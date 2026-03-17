mFRR-säätöpyynnön kuolleen alueen pilotointi päättyy
18.3.2026 10:00:08 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid on poistanut käytöstä manuaalisen taajuudenpalautusreservin säätötarpeen määrityksessä käytettävän kelluvan kuolleen alueen. Kuolleen alueen käytöllä ei saatu toivottua vähennystä toimijoiden mFRR-aktivointien muutoksiin.
Käytöstä poistetun kuolleen alueen suuruus oli 50 MW, eli se aktivoitui, kun kahden peräkkäisen mFRR-säätöpyynnön muutos oli pienempi kuin 50 MW. Kun kuollut alue aktivoitui, seuraavan vartin säätöpyyntö sai edeltävän vartin säätöpyynnön arvon.
Kuollut alue vähensi pohjoismaiselle mFRR-energiamarkkinapaikalle lähetettävien säätöpyyntöjen muutoksia, mutta johtuen ominaisuuksista pohjoismaisessa mFRR-markkina-algoritmissa kuollut alue ei vähentänyt odotetulla tavalla muutoksia Suomen varttikohtaisissa mFRR-aktivointitarpeissa. Kuollut alue ei aiheuttanut merkittävää heikennystä säätöpyynnön tarkkuuteen.
Kuollut alue voidaan ottaa uudelleen käyttöön, mikäli mFRR-energiamarkkinalla tapahtuu muutoksia, joiden seurauksena kuolleen alueen hyöty kasvaa.
Linkki pilotin alkamisesta kertovaan tiedotteeseen: Fingrid pyrkii vähentämään mFRR-aktivointien vaihtelua ottamalla käyttöön kuolleen alueen mFRR-säätötarpeen määrityksessä - Fingrid
Lisätietoja:
Väinö Valli, puh. +358 303955305
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
