Fingrid Oyj

mFRR-säätöpyynnön kuolleen alueen pilotointi päättyy

18.3.2026 10:00:08 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Jaa

Fingrid on poistanut käytöstä manuaalisen taajuudenpalautusreservin säätötarpeen määrityksessä käytettävän kelluvan kuolleen alueen. Kuolleen alueen käytöllä ei saatu toivottua vähennystä toimijoiden mFRR-aktivointien muutoksiin.

Käytöstä poistetun kuolleen alueen suuruus oli 50 MW, eli se aktivoitui, kun kahden peräkkäisen mFRR-säätöpyynnön muutos oli pienempi kuin 50 MW. Kun kuollut alue aktivoitui, seuraavan vartin säätöpyyntö sai edeltävän vartin säätöpyynnön arvon.

Kuollut alue vähensi pohjoismaiselle mFRR-energiamarkkinapaikalle lähetettävien säätöpyyntöjen muutoksia, mutta johtuen ominaisuuksista pohjoismaisessa mFRR-markkina-algoritmissa kuollut alue ei vähentänyt odotetulla tavalla muutoksia Suomen varttikohtaisissa mFRR-aktivointitarpeissa. Kuollut alue ei aiheuttanut merkittävää heikennystä säätöpyynnön tarkkuuteen.

Kuollut alue voidaan ottaa uudelleen käyttöön, mikäli mFRR-energiamarkkinalla tapahtuu muutoksia, joiden seurauksena kuolleen alueen hyöty kasvaa.

Linkki pilotin alkamisesta kertovaan tiedotteeseen: Fingrid pyrkii vähentämään mFRR-aktivointien vaihtelua ottamalla käyttöön kuolleen alueen mFRR-säätötarpeen määrityksessä - Fingrid

Lisätietoja:

Väinö Valli, puh. +358 303955305

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
