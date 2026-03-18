SAVE THE DATE – Asuntomessujen mediapäivä 19.5.2026 Lempäälässä

20.3.2026 09:32:06 EET | Asuntomessut | Tiedote

Kutsumme median edustajat tutustumaan Lempäälän Asuntomessujen kohteisiin ja teemoihin 19.5.2025 klo 10–15. Varsinainen kutsu ilmoittautumisohjeineen lähetetään myöhemmin, mutta päivä kannattaa merkitä jo kalenteriin.

Mediapäivä Lempäälässä tiistaina 19.5.2026

Tule kurkistamaan, millaiset kohteet ja teemat ovat esillä kesän Asuntomessuilla Lempäälässä!

Järjestämme median edustajille suunnatun mediapäivän tiistaina 19.5.2026 klo 10–15. Aloitamme päivän tilaisuudella Lempäälän Ideaparkissa klo 10.00–12.00, josta siirrymme jalkaisin lähietäisyydellä sijaitsevalle Saikan Asuntomessualueelle. Avoinna oleviin kohteisiin voi tutustua klo 12–15.

Saikassa pääset tutustumaan rakenteilla oleviin messukohteisiin, joista suurin osa on jo hyvässä vaiheessa. Saikantalo, Lempäälän uusi alakoulu-päiväkoti on myös avoinna mediapäivässä.  

Lisätiedot: viestinta@asuntomessut.fi

Merkitse päivä kalenteriisi – lähetämme varsinaisen kutsun ja tarkemman ohjelman lähempänä tilaisuutta.

Terveisin,

Asuntomessut Lempäälässä 10.7.–9.8. 2025 

Viestintä- ja markkinointitiimi

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut.

Asuntomessuilla esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.

Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.

