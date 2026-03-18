Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 84 250 hakijaa

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku päättyi tiistaina 17.3. Haettavana oli yhteensä noin 88 000 opiskelupaikkaa perusopetuksen päättäville ja muille ilman tutkintoa oleville hakijoille.

Yhteishaussa olivat mukana seuraavat koulutukset:

ammatilliset perustutkinnot

lukiokoulutus

tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-koulutus

työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi -linjat.

Perusopetuksen päättäviä on tänä keväänä kaikkiaan noin 65 400, joista 63 900 (98 %) haki yhteishaussa. Oppivelvollisuuslain myötä peruskoulun päättävillä on velvollisuus hakea jatkokoulutukseen ja tämä hakeutumisvelvollisuus toteutui hyvin.

Yli puolet perusopetuksesta valmistuvista hakijoista haki lukioon ja 39 % ammatilliseen koulutukseen

Perusopetuksen päättävistä hakijoista 94 % haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen hakeneita oli 39 % ja lukioon 55 %. Ammatillisissa perustutkinnoissa ja lukioissa haettavana on yhteensä noin 78 700 aloituspaikkaa.

Kaikkiaan lukioihin haki tänä keväänä ensisijaisesti 38 200 hakijaa, mikä on noin 1 000 enemmän kuin viime vuonna. Ensimmäistä kertaa yhteishaussa mukana olevaan englanninkieliseen lukiokoulutukseen oli 216 ensisijaista hakijaa. Koko maassa on tarjolla noin 39 900 lukiopaikkaa, joista noin 2 600 on ruotsinkielisissä koulutuksissa.

Lukioissa olevien aloituspaikkojen määrä on pienempi kuin yhteishaun alkamista koskevassa tiedotteessamme kerrottiin. Ero johtuu laskutavassa olleesta virheestä ja vaikuttaa myös aloituspaikkojen yhteismääriin. Luvut on korjattu tähän tiedotteeseen.

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 39 300 hakijaa, noin 900 enemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja on 38 800, joista on 1 970 ruotsinkielisissä koulutuksissa.

Vaativana erityisenä tukena järjestettäviin koulutuksiin 3 900 ensisijaista hakijaa

Vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen haki ensisijaisesti 3 900 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 1 880. Aloituspaikkoja oli tarjolla yhteensä 2 540.

Ensisijaisia hakijoita vaativan erityisen tuen perusteella järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin oli 2 200, TUVA-koulutukseen 910 sekä TELMA-koulutukseen 790.

TUVA-koulutukseen haki 1 550 ja kansanopistojen opistovuosilinjoille 1 200 ensisijaista hakijaa

TUVA-koulutukseen haki yhteishaussa yhteensä 1 550 ensisijaista hakijaa. TUVA-koulutuksissa on tarjolla yhteensä 5 120 aloituspaikkaa.

Kansanopistojen opistovuosi-linjoille haki ensisijaisesti yhteensä 1 200 hakijaa. Paikkoja opistovuosi-linjoilla oli haussa yhteensä 1 790.

Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeita sekä haastatteluja huhti-toukokuun aikana. Hakijat kutsutaan kokeisiin tai haastatteluun huhtikuun alkupuolella. Oppilaitos voi tarvittaessa arvioida myös hakijan kielitaidon riittävyyden.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 25.6.

Myös jatkuvien hakujen kautta voi päästä opiskelemaan

Oppilaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja muun muassa täyttääkseen valtakunnallisissa hauissa vapaiksi jääneitä paikkoja. Jatkuvan haun koulutustarjonta ja hakuohjeet löytyvät oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opetushallituksen Opintopolku-palvelusta.

Jos perusopetuksen päättävä oppivelvollinen jää ilman opiskelupaikkaa, opinto-ohjaajat antavat hänelle tukea ja ohjausta koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana. Jos oppivelvollinen on vielä tämän jälkeen ilman opiskelupaikkaa, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy hänen asuinkunnalleen.