Prisma Itäkeskuksen uudistus päätökseen – uudistuneen myymälän avajaisia juhlitaan 26.3. alkaen

Alkuvuoden aikana Prisma Itäkeskuksessa toteutettiin uudistus, jonka myötä myymälä sai raikkaan, nykyaikaisen ilmeen ja valikoima monipuolistui. Uudistus on tulossa päätökseen ja uudistuneen myymälän avajaisia juhlitaan 26.3. alkaen.

Uudistuksen myötä käyttötavarat siirrettiin myymälän laajennettuun yläkertaan ja ne löytyvät jatkossa kaikki kätevästi yhdestä paikasta. Samalla alakerran päivittäistavarapuoli sai lähes 1500 neliömetriä lisätilaa käyttötavaroiden muuttaessa yläkertaan. Lisätilaa saivat etenkin hedelmä- ja vihannesosasto, kauneuden ja terveyden -osasto sekä makeisosasto. Uudistuksen yhteydessä myös ruokatorialuetta uudistettiin ja myymälään tuotiin herkulliset siipi- ja kebabbuffetit, joista voi valita niin lounaan kuin viikonlopun herkutkin nopeasti mukaansa.

Samassa yhteydessä myös kassa-alue uusittiin ja myymälään asennettiin lisää pikakassoja asioinnin nopeuttamiseksi. Myymälästä löytyy jatkossakin palvelukassojen lisäksi myös vanha tuttu Kerää ja skannaa –palvelu, jonka avulla asiointi on nopeaa ja sujuvaa.

– Halusimme parantaa asiakaskokemusta ja vastata entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin täyden palvelun Prismana. Uudistuksen myötä asiointi on entistä selkeämpää ja valikoima aiempaa monipuolisempi. Haluankin lämpimästi toivottaa asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan uudistuneeseen myymälään, sanoo Prisma Itäkeskuksen johtaja Juha Itkonen.

Myymälästä löytyvät jatkossakin herkullinen salaattibuffet, oma kalasavustamo, Itsudemon sushivalikoima, Fazer Leipurit -myymäläleipomo sekä maalinsävytyspalvelu, joka sijaitsee myymälän toisessa kerroksessa. Lisäksi myymälän yhteydestä löytyy myös jatkossa runsaasti ilmaista parkkitilaa.

Myös energiatehokkuutta parannettiin entisestään, kun Prisma Itäkeskuksen jo aiemmin päivitettyihin kylmäkalusteisiin asennettiin lisää ovia. Tällä toimenpiteellä arvioidaan saavutettavan noin 80 megawattitunnin säästö myymälän vuotuisessa kokonaissähkönkulutuksessa.

Prisma Itäkeskus

Osoite: Vanhanlinnantie 1, 00900 Helsinki

Uudistus alkoi tammikuussa 2026 ja valmistuu 26.3.2026.

Aukioloajat: ma-su 24 h