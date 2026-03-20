HSY:n hallituksen päätökset 20.3.2026 – strategialuonnos 2035 lausunnoille
20.3.2026 10:04:35 EET | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti hyväksyä strategialuonnoksen 2035 ja pyytää siihen lausunnot jäsenkaupungeilta. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä strategisten tavoitteiden mittarit ja niiden tavoitetasot TTS 2027-2029:n valmistelun pohjaksi.
Hallitus päätti hyväksyä omalta osaltaan tilinpäätöksen ja siirtää sen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Hallitus päätti myös hyväksyä seuraavat vesihuollon hankesuunnitelmat:
– Helsingin Myllypuron alapainepiirin jaon hankesuunnitelma
– purkutunnelin kahdentaminen välillä Helsingin Viikinmäki–Viikki -hankesuunnitelma
– verkostosaneerauksen sujutuspaketti 2027–2029 -hankesuunnitelma.
Hallitus sai tiedoksi vuoden 2025 henkilöstökertomuksen sekä HSY:n kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutuksen vuonna 2025.
Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Lisätietoa aiemmista sekä muista käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella vuoden 2025 toiminnastaan.
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
