvallisesti.
Telia on myynyt kunnostettuja Telia Recycled -puhelimia vuodesta 2020 lähtien, ja viime vuonna asiakkaiden kiinnostus kierrätyslaitteita kohtaan nousi ennennäkemättömiin lukemiin.
”Kierrätyspuhelinten myynti kasvoi viime vuonna 86 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä kertoo suomalaisten kiinnostuksesta kierrätyslaitteisiin. Erityinen myyntipiikki nähtiin lokakuussa, jolloin kierrätyspuhelimia myytiin yhteensä jo enemmän kuin eniten myytyä uutta älypuhelinta”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.
Suomalaiset ovat innostuneet kierrättämään vanhoja laitteitaan yhä aktiivisemmin. Tammikuussa järjestetyt Telian kierrätyspäivät ylittivät odotukset.
”Asiakkaat toivat tammikuussa vanhoja puhelimia Telia Kauppoihin ja saivat niistä hyvän korvauksen. Odotuksemme vastaanotettujen laitteiden määrästä ylittyivät moninkertaisesti”, sanoo Westerberg.
Miljoonia puhelimia lojuu suomalaiskotien kaapeissa
Kotitalouksissa arvioidaan olevan jopa miljoonia vanhoja ja käytöstä poistettuja puhelimia. Usein syynä laitteiden säilyttämiseen on huoli omista henkilökohtaisista tiedoista.
"Asiakkaiden tietoturva on laitteiden kierrätyksen kulmakivi. Jokaisen puhelimen muisti pyyhitään ja ylikirjoitetaan turvallisesti ja sertifioidusti. Tämän jälkeen laitteista tarkistetaan teknisten komponenttien suorituskyky ja mahdollisuuksien mukaan laite kunnostetaan uudelleen myytäväksi kierrätyspuhelimeksi. Vanhojen puhelimien kierrättäminen ja ostaminen on tänä päivänä helppoa ja turvallista”, toteaa Postin kiertotalousasiakkuuksista vastaava Ilari Puputti.
Jos laitetta ei voida kunnostaa myyntikuntoon, se toimitetaan materiaalikierrätykseen. Jopa 99 prosenttia vanhan puhelimen materiaaleista otetaan talteen ja kierrätetään, mukaan lukien kulta, hopea, kupari ja koboltti.
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
