HSY paransi osaltaan pääkaupunkiseudun kestävää arkea - kierrätys ja toimintavarmuus nousussa

Sekajätteen määrä laskuun – kierrätys vahvistuu

Vuonna 2025 HSY:n kiinteistöiltä kerätyn jätteen kokonaismäärä väheni edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti sekajätteen määrä laski ( 1,1 %) ja myös sekajäteastioiden tyhjennyskerrat vähenivät ( 1,8 %). Samalla kierrätysjakeiden, biojätteen ja pakkausjätteiden tyhjennyskerrat kasvoivat miltei saman verran (+1,7 %). Myös useiden pakkausjakeiden määrät kasvoivat, mikä tukee kierrätyksen arkipäiväistymistä. Esimerkiksi kartonkipakkausten määrä nousi reilut 9 prosenttia.

”Jatkamme työtä sen eteen, että sekajätteen määrä saadaan laskusuuntaan pysyvästi. Käytännössä tämä tarkoittaa lajittelun sujuvoittamista edelleen, neuvonnan ja ohjeistuksen lisäämistä sekä sitä, että kierrätyspalvelut ovat asukkaille mahdollisimman helposti käytettävissä”, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred.

Vesi ja jätevesi: varmaa palvelua ja parempaa puhdistustulosta

HSY tuotti vuonna 2025 talousvettä laadukkaasti ja vaatimukset täyttäen. Jätevedenpuhdistus saavutti vuonna 2025 ennätykselliset tulokset. Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamoiden ravinnekuormitus Itämereen on nyt pienin kautta aikojen.

”Puhdistustuloksessa näkyi erityisesti Blominmäen puhdistamon toiminnan optimointi, joka paransi tuloksia edellisvuoteen verrattuna”, toteaa Tommi Fred tyytyväisenä.

Ennätykselliset verkostosaneeraukset vahvistavat vesihuollon toimintavarmuutta

Vesihuollon verkostosaneerauksia jatkettiin suunnitelmallisesti, jotta ikääntyvää vesi- ja viemäriverkostoa voidaan uusia ennakoivasti. Verkostojen saneerausinvestoinnit olivat vuonna 2025 ennätykselliset 71,7 Meur, kun edellinen ennätyksellinen vuosi oli 2024 (50,8 Meur). Uutta verkostoa rakennettiin 78 km ja vanhaa verkostoa saneerattiin 56 km edestä, yhteensä 134 km, edellisen vuoden vastaava luku oli yhteensä 81 km. Verkoston kokonaispituus on 8719 kilometriä.

Saneerauksilla parannetaan toimitusvarmuutta, vähennetään vuotoriskejä ja varmistetaan, että palvelu toimii häiriöttä myös tulevina vuosina. Työt sovitetaan yhteen mahdollisuuksien mukaan katu- ja muiden infratöiden kanssa ja niistä viestitään alueellisesti, jotta vaikutukset asukkaiden arkeen saadaan mahdollisimman vähäisiksi.

Sähköinen asiointi kasvuun

HSY:n tavoitteena on kasvattaa sähköisen asioinnin osuutta niin, että yhä useampi asiakas voi hoitaa palvelunsa ajasta riippumatta sujuvasti ja saavutettavasti. Sähköinen OmaHSY-asiointipalvelu avattiin henkilöasiakkaille 2025 ja tämän vuoden alussa myös yrityksille. Lisäksi esimerkiksi Sortti-asemilla sähköinen e-Sortti on sujuvoittanut palvelua jo useita vuosia.