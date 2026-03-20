HSY:n hallituksen päätökset 20.3.2026 – strategialuonnos 2035 lausunnoille

Maailman vesipäivää vietetään 22.3. – HSY juhlii nuorten vesiaiheisilla retkillä ja oppitunneilla 19.3.2026 08:50:00 EET | Tiedote

YK:n kansainvälistä Maailman vesipäivää vietetään 22.3. teemalla “vesi ja sukupuoli”. Vesipäivän pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vesi ja sanitaatio kaikille vuoteen 2030 mennessä. Yli 2 miljardia ihmistä elää yhä ilman puhdasta vettä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY juhlistaa maailman vesipäivää tarjoamalla vesiretkiä ja -oppitunteja.