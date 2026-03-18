Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 84 250 hakijaa
18.3.2026 12:15:00 EET | Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen | Tiedote
Tiistaina päättyneessä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli 84 250 hakijaa, mikä on 2 000 enemmän kuin viime vuonna. Perusopetuksen tänä keväänä päättäviä hakijoita oli 63 900; heistä 55 % haki lukioon ja 39 % ammatilliseen koulutukseen. Tulokset opiskelijavalinnasta julkaistaan kesäkuun puolivälissä.
Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku päättyi tiistaina 17.3. Haettavana oli yhteensä noin 88 000 opiskelupaikkaa perusopetuksen päättäville ja muille ilman tutkintoa oleville hakijoille.
Yhteishaussa olivat mukana seuraavat koulutukset:
- ammatilliset perustutkinnot
- lukiokoulutus
- tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
- vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-koulutus
- työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
- kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi -linjat.
Perusopetuksen päättäviä on tänä keväänä kaikkiaan noin 65 400, joista 63 900 (98 %) haki yhteishaussa. Oppivelvollisuuslain myötä peruskoulun päättävillä on velvollisuus hakea jatkokoulutukseen ja tämä hakeutumisvelvollisuus toteutui hyvin.
Yli puolet perusopetuksesta valmistuvista hakijoista haki lukioon ja 39 % ammatilliseen koulutukseen
Perusopetuksen päättävistä hakijoista 94 % haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen hakeneita oli 39 % ja lukioon 55 %. Ammatillisissa perustutkinnoissa ja lukioissa haettavana on yhteensä noin 78 700 aloituspaikkaa.
Kaikkiaan lukioihin haki tänä keväänä ensisijaisesti 38 200 hakijaa, mikä on noin 1 000 enemmän kuin viime vuonna. Ensimmäistä kertaa yhteishaussa mukana olevaan englanninkieliseen lukiokoulutukseen oli 216 ensisijaista hakijaa. Koko maassa on tarjolla noin 39 900 lukiopaikkaa, joista noin 2 600 on ruotsinkielisissä koulutuksissa.
Lukioissa olevien aloituspaikkojen määrä on pienempi kuin yhteishaun alkamista koskevassa tiedotteessamme kerrottiin. Ero johtuu laskutavassa olleesta virheestä ja vaikuttaa myös aloituspaikkojen yhteismääriin. Luvut on korjattu tähän tiedotteeseen.
Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 39 300 hakijaa, noin 900 enemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja on 38 800, joista on 1 970 ruotsinkielisissä koulutuksissa.
Vaativana erityisenä tukena järjestettäviin koulutuksiin 3 900 ensisijaista hakijaa
Vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen haki ensisijaisesti 3 900 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 1 880. Aloituspaikkoja oli tarjolla yhteensä 2 540.
Ensisijaisia hakijoita vaativan erityisen tuen perusteella järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin oli 2 200, TUVA-koulutukseen 910 sekä TELMA-koulutukseen 790.
TUVA-koulutukseen haki 1 550 ja kansanopistojen opistovuosilinjoille 1 200 ensisijaista hakijaa
TUVA-koulutukseen haki yhteishaussa yhteensä 1 550 ensisijaista hakijaa. TUVA-koulutuksissa on tarjolla yhteensä 5 120 aloituspaikkaa.
Kansanopistojen opistovuosi-linjoille haki ensisijaisesti yhteensä 1 200 hakijaa. Paikkoja opistovuosi-linjoilla oli haussa yhteensä 1 790.
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.
Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeita sekä haastatteluja huhti-toukokuun aikana. Hakijat kutsutaan kokeisiin tai haastatteluun huhtikuun alkupuolella. Oppilaitos voi tarvittaessa arvioida myös hakijan kielitaidon riittävyyden.
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 25.6.
Myös jatkuvien hakujen kautta voi päästä opiskelemaan
Oppilaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja muun muassa täyttääkseen valtakunnallisissa hauissa vapaiksi jääneitä paikkoja. Jatkuvan haun koulutustarjonta ja hakuohjeet löytyvät oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opetushallituksen Opintopolku-palvelusta.
Jos perusopetuksen päättävä oppivelvollinen jää ilman opiskelupaikkaa, opinto-ohjaajat antavat hänelle tukea ja ohjausta koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana. Jos oppivelvollinen on vielä tämän jälkeen ilman opiskelupaikkaa, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy hänen asuinkunnalleen.
Satu HornborgErityisasiantuntijaOpetushallitusPuh:029 533 1314satu.hornborg@oph.fi
Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä.
- puh. 0295 331 703 media@oph.fi
Lue lisää julkaisijalta Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
Totalt 84 250 sökande till utbildning efter den grundläggande utbildningen i den gemensamma ansökan18.3.2026 12:15:00 EET | Pressmeddelande
I årets gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen deltog 84 250 sökande, vilket är 2 000 fler än förra året. Antalet sökande som slutför den grundläggande utbildningen denna vår är 63 900; av dessa sökte 55 procent till gymnasieutbildning och 39 procent till yrkesutbildning. Antagningsresultaten publiceras i mitten av juni.
Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor inleds: cirka 56 380 nybörjarplatser erbjuds10.3.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
I vårens andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten. Den här våren erbjuds cirka 56 380 nybörjarplatser, varav drygt 70 procent är reserverade för personer som söker sin första studieplats. Resultaten från den betygsbaserade antagningen fås i slutet av maj och alla resultat för den gemensamma ansökan senast i början av juli.
Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa: tarjolla noin 56 380 aloituspaikkaa10.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään toisessa yhteishaussa haetaan syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Tänä keväänä tarjolla on noin 56 380 aloituspaikkaa, joista hieman yli 70 % on varattu ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. Todistusvalintojen tulokset saadaan toukokuun lopussa ja kaikki yhteishaun tulokset viimeistään heinäkuun alussa.
Gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar 17 februari16.2.2026 14:06:00 EET | Pressmeddelande
I den gemensamma ansökan går det att med en enda ansökningsblankett söka till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen. Ansökan görs i Utbildningsstyrelsens tjänst Studieinfo. Med poängräknaren som finns där kan man också bedöma sina möjligheter att bli antagen. För första gången ingår också studieplatser i engelskspråkig gymnasieutbildning i ansökan.
Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku alkaa 17. helmikuuta16.2.2026 14:06:00 EET | Tiedote
Yhteishaussa voi hakea yhdellä hakulomakkeella kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin. Hakeminen tapahtuu Opetushallituksen Opintopolku-palvelussa, jonka pistelaskurilla voi myös arvioida omia sisäänpääsymahdollisuuksiaan. Haussa ovat nyt ensimmäistä kertaa myös opiskelupaikat englanninkielisessä lukiokoulutuksessa.
