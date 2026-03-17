Lidlin outlet-verkosto laajenee Lappiin: Suomen pohjoisin outlet avataan Sodankylään
19.3.2026 09:53:28 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl avaa torstaina 19.3. Suomen pohjoisimman outletin, jossa myydään käyttötavaroiden loppueriä hyvillä alennuksilla. Outlet löytyy Sodankylän Lidl-myymälästä ja on auki päivittäin myymälän aukioloaikojen mukaisesti. Sodankylän laajennus on osa valtakunnallista tupla-avausta, sillä samana päivänä avautuu outlet myös Lempäälään.
Lidlin outletien myynti keskittyy pääasiassa keittiövälineisiin, työkaluihin, vapaa-ajan tarvikkeisiin, vaatteisiin ja sesonkituotteisiin. Käyttötavaroiden loppueriä myydään 30–70 prosentin alennuksilla ja suurin osa tuotteista on myynnissä puoleen hintaan. Outlet-osastot ovat osa Lidlin myymäläkonseptin kehittämistä, jossa panostetaan entistä enemmän helppoihin ostosreissuihin, monipuoliseen valikoimaan sekä asiakkaiden toiveisiin.
Lidlin outlet-verkosto on tällä hetkellä 18 myymälän laajuinen. Outletien myötä käyttötavaroita on saatavilla aiempaa laajemmin myös kampanjoiden ulkopuolella.
– Outleteista voi tehdä hyviä löytöjä todella edullisesti, ja asiakkaamme ovatkin olleet tyytyväisiä outleteihin ympäri Suomen. Mahtavaa saada outlet myös tänne Sodankylän myymälään! Nyt entistä useammat asiakkaamme pääsevät nauttimaan hyvistä alennuksista ja samalla me saamme myytyä tehokkaasti valikoimasta poistuneita tuotteita ja loppueriä - tästä on siis iloa molemmin puolin, kertoo aluepäällikkö Jenna Kenttälä.
Sodankylän outlet-osasto sijaitsee Sodankylän Lidl-myymälässä ja palvelee myymälän aukioloaikojen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8-21, lauantaisin klo 8-20 ja sunnuntaisin klo 10-20.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme