Lämmin kevät aikaisti punkkikautta – näin suojaat lemmikkisi

Punkit heräävät talvihorroksesta lämpötilan noustessa pysyvästi plussan puolelle. Lemmikille suositellaan punkkikarkotetta jo varhain keväällä, lämpötilan ylittäessä +5 astetta. Suojausta kannattaa jatkaa pitkälle syksyyn, sillä punkkeja esiintyy tavallisimmin huhtikuusta marraskuuhun – leutoina talvina jopa ympäri vuoden.

Punkkien levittämät taudit voivat olla vakavia

Punkkivälitteisiä sairauksia tavataan useimmiten koirilla, kissoilla harvemmin. Tartuntojen ennaltaehkäisy on keskeistä, sillä sairauksien hoito voi olla hankalaa ja pitkäkestoista.

”Koirilla yleisimmät punkkien levittämät taudit ovat borrelioosi ja anaplasmoosi. Vaikka punkkitaudit ovat koirilla usein oireettomia tai lieväoireisia, niihin liittyy myös vakavan tautimuodon riski. Esimerkiksi borrelioosi voi kroonistua”, sanoo eläinlääkäri ja Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Heidi M. Elomaa.

Anaplasmoosi voi aiheuttaa muun muassa kuumetta, apaattisuutta ja verihiutalekatoa. Borrelioosiin voi liittyä nivelkipuja ja kuumetta, ja pahimmillaan se voi johtaa munuaisten vakavaan vajaatoimintaan. Molempia sairauksia hoidetaan antibiooteilla.

Punkkien levittämille sairauksille tyypillisiä oireita ovat kuume, ruokahaluttomuus, vatsa- ja suolistovaivat, velttous, väsymys sekä ontuminen. Jos lemmikillä ilmenee tällaisia oireita punkin pureman jälkeen, omistajan kanttaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.

Näin suojaat lemmikin punkeilta

Punkkien torjuntaan on saatavilla useita erilaisia valmisteita, kuten iholle valeltavia liuoksia, suun kautta annettavia lääkkeitä ja punkkipantoja. Punkkikarkotteita myydään eläinklinikoilla ja apteekeissa, ja monet valmisteista auttavat torjumaan myös muita loisia, kuten hyttysiä ja kirppuja. Koirille on saatavilla myös rokote borrelioosia vastaan.

”Kaikki valmisteet eivät sovi kaikille eläinlajeille. Osa punkkikarkotteista on tarkoitettu ainoastaan koirille ja ne voivat olla kissalle vaarallista. Siksi erityisesti kissanomistajan kannattaa varmistaa sopiva valmiste apteekista tai eläinlääkäriltä”, tähdentää Elomaa.

Tee punkkitarkastuksesta päivittäinen rutiini

Paras suoja lemmikille on tehokas yhdistelmä punkkikarkotetta ja omistajan tarkkaavaisuutta.

Punkit on hyvä poistaa mahdollisimman pian, sillä tavallisesti infektio leviää lemmikkiin vasta, kun punkki on ollut kiinnittyneenä yli 24 tuntia. Päivittäinen punkkitarkastus kannattaa ottaa tavaksi, sillä punkkeja kulkeutuu lemmikkieläinten mukana helposti kotiin. Punkki saattaa kulkea lemmikin turkissa sopivaa kiinnittymispaikkaa etsien ja siirtyä sieltä myös ihmisen iholle.

Kiinnittynyt punkki poistetaan esimerkiksi punkkipihtien tai pinsettien avulla niin, että koko punkki irtoaa kerralla. Punkinpoistovälinettä on hyvä pitää mukana myös matkoilla.