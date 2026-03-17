Kutsu medialle: Voiko talouskasvu kiihtyä? Etlan ennuste julki 25.3.

Etla julkistaa vuoden 2026 ensimmäisen laajan talousennusteen, kevään Suhdanteen, keskiviikkona 25.3. Tuore ennuste julkaistaan verkossa klo 9 ja lukuja ja arvioita käydään tarkemmin läpi klo 9.30 alkavassa julkistuswebinaarissa.

Aika: Keskiviikkona 25.3. klo 9.30–10.30

Paikka: Teams

Webinaarissa Etlan kevään 2026 suhdanne-ennusteen luvut ja arviot esittelevät Etlan ennusteryhmän vanhemmat tutkijat Sakari Lähdemäki ja Ville Kaitila. Webinaarin aluksi Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju käy läpi ajankohtaista taloustilannetta. Tilaisuuden juontaa viestintäjohtaja Tytti Sulander.

Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 24.3. klo 15 mennessä. Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Webinaarin ohjelma:

9:30–9:35 Tervetuloa / viestintäjohtaja Tytti Sulander

9:35–9:45 Ajankohtaista taloudesta / toimitusjohtaja Aki Kangasharju

9:45–10:20 Miltä näyttää Kevään Suhdanne 2026? / vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki & vanhempi tutkija Ville Kaitila

10:20–10:30 Keskustelu & kysymykset

Suhdanteen verkkoversio on luettavissa ja ladattavissa keskiviikkona 25.3. klo 9.00 osoitteessa www.suhdanne.fi. Verkkoversion kuviot ja taulukot voi myös ladata erikseen omalle koneelleen.