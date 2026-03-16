Rakennusteollisuus RT ry

Kutsu Rakennusteollisuuden suhdanneinfoon

18.3.2026 11:30:00 EET | Rakennusteollisuus RT ry | Kutsu

Rakennusteollisuus RT:n kevään suhdannekatsaus julkistetaan tiistaina 24.3.2026 kello 10.00–11.00 Teams-etäyhteydellä.

Pääseekö rakentaminen kiinni kasvuun? Onko asuntotuotantoon vasta tulossa tilastohistorian vaikein vuosi? Vetävätkö datakeskukset toimitilarakentamisen nousuun? Miten polarisaatio kohtelee korjausrakentamista? Hyydyttääkö Lähi-idän konflikti ja mahdollinen kustannusnousu infrarakentamisen? 

Tilaisuuden ohjelma ja puhujat 

  • Rakentamisen suhdannekatsaus: pääekonomisti Jouni Vihmo 
  • Mistä eväät rakentamisen kasvuun?: toimitusjohtaja Aleksi Randell 


Voit osallistua tietokoneella tai mobiilisovelluksella  

Liity kokoukseen tästä   
Tai liity soittamalla (vain ääni) 
+358985626397,,159017506#  

Puhelinneuvottelun tunnus: 159 017 506# 

Jos Teams-tilaisuuteen liittymisessä on ongelmia, ota yhteyttä RT:n viestintään:  
Nina Ronkainen, puh. 050 433 4084. 

Aineistot tulevat saataville RT:n nettisivuille, kun tilaisuus alkaa kello 10.00 
www.rt.fi/suhdanteet  

Tervetuloa kuulolle ja esittämään kysymyksiä! 

Rakennusteollisuus RT 

Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.

