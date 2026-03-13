Atena

Sitten purjehdimme pohjoiseen -uutuuskirjan englanninkieliset oikeudet on myyty

18.3.2026 12:48:15 EET | Atena | Tiedote

Sohvi Kangasluoman Sitten purjehdimme pohjoiseen -kirjan maailmanlaajuiset englanninkieliset oikeudet on myyty brittiläiselle Firefinch-kustantamolle. Sopimuksen neuvotteli Ahlbäck Agency. Kiehtova tietokirja purjeveneessä asuvan pariskunnan matkasta pohjoisilla alueilla pohtii ilmastokriisin todellisuutta ja Arktiksen asemaa maailmanpolitiikan näyttämöllä.

Sohvi Kangasluoma: Sitten purjehdimme pohjoiseen (Atena)
Sohvi ja Juho asuvat purjeveneessään, ja meri on heidän kotinsa. Juuri ilmestynyt Sitten purjehdimme pohjoiseen kuvaa pariskunnan ainutlaatuista elämäntapaa ja heidän matkaansa Alaskasta Luoteisväylän kautta Grönlannin jäihin talvehtimaan. Matkallaan he kohtaavat meren ja maan asukkaita, ja näkevät läheltä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisessa.

Uutuuskirjan maailmanlaajuiset englanninkieliset oikeudet on myyty brittiläiselle Firefinch-kustantamolle. Viime viikon Lontoon kirjamessuilla kirja herätti laajasti kansainvälistä kiinnostusta jo ennen ilmestymistään. 

Kirjan kansainvälisiä käännösoikeuksia edustaa Ahlbäck Agency. Suomenkielisen alkuteoksen on julkaissut Atena.

Sitten purjehdimme pohjoiseen -kirjan on kirjoittanut Sohvi Kangasluoma, joka työskentelee tutkijatohtorina Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy pohjoisiin meriin ja niiden ympäristöllisiin, geopoliittisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kirjan kuvat on ottanut Kangasluoman puoliso, purjehtija ja valokuvaaja Juho Karhu.


Haastattelu- ja PDF-vedospyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi 

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Käännösoikeudet: Ahlbäck Agency / info@ahlbackagency.com

https://www.ahlbackagency.com

Avainsanat

tietokirjatyhteiskuntaluontopolitiikkaympäristöpurjehdus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sohvi Kangasluoma kuvaaja Mikko-Pekka Karlin
Atena on osa Otava-konsernia. 

Lue lisää julkaisijalta Atena

