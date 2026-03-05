Digital Workforce Services Oyj:n sijoittajapäivä 19.3.2026 klo 14-16 – linkki webcast-lähetykseen
18.3.2026 10:00:00 EET | Digital Workforce Services Oyj | Tiedote
Digital Workforce Services Oyj | Lehdistötiedote | 18.3.2026 klo 10.00
Digital Workforce Services Oyj:n sijoittajapäivä järjestetään torstaina 19.3.2026 klo 14–16.
Tapahtuma lähetetään suorana webcast-lähetyksenä klo 14.00 alkaen, tilaisuutta voi seurata rekisteröitymällä alla olevan linkin kautta:
https://digitalworkforce.events.inderes.com/investorday-2026
Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä esiintyjille webcast-alustan chat-toiminnon välityksellä.
Sijoittajapäivän ohjelma aikatauluineen on nähtävissä linkin kautta.
Tilaisuus on englanninkielinen.
Tallenne tilaisuudesta ja esitysmateriaalit julkaistaan yhtiön verkkosivulla tilaisuuden jälkeen Raportit ja esitykset | Digital Workforce.
Lämpimästi tervetuloa Digital Workforcen sijoittajapäivään!
Lisätietoja:
Digital Workforce Services Oyj
Jussi Vasama, toimitusjohtaja
Puh. +358 50 380 9893
Laura Viita, talousjohtaja
Puh. +358 50 487 1044
Avainsanat
Tietoja Digital Workforce Services Oyj:stä
Digital Workforce Services Oyj (Nasdaq First North: DWF) on johtava liiketoiminnan automaatioon ja teknologiaratkaisuihin keskittynyt palveluntarjoaja. Digital Workforce Outsmart -alustan ja palveluiden avulla – mukaan lukien tekoälyagentit – organisaatiot voivat uudistaa tietotyötä, säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa asiakaskokemusta. Yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluita työn kehittämiseen automaation ja tekoälyagenttien avulla. Digital Workforcella on erityisen vahva kokemus terveydenhuollon hoitopolkujen sekä kliinisten ja hallinnollisten prosessien automatisoinnista, jolla vähennetään hoitohenkilökunnan työtaakkaa, parannetaan potilasturvallisuutta ja vapautetaan aikaa potilastyölle. e18 Innovation -yrityskaupalla yhtiö on vahvistanut asemaansa terveydenhuollon hoitopolkujen automatisoinnissa Isossa-Britanniassa. Keskitymme toistettaviin, tulospohjaisiin käyttötapauksiin ja toimimme tinkimättömästi tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhtiö on perustettu vuonna 2015, ja sen palveluksessa on yli 200 automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Visiomme: Transforming Work – Beyond Productivity. https://digitalworkforce.com
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Digital Workforce Services Oyj
Digital Workforce Services Oyj järjestää sijoittajapäivän 19.3.2026 klo 14-165.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Digital Workforce Services Oyj järjestää sijoittajapäivän 19.3.2026 klo 14-16 Digital Workforce Services Oyj kutsuu sijoittajat ja analyytikot sijoittajapäivään torstaina 19.3.2026 klo 14–16. Sijoittajapäivän alustava ohjelma: Toimitusjohtaja Jussi Vasama esittelee yhtiön strategiset prioriteetit ja uusien liiketoiminta-alueiden merkittävimpiä tavoitteita vuodelle 2026. Talousjohtaja Laura Viita käy läpi yhtiön taloudellisia tunnuslukuja sekä toteumien että tavoitteiden osalta. Tekoälyliiketoiminnasta vastaava johtaja Karli Kalpala esittelee yhtiön tekoälystrategiaa, AI-agenttipohjaisia tuotteita ja niihin liittyviä kumppanuuksia. Terveydenhuollon liiketoiminta-alueen johtaja Juha Nieminen tarkastelee tarkemmin terveydenhuollon automaatiomarkkinaa ja kasvunäkymiä sekä viimeaikaisia asiakasratkaisuja. Tilaisuus järjestetään Sanoma-talossa sijaitseva Flik Studio Elielissä (osoite: Töölönlahdenkatu 2), jossa osallistujille on kahvitarjoilu ennen ohjelman alkamista. Paikan päällä osallistu
Digital Workforce Services Plc hosts an Investor Day on March 19, 2026 at 14-16 EET5.3.2026 08:00:00 EET | Press release
Digital Workforce Services Plc hosts an Investor Day on March 19, 2026 at 14-16 EET Digital Workforce Services Plc invites its investors and analysts to an Investor Day on Thursday March 19, 2026 at 14-16 EET. Preliminary agenda of the day: CEO Jussi Vasama will outline the company’s strategic priorities and the key 2026 objectives for its new business areas. CFO Laura Viita will walk through the company’s financial performance and targets. Karli Kalpala, Head of Strategy and AI Business, will present the company’s AI strategy, AI agent–driven product portfolio, and related partnerships. Juha Nieminen, Chief Growth Officer of Healthcare business area, will discuss the healthcare automation market, growth outlook, and recent customer implementations. The event takes place in Flik Studio Eliel, Sanoma House (address: Töölönlahdenkatu 2), and coffee will be served to participants before the program begins. Participants attending on-site are kindly asked to register by Tuesday, 17 March 20
Suuri vakuutusyhtiö ottaa käyttöön Digital Workforcen toimittaman tekoälyagentin henkilövahinkojen korvauskäsittelyyn, tuotantopilotissa ei hallusinaatioita24.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Lehdistötiedote — 24.2.2026 klo 08:00 Digital Workforce ilmoitti tänään tekoälyagentin onnistuneesta tuotantokäyttöönotosta yhdessä johtavan eurooppalaisen vahinkovakuutusyhtiön kanssa. Tekoälyagentti automatisoi keskeisiä vaiheita henkilövahinkojen korvauskäsittelyssä ja on siirtynyt pilotista tuotantokäyttöön. Käyttöönotto osoittaa, miten agenttipohjaista tekoälyä voidaan hyödyntää turvallisesti monimutkaisissa ja säännellyissä ympäristöissä. Nopeampi ja johdonmukaisempi palveluntarjoajan valinta ihmisen ohjauksessa Tekoälyagentti tukee henkilövahinkojen korvauskäsittelyä optimoimalla ulkopuolisten palveluntarjoajien valintaa. Se ohjaa sopiviin hoitovaihtoehtoihin huomioiden kustannukset, laadun ja asiakaskokemuksen: Hoitopolun optimointi: Arvioi palveluntarjoajia kustannusten, sijainnin, kiireellisyyden ja asiakastyytyväisyyden perusteella Läpinäkyvät suositukset: Suosittelee palveluntarjoajat järjestyksessä selkein perusteluin Ihminen tekee päätökset: Korvauskäsittelijät tekevät lo
Major Insurer and Digital Workforce Launch AI Agent for Personal Injury Claims, With Zero Hallucinations Observed in Production Pilot24.2.2026 08:00:00 EET | Press release
Press Release — February 24 at 08:00 AM EET 2026 Digital Workforce today announced the successful production deployment of an enterprise AI Agent with a leading European property and casualty insurer. The AI Agent automates key parts of personal injury claims processing and has moved from a rigorous production pilot into live operations, showing how agentic AI can be adopted safely in complex, regulated environments. Faster, more consistent service provider optimisation, without removing human control The AI Agent supports personal injury claims handling by optimising third-party service provider selection — guiding members to appropriate treatment options while balancing cost, quality, and customer experience: Care pathway optimisation: Evaluates service providers based on cost, proximity, urgency, and patient satisfaction Transparent recommendations: Presents prioritised service provider options with an explainable rationale Human-in-the-loop oversight: Claims handlers remain the fin
Digital Workforcelle vuosiarvoltaan $1,4M sopimus yhdysvaltalaisen terveydenhuolto-organisaation kanssa - asiakas vastaa kooltaan Euroopan kansallisia terveysjärjestelmiä11.2.2026 11:55:15 EET | Tiedote
Sopimus sisältää pääsyn SS&C Blue Prism -automaatioteknologiaan. Digital Workforce, automaatioon ja tekoälyyn perustuvien ratkaisujen johtava asiantuntija, on solminut merkittävän sopimuksen erään maailman suurimman akateemisen terveydenhuolto-organisaation kanssa. Kyseinen yhdysvaltalainen organisaatio työllistää yli 80 000 henkeä ja koostuu kansainvälisesti arvostetuista sairaaloista sekä mittavasta tutkimusorganisaatiosta. Solmittu kumppanuus edustaa tärkeää askelta asiakkaan pyrkimyksessä varmistaa automaatiokyvykkyyksiensä uudistumiskyky ja laajentaa älykkäitä toimintamalleja. Sopimuksen vuotuinen arvo on 1,4 miljoonaa dollaria. Yhteistyön myötä Digital Workforce modernisoi asiakkaan olemassa olevat automaatiot ja siirtää ne omalle Outsmart- pilvialustalleen. Asiakasorganisaation ympäristössä nykyisin hallinnoitu automaatioinfrastruktuuri on kooltaan huomattava ja sisältää yli 100 SS&C Blue Prism -teknologiaan perustuvaa bottia. Digital Workforce Outsmart-pilvialusta mahdollistaa
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme