Hartela toteuttaa Apianlahden palvelukorttelin Valkeakoskelle
19.3.2026 07:46:36 EET | Hartela | Tiedote
Apianlahden palvelukorttelin kokonaisuus on Hartelan omaperusteinen toimitilahanke, jonka vuokralaisiksi tulevat Valkeakosken kaupunki ja Kesko. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 1 550 neliömetriä. Rakentamisen on suunniteltu alkavan toukokuussa 2026, ja kohteen arvioidaan valmistuvan keväällä 2027.
"On hienoa päästä kehittämään yhdessä kaupungin ja Keskon kanssa Valkeakosken palveluita. Uutta päiväkotia on pitkään odotettu, ja sen suunnittelussa huomioidaan hienosti luonnonläheisyys ja viihtyvyys. Apianlahdesta tulee moderni palvelukortteli, joka on sijaintinsa puolesta myös ideaali Keskolle", kertoo Hartelan hankekehityspäällikkö Manu Lainio.
Apianlahden yksikerroksinen uusi palvelukortteli tarjoaa Keskon modernien liiketilojen lisäksi monipuoliset tilat Valkeakosken kaupungin varhaiskasvatuksen käyttöön. Korttelin yhteyteen valmistuu myös pihapysäköinti sujuvoittamaan asioimista.
"Haluamme osaltamme kehittää tuon alueen kaupallisia lähipalveluitamme ja nyt siihen on hyvä mahdollisuus. Saamme uuden, modernin K-Marketin palvelemaan vanhastaan tuttuja, hyviä asiakkaitamme ja varmasti uusi lähikauppa houkuttelee myös täysin uusia asiakkaita jo hyvän sijaintinsakin takia", kertoo Keskon aluejohtaja Jari Alanen.
"Valkeakosken kaupungilla on ollut pitkään tavoitteena kehittää Sointulan asuinalueen elinvoimaa ja saavutettavuutta. Apianlahden palvelukortteli ja se sijoittuminen Pälkäneentien välittömään yhteyteen tukee molempia tavoitteita. Hanke vastaa alueen pitkäaikaiseen tarpeeseen, tukee Sointulan kasvua elinvoimaisena, palveluiltaan monipuolisena kaupunginosana ja sitoo koko alueen paremmin Valkeakosken kaupunkirakenteeseen. Palvelukortteli on merkittävä myös Apianlahden kerrostalojen asukkaille. Olemme erittäin innoissamme hankkeen liikkeellelähdöstä!", kertoo Valkeakosken kaupunginjohtaja Minna Uschanoff.
Yhteyshenkilöt
Manu LainiohankekehityspäällikköPuh:0503390363manu.lainio@hartela.fi
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 410 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
