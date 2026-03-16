Kutsu Rakennusteollisuuden suhdanneinfoon
18.3.2026 11:30:00 EET | Rakennusteollisuus RT ry | Kutsu
Rakennusteollisuus RT:n kevään suhdannekatsaus julkistetaan tiistaina 24.3.2026 kello 10.00–11.00 Teams-etäyhteydellä.
Pääseekö rakentaminen kiinni kasvuun? Onko asuntotuotantoon vasta tulossa tilastohistorian vaikein vuosi? Vetävätkö datakeskukset toimitilarakentamisen nousuun? Miten polarisaatio kohtelee korjausrakentamista? Hyydyttääkö Lähi-idän konflikti ja mahdollinen kustannusnousu infrarakentamisen?
Tilaisuuden ohjelma ja puhujat
- Rakentamisen suhdannekatsaus: pääekonomisti Jouni Vihmo
- Mistä eväät rakentamisen kasvuun?: toimitusjohtaja Aleksi Randell
Voit osallistua tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen tästä
Tai liity soittamalla (vain ääni)
+358985626397,,159017506#
Puhelinneuvottelun tunnus: 159 017 506#
Jos Teams-tilaisuuteen liittymisessä on ongelmia, ota yhteyttä RT:n viestintään:
Nina Ronkainen, puh. 050 433 4084.
Aineistot tulevat saataville RT:n nettisivuille, kun tilaisuus alkaa kello 10.00
www.rt.fi/suhdanteet
Tervetuloa kuulolle ja esittämään kysymyksiä!
Rakennusteollisuus RT
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja VuoripuroJohtaja, viestintä ja vastuullisuus
Mediayhteydet, haastattelupyynnöt, mediatilaisuudet
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme