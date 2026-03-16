KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kansainvälistä suojelua
18.3.2026 09:27:47 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Syyriasta kotoisin oleva muutoksenhakija oli hakenut kansainvälistä suojelua ensimmäisen kerran Tanskassa heinäkuussa 2016. Tanska myönsi muutoksenhakijalle 29.8.2016 tilapäisen oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella Tanskan ulkomaalaislain nojalla. Tanskan maahanmuuttoviranomainen päätti omasta aloitteestaan olla jatkamatta oleskeluluvan voimassa oloa 17.11.2020 tekemällään päätöksellä Tanskan ulkomaalaislain perusteella, koska oleskeluluvalle ei enää ollut perustetta. Tanskan pakolaislautakunta ei 2.7.2021 tekemällään päätöksellä muuttanut viranomaisen päätöstä.
Muutoksenhakija haki 27.7.2021 kansainvälistä suojelua Suomessa. Maahanmuuttovirasto teki Tanskalle vastuunmäärittämisasetuksen (EU) N:o 604/2013 (uudelleenlaadittu) mukaisen takaisinottopyynnön, johon Tanska vastasi myönteisesti. Maahanmuuttovirasto jätti tämän jälkeen muutoksenhakijan hakemuksen tutkimatta ulkomaalaislain 103 §:n 2 kohdan nojalla. Päätöksen perustelujen mukaan Tanska oli vastuussa vastuunmäärittämisasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan perusteella hakemuksen käsittelystä. Muutoksenhakija päätettiin käännyttää Tanskaan ja hänelle määrättiin kahdeksi vuodeksi Suomea koskeva maahantulokielto. Hallinto-oikeus hylkäsi muutoksenhakijan valituksen.
Korkein hallinto-oikeus pyysi asiassa unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun. Unionin tuomioistuin lausui asiassa C-790/23, Qassioun 30.10.2025 antamassaan tuomiossa, että vastuunmäärittämisasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että kolmannen maan kansalaiselle aiemmin myönnetyn oleskeluluvan voimassaolon jatkamatta jättämistä tai uusimatta jättämistä ei voida rinnastaa mainitussa säännöksessä tarkoitettuun kyseisen maan kansalaisen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen hylkäämiseen.
Kun otettiin huomioon unionin tuomioistuimen antama tuomio, Maahanmuuttovirasto ei ollut voinut jättää muutoksenhakijan kansainvälisen suojelun hakemusta tutkimatta vastuunmäärittämisasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja ulkomaalaislain 103 § 2 kohdan nojalla. Hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumottiin ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa.
