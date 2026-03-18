SAVE THE DATE – Asuntomessujen mediapäivä 19.5.2026 Lempäälässä

Vuoden 2027 Asuntomessujen järjestäminen Pickala Rock Resortissa on varmistunut 31.12.2025 15:30:00 EET | Tiedote

Vuoden 2027 Asuntomessut järjestetään Pickala Rock Resortissa Siuntiossa. Messujen järjestäminen on nyt vahvistettu, ja Rock Resortin ainutlaatuinen ympäristö golfkenttien ja luonnon keskellä kutsuu kävijät astumaan sisustettuihin, aitoihin koteihin niiden omassa ympäristössä sekä hakemaan ideoita omaan arkeen. Tonttihaku on avoinna vähintään 18.6.2026 saakka.