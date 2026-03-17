Lidlin outlet-verkosto laajenee Lappiin: Suomen pohjoisin outlet avataan Sodankylään

Lidlin outletien myynti keskittyy pääasiassa keittiövälineisiin, työkaluihin, vapaa-ajan tarvikkeisiin, vaatteisiin ja sesonkituotteisiin. Käyttötavaroiden loppueriä myydään 30–70 prosentin alennuksilla ja suurin osa tuotteista on myynnissä puoleen hintaan. Outlet-osastot ovat osa Lidlin myymäläkonseptin kehittämistä, jossa panostetaan entistä enemmän helppoihin ostosreissuihin, monipuoliseen valikoimaan sekä asiakkaiden toiveisiin.

Lidlin outlet-verkosto on tällä hetkellä 18 myymälän laajuinen. Outletien myötä käyttötavaroita on saatavilla aiempaa laajemmin myös kampanjoiden ulkopuolella.

– Outleteista voi tehdä hyviä löytöjä todella edullisesti, ja asiakkaamme ovatkin olleet tyytyväisiä outleteihin ympäri Suomen. Mahtavaa saada outlet myös tänne Sodankylän myymälään! Nyt entistä useammat asiakkaamme pääsevät nauttimaan hyvistä alennuksista ja samalla me saamme myytyä tehokkaasti valikoimasta poistuneita tuotteita ja loppueriä - tästä on siis iloa molemmin puolin, kertoo aluepäällikkö Jenna Kenttälä.

Sodankylän outlet-osasto sijaitsee Sodankylän Lidl-myymälässä ja palvelee myymälän aukioloaikojen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8-21, lauantaisin klo 8-20 ja sunnuntaisin klo 10-20.