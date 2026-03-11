Lämmin kevät aikaisti punkkikautta – näin suojaat lemmikkisi
19.3.2026 06:00:00 EET | Agria Eläinvakuutus | Tiedote
Lämmin maaliskuu on aikaistanut punkkikautta lähes koko maassa. Punkkilive.fi-sivustolle on ilmoitettu jo useita punkkihavaintoja aina Oulun korkeudelle asti. Agria Eläinvakuutus muistuttaa, että myös lemmikit on tärkeää suojata punkkien levittämiltä taudeilta.
Punkit heräävät talvihorroksesta lämpötilan noustessa pysyvästi plussan puolelle. Lemmikille suositellaan punkkikarkotetta jo varhain keväällä, lämpötilan ylittäessä +5 astetta. Suojausta kannattaa jatkaa pitkälle syksyyn, sillä punkkeja esiintyy tavallisimmin huhtikuusta marraskuuhun – leutoina talvina jopa ympäri vuoden.
Punkkien levittämät taudit voivat olla vakavia
Punkkivälitteisiä sairauksia tavataan useimmiten koirilla, kissoilla harvemmin. Tartuntojen ennaltaehkäisy on keskeistä, sillä sairauksien hoito voi olla hankalaa ja pitkäkestoista.
”Koirilla yleisimmät punkkien levittämät taudit ovat borrelioosi ja anaplasmoosi. Vaikka punkkitaudit ovat koirilla usein oireettomia tai lieväoireisia, niihin liittyy myös vakavan tautimuodon riski. Esimerkiksi borrelioosi voi kroonistua”, sanoo eläinlääkäri ja Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Heidi M. Elomaa.
Anaplasmoosi voi aiheuttaa muun muassa kuumetta, apaattisuutta ja verihiutalekatoa. Borrelioosiin voi liittyä nivelkipuja ja kuumetta, ja pahimmillaan se voi johtaa munuaisten vakavaan vajaatoimintaan. Molempia sairauksia hoidetaan antibiooteilla.
Punkkien levittämille sairauksille tyypillisiä oireita ovat kuume, ruokahaluttomuus, vatsa- ja suolistovaivat, velttous, väsymys sekä ontuminen. Jos lemmikillä ilmenee tällaisia oireita punkin pureman jälkeen, omistajan kanttaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.
Näin suojaat lemmikin punkeilta
Punkkien torjuntaan on saatavilla useita erilaisia valmisteita, kuten iholle valeltavia liuoksia, suun kautta annettavia lääkkeitä ja punkkipantoja. Punkkikarkotteita myydään eläinklinikoilla ja apteekeissa, ja monet valmisteista auttavat torjumaan myös muita loisia, kuten hyttysiä ja kirppuja. Koirille on saatavilla myös rokote borrelioosia vastaan.
”Kaikki valmisteet eivät sovi kaikille eläinlajeille. Osa punkkikarkotteista on tarkoitettu ainoastaan koirille ja ne voivat olla kissalle vaarallista. Siksi erityisesti kissanomistajan kannattaa varmistaa sopiva valmiste apteekista tai eläinlääkäriltä”, tähdentää Elomaa.
Tee punkkitarkastuksesta päivittäinen rutiini
Paras suoja lemmikille on tehokas yhdistelmä punkkikarkotetta ja omistajan tarkkaavaisuutta.
Punkit on hyvä poistaa mahdollisimman pian, sillä tavallisesti infektio leviää lemmikkiin vasta, kun punkki on ollut kiinnittyneenä yli 24 tuntia. Päivittäinen punkkitarkastus kannattaa ottaa tavaksi, sillä punkkeja kulkeutuu lemmikkieläinten mukana helposti kotiin. Punkki saattaa kulkea lemmikin turkissa sopivaa kiinnittymispaikkaa etsien ja siirtyä sieltä myös ihmisen iholle.
Kiinnittynyt punkki poistetaan esimerkiksi punkkipihtien tai pinsettien avulla niin, että koko punkki irtoaa kerralla. Punkinpoistovälinettä on hyvä pitää mukana myös matkoilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Agria EläinvakuutusViestintäviestinta@agria.fiwww.agria.fi/medialle/
Kuvat
Agria Eläinvakuutus
Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia koirille ja kissoille. Lemmikkivakuuttamisen lisäksi tuemme eläinlääketieteellistä tutkimustyötä ja edistämme lemmikkien hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Agria Eläinvakuutus
Liian moni koiranomistaja jättää koiransa kakat keräämättä11.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Kevät paljastaa jälleen talven aikana lumikasoihin jätetyt koirankakat. Keräämättömät kakkakasat ärsyttävät syystä: ne tekevät ympäristöstä epäsiistin ja aiheuttavat terveysriskejä sekä koirille että ihmisille. Agria Eläinvakuutus muistuttaa, että koiran jätösten kerääminen kuuluu jokaisen vastuullisen koiranomistajan tehtäviin.
Mikä on koiran pitkän iän salaisuus? Näin suomalaiset koiranomistajat panostavat lemmikkiensä hyvinvointiin9.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Yhä useampi koiranomistaja tekee tietoisia valintoja tarjotakseen lemmikilleen pitkän ja terveen elämän. Kiinnostus terveisiin elämäntapoihin näkyy nyt myös eläinten hoidossa: omistajat panostavat koiransa laadukkaaseen ruokaan, monipuoliseen liikuntaan, hyvinvointipalveluihin sekä säännöllisiin terveystarkastuksiin.
Kissan ulkoiluttaminen turvallisesti on kaikkien etu4.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Kissa on Suomen suosituin lemmikkieläin, ja arvioiden mukaan maassamme on noin 900 000 kissaa. Vaikka kissa on hyvin yleinen lemmikki, sen arvostus ei vaikuta olevan yhtä korkealla kuin esimerkiksi koiran. Suomessa hylätään vuosittain arviolta 20 000 kissaa, ja löytöeläintalot pursuavat kodittomia kissoja. Myös vakuutustilastot puhuvat puolestaan – kissoja vakuutetaan hyvin vähän koiriin verrattuna.
Koiran talvipukeutuminen – Milloin takki ja tossut ovat tarpeen?6.2.2026 14:21:26 EET | Tiedote
Talven paukkupakkaset eivät ole haaste vain ihmisille, vaan myös koirien hyvinvointi on koetuksella kylminä kuukausina. Sisäkoirina elävät lemmikit – eritoten lyhytkarvaiset koirat – tarvitsevat omistajaltaan erityistä huomiota talvipukeutumisen suhteen.
Koirasi voi joutua leikkaukseen yllättävän syyn vuoksi – älä jätä tätä tapaa huomiotta29.1.2026 08:57:45 EET | Tiedote
Pureskeleeko koirasi sukkia, leluja, käpyjä tai keppejä? Asiaa ei kannata ohittaa olan kohautuksella, sillä harmittomalta tuntuvassa tavassa piilee todellinen riski eläimen terveydelle. Agria Eläinvakuutuksen vahinkotilastojen mukaan koirien yleisin tapaturma on vierasesine ruoansulatuskanavassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme