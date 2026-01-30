Amos Rex ja LAS Art Foundation esittävät Natasha Tonteyn uuden tilausteoksen Ateneo Venetossa Venetsian biennaalin 61. kansainvälisen taidenäyttelyn yhteydessä
19.3.2026 11:00:00 EET | Amos Rex | Tiedote
Natasha Tonteyn multimediainstallaatio kuvaa naispuolisen vastarintataistelijan tarinaa 1950-luvun Indonesiassa. Teos käsittelee fyysistä ja kemiallista muuntautumista, minahasalaista symboliikkaa sekä nykyaikaisia sotilaallisia kuvantamistekniikoita, ja tarkastelee kehojen, kulttuurien ja maan suvereniteettia.
The Phantom Combatants and the Metabolism of Disobedient Organs, (suom. Haamu-taistelijat ja tottelemattomien elinten aineenvaihdunta) on Natasha Tonteyn tähän mennessä suurin ja kunnianhimoisin teos. Sen ovat tilanneet LAS Art Foundation (Berliini) ja Amos Rex (Helsinki) – kaksi tulevaisuuteen suuntautunutta taideinstituutiota, jotka on perustettu viimeisen vuosikymmenen aikana tukemaan uudenlaisia taiteellisia ilmaisumuotoja teknologian aikakaudella.
LAS Art Foundationin toimitusjohtaja Bettina Kames ja Amos Rexin toimitusjohtaja Kieran Long sanovat: “Olemme erittäin iloisia voidessamme esitellä yhdessä uuden tilausteoksen Natasha Tonteylta Venetsiassa. The Phantom Combatants puhuttelee poikkeuksellista aikaa, jossa elämme – aikaa, jota leimaa epävarmuus muuttuvien poliittisten ja teknologisten maisemien keskellä. Tämä merkittävä uusi teos, joka on taiteilijan tähän asti kunnianhimoisin, tarjoaa ajankohtaisen pohdinnan toimijuudesta konfliktien aikana ja liittää tietyn autonomian tavoittelun nykypäivän laajempiin kysymyksiin vallasta. The Phantom Combatants on esimerkki yhteisestä sitoutumisestamme tukea tällaisia taiteilijoita ottamaan rohkeita ja luovia kantoja tulevaisuuden visioiden luomisessa.”
The Phantom Combatants nähdään Ateneo Venetossa, barokkityylisessä rakennuksessa San Marcossa, jossa toimii Venetsian tiede-, kirjallisuus- ja taideakatemia. Kävijät saapuvatkävelysiltaa pitkin tilaan, joka rakentuu videosta, äänestä, valosta ja veistoksellisista elementeistä. Installaation keskiössä oleva video kuvittelee uudelleen Len Karamoyn tarinan: hän oli Permesta-liikkeen taistelija Pohjois-Sulawesissa. Permesta oli poliittinen liike, joka vastusti Indonesian keskitettyä hallintoa vuosina 1957–1961 CIA:n tukemana. Tonteyn tulkinnassa Karamoy ei ole yksittäinen historiallinen henkilö, vaan myyttinen hahmo, joka moninkertaistuu “haamutaistelijoiksi” nuorten sotilaiden kuoron kautta. Hänen mutanttinen kehonsa – kolme rintaa ja korostuneet lihakset – toimii näyttävänä itsehallinnan symbolina, jossa tottelemattomat elimet muuntavat esi-isien ja kapinan voimia.
Kertomus etenee petoksen ja oikeuden tarinana: kun Karamoyn rakastettu loikkaa keskushallinnon puolelle, hän ja hänen Phantom Combatants -joukkonsa kostavat. Shamaanin johdolla he harjoittelevat ja suorittavat muuntautumisen rituaaleja, jotka vahvistavat heitä sekä kemiallisesti että henkisesti.
Karamoy, kuten Tontey, kuuluvat minahasa-kansaan, Pohjois-Sulawesin etniseen ryhmään, jonka monikerroksinen identiteetti sisältää sekä kristillisiä että animistisia uskomuksia.
Ateneo Veneton kasettikatto, joka näkyy Tonteyn installaation yläpuolella, kuvaa kiirastulen kiertoa, jonka on maalannut Jacopo Palma il Giovane vuonna 1600. Tontey valaisee sen punaisella valolla. Kiirastuli on myös osa minahasalaisia uskomuksia ja heijastaa Tonteyn teoksessa käsiteltyä ratkaisemattoman poliittisen kamppailun välitilaa.
Teos hyödyntää camp-henkisten B-elokuvien leikkisää estetiikkaa, DIY- ja CGI-efektien yhdistelmää sekä kuvantamisteknologioita, kuten kvanttihaamukuvausta, LiDAR-etämittausta (Light Detection and Ranging), 3D-mallinnuksen fotogrammetriaa ja lämpökameroita. Näin se tuo esiin tapoja, joilla alueita ja kehoja mitataan, kartoitetaan ja militarisoidaan. Teos liikkuu runollisen kerronnan ja teatraalisen liioittelun välillä, sisältäen vahvasti tyyliteltyjä pukuja ja rekvisiittaa.
The Phantom Combatants on kolmas osa Tonteyn Macho Mystic Meltdown -sarjaa (2025–26) ja nostaa keskiöön feministisiä ja alkuperäiskansojen näkökulmia vastarinnan uudelleentulkinnassa. Se esittää ajankohtaisen puheenvuoron autonomian ja itsemääräämisoikeuden puolesta ja kutsuu katsojaa pohtimaan suvereniteettia, ei vain alueen ja tiedon, vaan myös kehon tasolla – maailmassa, jossa kaikki nämä ovat yhä kiistanalaisia vallan kenttiä.
Natasha Tontey sanoo: ”Tämän projektin kautta yritän kuunnella historian hiljaisempia säveliä – mollisointuja, joissa muistojen, surun ja rituaaliensirpaleet jatkavat kaikumistaan. Näissä vaimeissa taajuuksissa, jotka peittyvät usein äänekkäämpien kertomusten alle, tunnistan jälkiä selviytymisestä, huolenpidosta ja kuvittelusta, jotka kantavat läpi väkivallan. Samanaikaisesti tämä vähemmän tunnettu tieto voi auttaa hahmottamaan teknologista tulevaisuutta, joka perustuu muihin – eivälttämättä inhimillisiin - näkökulmiin, jotka ovatlähempänä kosmologista tietoa.”
Vuonna 2027 The Phantom Combatants esitetään Helsingissä Amos Rexissä.
Taiteilijasta
Natasha Tontey on minahasalainen taiteilija ja tutkija, joka asuu Jakartassa ja Yogyakartassa Indonesiassa. Hänen tuotantonsa kattaa elokuvia, videoita, performansseja ja installaatioita, ja niissä tutkitaan usein vaihtoehtoisia tulevaisuuksia marginalisoitujen ryhmien näkökulmasta.
Tonteyn teoksia on esitetty kansainvälisesti, muun muassa yksityisnäyttelyissä Museum MACANissa Jakartassa (2024–2025) ja Auto Italiassa Lontoossa (2022) sekä ryhmänäyttelyissä, kuten MUNCH Triennale Oslossa (2025–2026), 18. Istanbulin biennaalissa (2025), 14. Biennial do Mercosul Brasiliassa (2025), Leeum Museum of Art Soulissa (2022), Singapore Biennale (2022), Ghost 2565 Bangkokissa (2022) ja Hamburger Bahnhof Berliinissä (2021).
Hänen elokuviaan on esitetty Lontoon elokuvajuhlilla (2025), FID Marseillessa (2025) ja Singaporen kansainvälisilläelokuvajuhlilla (2021, 2023, 2025).
Vuonna 2020 hän sai HASH-palkinnon ZKM | Karlsruhesta ja Akademie Schloss-Solitudelta. Hän oli myös Human Machine -ohjelman stipendiaatti Akademie derKünste Berliinissä vuosina 2021–2023.
Tietoa LAS Art Foundationista
LAS Art Foundation on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tukee uusia taiteellisia ilmaisumuotoja teknologianaikakaudella. LAS tekee yhteistyötä taiteilijoiden, ajattelijoiden ja instituutioiden kanssa ympäri maailmaa, synnyttääkseen uusiaideoita ja kehittääkseen innovatiivisia projekteja ja kokemuksia. LAS tutkii aiheitakvanttitietokoneista ja avaruudesta tekoälyyn, ekologiaan ja bioteknologiaan – valottaen taiteen, tieteen ja huipputeknologian välisiä yhtymäkohtia.
Ohjelma koostuu installaatioista ja performansseista sekä koulutusohjelmista, julkaisuista ja tutkimusprojekteista. LAS toimii Berliinissä ja on perustamisvuodestaan2019 lähtien toteuttanut projekteja sekä kaupungissa että kansainvälisesti.
LAS on tilannut ja esittänyt teoksia muun muassa seuraavilta taiteilijoilta: Refik Anadol, Danielle Brathwaite-Shirley, Ian Cheng, Libby Heaney, Holly Herndon & MatDryhurst, Robert Irwin, Jakob Kudsk Steensen, Lawrence Lek, Josèfa Ntjam, Laure Prouvostja Marianna Simnett. Vuonna 2025 LAS Art Foundation voitti Euroopan komission S+T+ARTS -palkinnon Sensing Quantum -ohjelmallaan.
Amos Rex on tulevaisuuteen suuntautunut, itsenäinen museo Helsingin keskustassa, joka on omistautunut monipuolisille kohtaamisille taiteen kanssa. Lasipalatsin aukion ikonisten kumpujen alla sijaitsevissa maanalaisissa tiloissa esitetään mielikuvituksellisia, kokemuksellisia ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä, jotka ovat nykytaiteilijoiden ja muiden eritaiteenaloilla toimivien taiteilijoiden käsialaa. Museo tutkii kulttuurin ja julkisen tilan tulevaisuutta, yhdistää Helsingin globaaleihin keskusteluihin ja jatkaa perustajansa Amos Andersonin perintöä elinvoimaisena paikkana osallistavallekulttuurielämälle.
Amos Rex on tilannut ja toteuttanut merkittäviä projekteja tunnetuilta taiteilijoilta taiteen ja teknologian aloilta, kuten Teamlabilta vuonna 2018 ja Ryoji Ikedalta vuonna 2024. Se on myös tilannut projekteja alan nousevilta ammattilaisilta, kuten Josefina Nelimarkalta ja Keikeniltä, joiden interaktiivinen teos Amos Rexissä vuonna 2024 voitti Lumen-palkinnon.
- ENG: Amos Rex (Helsinki) and LAS Art Foundation (Berlin) present a new commission by Natasha Tontey at Ateneo Veneto on the occasion of Biennale di Venezia – 61st International Art Exhibition
- SWE: Amos Rex och LAS Art Foundation presenterar ett nytt beställningsverk av Natasha Tontey på Ateneo Veneto i samband med den 61:a internationalla konstbiennalen i Venedig
