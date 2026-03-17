SDP:n Piritta Rantanen: Kritiikki osui oikeaan - Hallitus joutui perääntymään määräaikaisuuksissa
18.3.2026 09:53:01 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallitus joutuu avaamaan määräaikaisten työsopimusten helpottamista koskevan lakiesityksensä laajan kritiikin seurauksena. Erityisesti SDP:n ja naisjärjestöjen esiin nostamat huolet ovat osoittautuneet oikeiksi.
SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Piritta Rantasen mukaan hallituksen esitys määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta ei ole kestänyt tarkastelua.
”Hallituksen perääntyminen on selvä merkki siitä, että esitys ei ollut kunnossa. SDP on varoittanut alusta asti, että perusteettomat määräaikaisuudet lisäävät epävarmuutta ja altistavat erityisesti naiset syrjinnälle. Nyt kovan paineen alla hallitus on joutunut itsekin myöntämään ongelmat”, Rantanen sanoo.
Rantanen korostaa, että keskustelu ei olisi käynnistynyt ilman naisjärjestöjen ja ammattiliittojen vahvaa ja perusteltua kritiikkiä.
”Järjestöt ovat olleet tässä täysin oikeassa. He nostivat esiin riskit, joita hallitus ei ottanut vakavasti. SDP seisoo tässä asiassa heidän rinnallaan ja on vienyt tätä viestiä määrätietoisesti eduskuntaan”, Rantanen toteaa.
Rantasen mukaan hallituksen liike osoittaa, että esityksen peruslinja on ongelmallinen. Ei riitä, että lakia hieman korjataan, jos koko lähtökohta on väärä. Työsuhdeturvaa ei pidä heikentää tilanteessa, jossa epävarmuus työelämässä kasvaa muutenkin.
Kyse on laajemmasta periaatteesta. Tämä ei ole pieni tekninen muutos, vaan kyse on siitä, mihin suuntaan suomalaista työelämää viedään. SDP ei hyväksy kehitystä, jossa epävarmuutta lisätään poliittisilla päätöksillä.
Rantanen vaatii, että hallitus arvioi esityksen vaikutukset uudelleen ja luopuu työntekijöiden asemaa heikentävistä muutoksista.
"On hyvä, että hallitus joutui pysähtymään. Se ei kuitenkaan riitä. Nyt tarvitaan suunnanmuutos", Rantanen linjaa.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
