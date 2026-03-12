Hartela toteuttaa Apianlahden palvelukorttelin Valkeakoskelle

"On hienoa päästä kehittämään yhdessä kaupungin ja Keskon kanssa Valkeakosken palveluita. Uutta päiväkotia on pitkään odotettu, ja sen suunnittelussa huomioidaan hienosti luonnonläheisyys ja viihtyvyys. Apianlahdesta tulee moderni palvelukortteli, joka on sijaintinsa puolesta myös ideaali Keskolle", kertoo Hartelan hankekehityspäällikkö Manu Lainio.

Apianlahden yksikerroksinen uusi palvelukortteli tarjoaa Keskon modernien liiketilojen lisäksi monipuoliset tilat Valkeakosken kaupungin varhaiskasvatuksen käyttöön. Korttelin yhteyteen valmistuu myös pihapysäköinti sujuvoittamaan asioimista.

"Haluamme osaltamme kehittää tuon alueen kaupallisia lähipalveluitamme ja nyt siihen on hyvä mahdollisuus. Saamme uuden, modernin K-Marketin palvelemaan vanhastaan tuttuja, hyviä asiakkaitamme ja varmasti uusi lähikauppa houkuttelee myös täysin uusia asiakkaita jo hyvän sijaintinsakin takia", kertoo Keskon aluejohtaja Jari Alanen.

"Valkeakosken kaupungilla on ollut pitkään tavoitteena kehittää Sointulan asuinalueen elinvoimaa ja saavutettavuutta. Apianlahden palvelukortteli ja se sijoittuminen Pälkäneentien välittömään yhteyteen tukee molempia tavoitteita. Hanke vastaa alueen pitkäaikaiseen tarpeeseen, tukee Sointulan kasvua elinvoimaisena, palveluiltaan monipuolisena kaupunginosana ja sitoo koko alueen paremmin Valkeakosken kaupunkirakenteeseen. Palvelukortteli on merkittävä myös Apianlahden kerrostalojen asukkaille. Olemme erittäin innoissamme hankkeen liikkeellelähdöstä!", kertoo Valkeakosken kaupunginjohtaja Minna Uschanoff.